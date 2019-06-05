05 Haziran 2019 08:01

ABD, Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra Suudilerle nükleer bilgiler paylaşmış

ABD yönetiminin, Cemal Kaşıkçı cinayetinden sadece 16 gün sonra bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'la hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiği ortaya çıktı.

ABD, Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra Suudilerle nükleer bilgiler paylaşmış

Fotoğraf: Umar Farooq/AA

    • Paylaş

    ABD yönetiminin, Cemal Kaşıkçı cinayetinin hemen ardından bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'la hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiği ortaya çıktı.

    ABD'de Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine'in, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a verdiği önemli nükleer bilgilerle ilgili açıklaması kamuoyunda ilgi çekti.

    Senatör Kaine, Kaşıkçı cinayetinden sadece 16 gün sonra 18 Ekim 2018'de Trump yönetiminin "bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'a hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiğini" gösteren belgeleri gördüğünü açıkladı.

    Kaine, tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve Riyad yönetimini olduğu kadar Washington'ı da baskı altına alan söz konusu cinayetten kısa süre sonra ABD yönetiminin Suudilere verdiği bu imtiyazı "çok rahatsız edici" bulduğunu vurguladı.

    ABD yönetiminin 18 Şubat 2019'da Riyad'a nükleer konusunda bir imtiyaz daha verdiğini kaydeden Kaine, bu sürecin kamuoyunun bilgisine açılması gerektiğini belirtti.

    2017'DEN BU YANA 7 YETKİ TANINDI

    ABD ile Suudi Arabistan arasında 2017 yılından bu yana devam eden "nükleer güç görüşmeleri" kapsamında Amerikan firmalarına şu ana kadar 7 yetki verildiği ve bu yetkiler kapsamında iki ülke arasında nükleer bilgi paylaşımı yapıldığı biliniyor.

    Suudilerin ilk iki nükleer reaktörünü inşa etmesi sürecinde ABD'den aldıkları bilgi ve teknolojik imkanların önemine dikkat çekilirken, ABD Enerji Bakanlığı bugüne kadar söz konusu iş birliğinin detaylarını kamuoyuna açıklamaktan kaçındı.

    Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğunda 2 Ekim 2018'de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesi dünyanın gündemine oturmuş, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı cinayetin dışında kabul eden Trump yönetimi ülke içinde ve uluslararası kamuoyunda çok tepki toplamıştı. (AA) 

    Kaşıkçı cinayetinde yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayımlandı

    Kaşıkçı cinayetinde yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayımlandı

    Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı kimdir?

    Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı kimdir?

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Yılın ilk yarısında en çok ‘Sazan Sarmalı’ izlendi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Seçim güvenliği’ sorunu artık halkın mücadele gücü sorunudur!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Ağır işleyecek yeni bir sürecin eşiğindeyiz

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    YSK'nin çıkmazı

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Nâzım Hikmet
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Abdullah Öcalan'ın kardeşi, bayram görüşü için İmralı’ya gidiyor
    Abdullah Öcalan'ın kardeşi, bayram görüşü için İmralı’ya gidiyor

    PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, bayram görüşü için İmralı'ya hareket etti.

    Asıl bayramı barışta yaşayacaklar
    Asıl bayramı barışta yaşayacaklar

    Çocukları PKK’lilerce alıkonulan anneler ve barış anneleri bir bayramı daha gözyaşlarıyla karşılıyor. Anneler savaşa karşı birlik çağrısı yapıyor.

    Prof. Dr. Kurul: Model, eğitimin sorunlarına karşı kör, sağır, dilsiz
    Prof. Dr. Kurul: Model, eğitimin sorunlarına karşı kör, sağır, dilsiz

    Yeni Ortaöğretim Modeli’ni değerlendiren Prof. Dr. Nejla Kurul, “Ortaöğretim modeli, eğitimin gerçek sorunlarına karşı sağır, kör ve dilsizdir.” dedi.

