Londra'da lezbiyen çifte homofobik saldırıda 5 kişi gözaltına alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'da otobüste yolculuk yapan lezbiyen çifte saldıran beş kişi gözaltına alındı.

Kuzey Londra'da 28 yaşındaki Melania Geymonat ve sevgilisi Chris'e yönelik saldırının sosyal medyada duyulması sonrası dünyanın dört bir yanından tepkiler yükselmişti.

Londra polisinin "Nefret suçu" olarak ele aldığı olay sonrası yaşları 15-18 arasında değişen beş gencin hırsızlık ve ağır hasara yol açacak şekilde fiziksel zarar vermek suçlamalarıyla sorgulandıkları belirtildi.

Saldırganların, lezbiyen çifte öpüşmeleri yönünde baskı uyguladığı ve cinsel içerikli hakaretlerde bulundukları, kadınların direnmesi üzerine ise saldırdıkları ve gasbettikleri açıklandı.

Olayın 30 Mayıs'ta West Hampstead ve Camden arasındaki otobüste gerçekleştiğini belirten Melania Geymonat, BBC'ye yaptığı açıklamada cinsel kimliği nedeniyle daha önce sözlü olarak çok sayıda hakarete maruz kaldığını ancak hiç fiziksel şiddet görmediğini söyledi.

Aslen Uruguaylı bir doktor olan, şu an Ryanair havayolunda hostes olarak çalışan Melania Geymonat, saldırıya uğradığından beri işe gidemediğini söyledi. Londra'nın kuzeyinde yaşayan ABD'li Chris ise öfkeli olduğunu ancak bu olay yüzünden kamu içinde sevgisini göstermekten uzak durmayacağını, eşcinsel olmaktan ötürü korku duymadığını söyledi.

Geymonat, saldırganlardan birinin İspanyolca konuştuğunu ancak diğerlerinin İngiliz aksanı olduğunu belirtti.

Londra Metropolitan polisinin kayıtlarına göre homofobik nefret suçu 2014'te 1.488 iken 2018'de 2.308'e yükseldi.

SİYASETÇİLERİN TEPKİSİ

Saldırı, İngiliz siyasetçiler tarafından da kınandı. İngiltere'nin Muhafazakar Başbakanı Theresa May, saldırının "mide bulandırıcı" olduğunu belirterek "Kimsenin, nasıl biri olduğunu ve kimi sevdiğini saklama ihtiyacı hissetmemesi" gerektiğini söyledi.

İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ise bu homofobik saldırıyı hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini belirterek dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ise Londra'da LGBT+'lara karşı nefret suçlarının hiçbir zaman hoş görülmeyeceğini ifade etti. (DIŞ HABERLER)

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