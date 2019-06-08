Devlet Opera ve Balesi bu sezon 325 bin sanatsevere ulaştı

Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2018-2019 sanat sezonunda, 194 eser ve konserle 608 kez “perde” dedi, 325 bini aşkın sanatsevere ulaştı. Sanatseverlerin opera ve baleye olan yoğun ilgisini değerlendiren DOB Genel Müdürü Murat Karahan, seyircilerden pozitif dönüşler aldıklarını ve muazzam bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Sezonda, “Troya” epik operası, “Ayşe” opereti, “The Fun Tıme of the Opera” interaktif gösterisi, “Romeo ve Juliet” balesi, “Yeniden Doğuş” operası, “Kadınlarımız, Dönülmez Akşamın Ufku” adlı modern dans ile “İspanyol Renkleri” zarzuela gösterisi ilk kez izleyiciyle buluştu. Başrollerini Murat Karahan, Mustafa Kurt ile balet Tan Sağtürk’ün paylaştığı, Bujor Hoinic’in sergilediği “Troya” epik operası kasım ayında prömiyer yaptı. Tüm temsillerini kapalı gişe oynayan, Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu’nda da sergilenen “Troya”, buradaki yabancı izleyicilerin beğenisini kazandı.

İSTANBUL, İZMİR, ANKARA...

Ankara Devlet Opera ve Balesince Muhlis Sabahattin’in bestelediği “Ayşe” opereti, 90 yıl sonra DOB sahnesine taşındı. Şef Musa Göçmen’in sahneye koyduğu, “The Fun Time of the Opera”, interaktif tarzıyla opera sahnesine yeni bir soluk getirirken Çaykovski’nin müzikleri üzerine koreograflar Volkan Ersoy ve Armağan Davran’ın yepyeni adımlarla hazırladığı “Romeo ve Juliet” balesi ilk gösterimini yaptı.

İstanbul DOB, Sergey Rahmaninov’un “Aleko”, Murat Göksu’nun “Mançalı Şövalye” operalarını, “3 Bale” eserini izleyicilerin beğenisine sundu, kadına karşı şiddettin önlemesi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla “Kadınlarımız, Dönülmez Akşamın Ufku” adlı modern dans eserinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

İzmir DOB, “İspanyol Renkleri” zarzuela gösterisini, Samsun DOB ise Kurtuluş Savaşı’nın 100. Yılı etkinlikleri kapsamında bestesi Teyfik Akbaşlı’ya ait olan, Genel Sanat Yönetmenliğini Murat Karahan’ın yaptığı “Yeniden Doğuş” operasını ilk kez sanatseverlerin beğenisine sundu.

DOB’DAN SEYİRCİ REKORU

Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinin yerleşik sahnelerinde 37’si opera, 28’i bale, 12’si modern dans, 7’si müzikal, 20’si çocuk müzikali, 90’ı konser olmak üzere 194 etkinlik izleyiciyle buluştu. DOB, 2018-2019 sanat sezonunda 608 kez perdelerini açarken, yerleşik sahnelerinde 322 bin 81 seyirciyi ağırladı. Seyirciyle aralarında sıcak bir bağ oluştuğunu dikkat çeken DOB Genel Müdürü Murat Karahan, iddialı eserlerle izleyici sayısında önemli bir artış yakaladıklarını dile getirdi. Karahan “Mutluluk ve gururla geçirdiğimiz, seyircilerimizden çok pozitif dönüşler aldığımız, muazzam bir sezon oldu.” ifadelerini kullandı. (Ankara/AA)