    Bosch işçileri: Seçiminin tekrarı için AKP’nin iddialarına inanan yok
    Bosch işçileri: Seçiminin tekrarı için AKP’nin iddialarına inanan yok

    İstanbul seçimlerinin tekrarıyla ilgili YSK'nin gerekçeleri de AKP'nin iddiaları da iktidarın beklediği karşılığı bulmuyor.

    TARİŞ işçisi bayrama işsiz girdi
    TARİŞ işçisi bayrama işsiz girdi

    Ekonomik krizle birlikte işsizliğin de hayatı zorlaştırdığını ifade eden Erdamar, “Bu koşullardan çıkabilmek için örgütlü mücadele etmeliyiz” dedi.

    Tazminatın fona devri işçileri öfkelendiriyor
    Tazminatın fona devri işçileri öfkelendiriyor

    Kocaeli’nin Derince ilçesinde görüştüğümüz işçiler, Hükümetin kıdem tazminatının fona devretmek istemesine tepkili.

    GÜNCELLENDİ
    Londra’da onbinler eylemde: "Trump Defol”
    Londra’da onbinler eylemde: "Trump Defol”

    ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere ziyaretinin ikinci gününde onbinlerce kişi Trump'ı protesto etmek için Londra’nın merkezini doldurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 kişi ölü, 311 kişi yaralandı
    Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 kişi ölü, 311 kişi yaralandı

    Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde yurt genelinde meydana gelen 103 kazada 42 kişi yaşamını yitirirken, 311 kişi de yaralandı.

    Saya tezgahından kamera arkasına: Mültecilerden mesaj veren filmler
    Saya tezgahından kamera arkasına: Mültecilerden mesaj veren filmler
    Şubadap Çocuk: Bakanlığın tenezzül etmediği okullara gittik
    Şubadap Çocuk: Bakanlığın tenezzül etmediği okullara gittik
    Engellemelere rağmen tabela asıldı: Orhan Kemal bu evde yaşamıştır
    Engellemelere rağmen tabela asıldı: Orhan Kemal bu evde yaşamıştır
    Şair Sema Güler: Düzene itirazı olan anneleri Pars'a benzetiyorum
    Şair Sema Güler: Düzene itirazı olan anneleri Pars'a benzetiyorum
    Nâzım Hikmet Moskova’da anıldı
    Nâzım Hikmet Moskova’da anıldı
    Fotoğraflarla, Kızılırmak Deltası'nda yaşayan rengarenk böcekler
    Fotoğraflarla, Kızılırmak Deltası'nda yaşayan rengarenk böcekler
    ‘Çocuklarımız ölmesin’ diyen annelere para cezası
    ‘Çocuklarımız ölmesin’ diyen annelere para cezası

    Açlık grevindeki çocukları için eylemler yapan annelere, yapılan eylemler dolayısıyla para cezaları kesildi.

    Altın fiyatları üç ayın zirvesinde
    Altın fiyatları üç ayın zirvesinde

    Altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak son üç ayın zirvesini gördü.

    ABD Başkanı Trump Londra'da: Protesto görmedim, dolayısıyla yalan haber
    ABD Başkanı Trump Londra'da: Protesto görmedim, dolayısıyla yalan haber

    Theresa May'la ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, Londra'da kendisine karşı yapılan büyük protestoları görmezden geldi.

    Süleyman Soylu, Trabzon'da "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla protesto edildi
    Süleyman Soylu, Trabzon'da "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla protesto edildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon'da "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla protesto edildi.

    Bayram namazında cumhuriyet karşıtı vaaz veren imam açığa alındı
    Bayram namazında cumhuriyet karşıtı vaaz veren imam açığa alındı

    Antep'te, bayram namazı öncesindeki vaazında, Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyet karşıtı söylemlerde bulunan imam açığa alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Sanatçı Alpay konserinde Denizleri ve Berkin’i andı, soruşturma başlatıldı
    Sanatçı Alpay konserinde Denizleri ve Berkin’i andı, soruşturma başlatıldı

    Hakkında soruşturma başlatılan "Alpay Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla, Gezi direnişinde hayatını kaybeden Berkin Elvan’a şarkı ithaf etmenin neyi terör?" dedi.

