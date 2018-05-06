Ankara’yı yine sel bastı: Afet değil altyapı eksikliği

Mamak’ta dün meydana gelen sel felaketinin ardından, bugün de Keçiören’i sel bastı. İnşaat Mühendisleri Odası, 'afet değil altyapı eksikliği' dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Keçiören Fatih Caddesi üzerindeki çok sayıda araç arızalandı. Altgeçitlerde ve köprülerin altında oluşan su birikintisi nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Taşkınlara ilişkin açıklama yapan İnşaat Mühendisleri Odası, yaşananların kent yöneticilerinin iddiasının aksine “afet” değil mevcut altyapı eksikliklerinin bir ürünü olduğunu vurguladı.

20 DAKİKADA SU BASKINI

Mamak’ta dün meydana gelen sel felaketinin ardından bugün öğle saatlerinde de Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı felç etti. Yaklaşık 20 dakika boyunca etkisini sürdüren yağmur ve dolu nedeniyle zemin kattaki evleri ve işyerlerini su bastı. Birçok ana caddede ise göletler oluştu. Yollarda gölet oluşması nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, çok sayıda araç arızalandı. Araç sürücüleri, araçlarını iterek göletin içinden çıkarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin, su baskını yaşanan evlere müdahalede bulunduğu öğrenildi.

İMO ANKARA ŞUBESİ: TAŞKININ NEDENİ ALTYAPI EKSİKLİKLERİ

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, başkentte yaşanan su taşkınına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, yaşananın, kenti yönetmekle görevli kişilerin iddiasının aksine “afet” olmadığı, mevcut altyapı eksikliklerinin bir ürünü olduğu ifade edildi.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, Mamak'ın Boğaziçi Mahallesi’nde meydana gelen su taşkınıyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada taşkının, yaklaşık 4 km2'lik drenaj alanına sahip yan dere hattını, kapalı kesitte Hatip Çayı’na bağlayan yağmur suyu kollektör hattının olduğu Neşet Ertaş Caddesinde yaşandığı belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün taşkının sebebinin yalnızca yoğun yağışlar olarak değerlendirmesine tepki gösterilen açıklamada, Hatip Çayı bölgesinin Cumhuriyet tarihinin en fazla can kaybına neden olan taşkının yaşandığı bölge olduğu ve vadide zamanla yapılaşmanın son derece büyük oranda artması ve alt yapı sisteminin yetersiz kalması nedeniyle taşkın olayının yaşandığı dile getirildi. Açıklamada, taşkın olayının hemen ardından İMO’nun bölgeye giderek incelemeler yaptığı ve bölge halkıyla görüşmeleri sonucu 2-3 yılda bir taşkınlar yaşandığı bilgisini edindikleri ifade edildi.

‘AFET DEMEK GERÇEĞİ YANSITMIYOR’

Yaşanan taşkını afet olarak nitelendirmenin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, 5-6 Mayıs tarihleri arasındaki 24 saatlik dilimde Ankara ili sınırları içinde en fazla yağışın Haymana Yenice Beldesi meteoroloji istasyonunda 14.6 mm olarak ölçüldüğüne, taşkın olayının yaşandığı bölgeye en yakın olan Bayındır Barajı meteoroloji istasyonunda ise ölçülen toplam yağışın 4.9 mm olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, kenti yönetmekle görevli yetkilerin doğru, net ve güvenilir bilgiler vermesinin beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, suyu emecek yeşil alanların rant projeleriyle talan edilmesinin, mevcut alt yapı yetersizliklerinin, kenti yap-boz tahtasına çeviren plansızlığın, su baskınına neden olmayacak yağışların bile su baskınına yol açmasına neden olduğu ifade edildi. Günübirlik çıkarlar yerine kentte yaşayanların ihtiyaçlarını göz önüne alan planlama anlayışının hayata geçirilmesi, hazırlanan planlarla mevcut alt yapı sistemiyle ilgili eksikliklerin giderilmesi, bunun yanı sıra tüm alt yapı sisteminin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları için düzenli bir program hazırlanması talep edilen açıklamada, bunların modern ve yaşanabilir kentlerin birincil göstergeleri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kentteki alt yapı sistemlerin ne kadarlık bir yağış karşısında sorunsuz bir şekilde işlevlerini yerine getirebildiğinin, son yılllarda Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve belediyelerce yapılan çalışmalar sonucunda taşkın bakımından risk taşıdığı saptanan bölgelerin nereler olduğunun ve bu bölgelere yönelik neler yapılacağının açıklaması talep edildi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 20:51

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