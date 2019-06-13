İsrail, Gazze'ye kapsamlı deniz ablukası uygulama kararı aldı

İsrail ordusu, helyum gazıyla şişirilmiş balon atılmasını gerekçe göstererek Gazze Şeridi üzerinde kapsamlı deniz ablukası uygulama kararı aldı.

Ordu tarafından yapılan ve Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan yazılı açıklamada, söz konusu kapsamlı ablukanın ikinci bir emre kadar yürürlükte kalacağı ifade edildi.

İsrail yönetimi son olarak salı günü, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde balık avlama mesafesini 10 deniz milinden 6 mile düşürme kararı almıştı.

Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yaparak 50 bin kişinin geçimini sağlıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

ABLUKAYA TEPKİ

Filistinli ve İsrailli hukuk kuruluşları, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi üzerinde kapsamlı deniz ablukası uygulama kararına tepki gösterdi.

İsrailli insan hakları kuruluşu Gisha, İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi (ADALAH) ve Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi üzerinde kapsamlı deniz ablukası uygulama kararı kınandı.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu kararı "toplu cezalandırma" şeklinde değerlendirilerek, bu kararla sivillerin haklarının ihlal edildiği, geçim kapılarının tehdit altına alındığı belirtildi.

İsrail'in bu yıl üçüncü kez Filistinli balıkçıların denize açılmasını, geçimlerini kazanmasını yasakladığı aktarılan açıklamada, avlanma mesafesinin yıl başından bu yana 15 kez değiştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail deniz güçlerinin balıkçılara gerçek mermiyle ateş açtığı, teknelerine ve ekipmanlarına el koyduğu, bu durumun yaralanmaların yanı sıra balıkçılıktan geçimini kazanan binlerce aileye büyük maddi zararlar verdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in bu karara gerekçe olarak helyum gazıyla şişirilmiş balon atılmasını göstermesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. (Kudüs/AA)