    Arap otokratları Sudan’da umutları engellemek için nasıl komplo kurdu?
    Arap otokratları Sudan’da umutları engellemek için nasıl komplo kurdu?

    Demokratik yönetim yanlısı olmayan Mısır, Suudi Arabistan ve BAE, Sudan’daki hareketin taleplerinin gerçekleşmesini engellemek için harekete geçti.

    Tüm Köy Sen: Hükümet açıklamaları ile tarım politikası çelişiyor
    Tüm Köy Sen: Hükümet açıklamaları ile tarım politikası çelişiyor

    Tüm Köy Sen Genel Başkanı Sadık Turan, tarım dışa bağımlı hale gelirken arazilerin de yok edildiğine ve hükümetin çelişen tarım politikasına dikkat çekti.

    ÖGİ Mayıs raporu: Basın ve ifade özgürlüğü güvence altına alınmalı
    ÖGİ Mayıs raporu: Basın ve ifade özgürlüğü güvence altına alınmalı

    Mayıs ayı raporunu açıklayan Özgür Gazeteciler İnisiyatifi, basın ve ifade özgürlüğünün yasal düzenlemelerle güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Sudan’da kan döken darbeciler 9 ay içinde seçim kararı aldı
    Sudan’da kan döken darbeciler 9 ay içinde seçim kararı aldı

    İktidarı sivillere devretmeyi reddeden darbeciler, seçim kararı aldı. Askeri rejim altında gidilecek seçimlerin demokratik olmayacağı tartışılıyor.

    Erdoğan: S-400'lerde geri adım atmamız söz konusu değil
    Erdoğan: S-400'lerde geri adım atmamız söz konusu değil

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, S-400'ler konusuyla ilgili geri adım atmamız söz konusu değil derken, YSK'nin son kararı ile ilgili "tedbiren itirazi kaydımızı düştük" dedi.

    İmamoğlu'dan Yıldırım'a tartışma programı yanıtı: Şartlı evetini kabul ediyorum
    İmamoğlu'dan Yıldırım'a tartışma programı yanıtı: Şartlı evetini kabul ediyorum

    Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'la televizyon programına çıkmaları konusuna ilişkin "Sadece İstanbul’u konuşursak şartlı bir evet' demişti. Ben şartlı evetini kabul ediyorum" dedi. 

    Bahçeli'den YSK'ye: Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlar
    Bahçeli'den YSK'ye: Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlar

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK'nin soruşturma açılan sandık kurulu başkanları ile ilgili kararına "Şimdi yeni gündem bu 19 gün tartışılacak. E bunun da tadı tuzu kalmıyor" dedi.

    Prof. Dr. Adnan Gümüş: Okulu piyasa aktörleri yönetecek, veli müşteri olacak
    Prof. Dr. Adnan Gümüş: Okulu piyasa aktörleri yönetecek, veli müşteri olacak

    Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gümüş yeni eğitim sistemini değerlendirdi.

    Sendikalaşma mücadelesi veren işçiler bayrama direnişle girdiler
    Sendikalaşma mücadelesi veren işçiler bayrama direnişle girdiler

    Kale Kayış, Cargill, Sibaş, Aydın Belediyesi, Muğla, Eskişehir, Urfa TÜVTÜRK’te sendikalaşma mücadelesi veren işçiler bayrama direnişle girdi.

    Eminönü'de esnaf satamadı, yurttaş alamadı
    Eminönü'de esnaf satamadı, yurttaş alamadı

    Eminönü’de çarşı esnafı, pahalılık nedeniyle durgunluk yaşadıklarını söylerken, yurttaşlar ise hemen hemen elleri boş döndü.