Ankara'da sağanak sele neden oldu

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Ankara'da başlayan sağanak, özellikle Etimesgut ilçesinde zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı. Etimesgut'ta çok sayıda cadde, mahalle ve sokak göle döndü. İlçenin dört bir yanında araçlar mahsur kaldı. Bazı yollar oluşan sel nedeniyle trafiğe kapandı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, Etimesgut halkını zor durumda bıraktı. Yaklaşık 2 saat süren yağış dolayısıyla çok sayıda iş yerini su bastı. Yurttaşlar iş yerlerindeki suyu kovalarla tahliye etti. Yağış dolayısıyla cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede çok sayıda otomobil ile Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bazı yolcu otobüsleri de mahsur kaldı. Yolda kalanlar araçlarını iterek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Bu arada ilçede düğün salonuna ait otoparkta bulunan çok sayıda araç sular altında kalarak zarar gördü.

Fotoğraf: DHA

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR

İlçede yaşanan sel sonrası Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan araçları ve sürücüleri kurtarmak için çalışma başlattı. Kentte sağanak yağış Etimesgut'un yanı sıra Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde de etkili oluyor. (Ankara/DHA)

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA