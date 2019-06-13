Erdoğan'dan CHP'ye "Hitler" benzetmesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında konuştu.



Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin görüntülerini izleten Erdoğan, şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu 31 Mart seçimleri öncesi CHP’li adaylar tarafından kazanılacak hiçbir yerde tek bir personelin ekmeğiyle oynanmayacağını, kimsenin atılmayacağını üstüne basa basa söz verdi. 31 Mart’tan sonra ilk iş baskıyla sendika değiştirttiler. Şimdi işçiler Ankara’ya yürümeye hazırlanıyorlar. Belediyecilik konusunda ülkemizin en kötü siciline sahip partisinin CHP olduğu gerçeği 31 Mart’ta bir kez daha tescil edilmiştir. Sahilleri insanların bir kısmına yasaklamak gibi Hitlervari buram buram faşistlik kokan işler yapıyorlar. Ankara’dan İstanbul’a güya adalet için yürüyen CHP Genel Başkanı ekmeğinin peşindeki işçilerin feryatlarını duymuyor.”

ERDOĞAN: ÇALIŞTIRMAYIZ



Anadolu Ajansında yer alan habere göre, 31 Mart seçim sonuçları hakkında konuşan Erdoğan, “Ankara’da da İstanbul’da da biz kaybetmedik, biz kazandık. Buralarda sadece bir vitrin noktasında bir kayba uğradık. İlçelerin kahir ekseriyetini biz aldık. Belediye meclisleri, komisyonlar bizde. Başkanı buranın hareket kabiliyeti buralarla bağlantılıdır. Diyeceksiniz ki ‘O zaman çıkar millete beni çalıştırmıyorlar der.’ Sen doğru bir iş yapmadığın zaman tabi ki çalıştırmayız” diye konuştu.



ABD’nin Suriye’de YPG’ye silah yardımı yaptığını söyleyen Erdoğan, “On binlerce tır silah, mühimmat gönderdiler. Daha ne anlatalım? Bunların tek derdi AK Parti’yi iktidardan nasıl indiririz, ama indiremeyecekler” dedi.



"ÖNÜMÜZDEKI AY S-400'LER TESLİM EDİLECEK"



Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alma kararının ardından, ABD’yle F-35 savaş uçağı krizi yaşandığını söyleyen Erdoğan, “Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ay bu sistemin ülkemize teslimi yapılacak” diye konuşu.



Toplantının ana gündem maddesinin yeni askerlik kanunu olduğunu söyleyen Erdoğan, “Askerlikte devrim niteliğinde reformu hayata geçiriyoruz. Türkiye epeyce vakittir planlı bir şekilde profesyonel askerliğe geçişin hazırlıklarını sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. (HABER MERKEZİ)