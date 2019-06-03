İskender Bayhan: YSK 'hukuksuzluğu' yapanlarla yoluna devam ediyor

Emek Partisi MYK Üyesi İskender Bayhan Gündem Özel'de Zeliş Irmak'ın sorularını yanıtladı. Bayhan ile YSK'nin ilçe seçim kurullarına ilişkin kararını, yenilenen seçimleri, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul seçimlerini ve gündemdeki diğer gelişmeleri değerlendirdik.

Bayhan'ın değerlendirmelerinden öne çıkan bölümler şöyle:

"AKP itiraz dilekçesinde kamu görevlisi olmayanların sandıklara atanmasını sağlayan ilçe seçim kurulları hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bu kurullarla ilgili soruşturma başlatılmıştı. YSK ise il ve ilçe seçim kurullarının göreve devam etmesine karar verdi. Yani bu hukuksuzluksa bu işi yapanların ilçe seçim kurullarında görev almaması gerekir. Yoksa yarın seçim yine aynı gerekçelerle iptal edilebilir.

YSK burada 'Seçim hukuksuzluk nedeniyle bu seçim iptal edildi, ama biz hukuksuzluğu yapanlarla yolumuza devam ediyoruz' diyor.

Buradan bakınca ya bu seçim hiç bir gerekçe yokken politik gerekçelerle iptal edildi, ya da hukuksuzluk varsa aynı hukuksuzlukla seçime gidilecek. Bu karar yarın başka hesapların dayanağı haline getirilebilir. Bunlar günlük dilde komplo olarak nitelendirilebilir. Ancak bunun arkasında yatan gerçekleri görmemiz gerekiyor. Tek adam yönetimi, yarın bu kararı malzeme yaparak seçim sonuçlarını yine tanımayabilir. Bugün 'Mevzu iktidarsa gerisi teferruattır' durumundayız.

Bu açıdan bugün ya tüm yaşananları doğalmış gibi kabul edeceğiz ya da bu çarkı ve sistemi değiştirmek için çaba sarf edeceğiz. Bugün memleket 'Yiyiyorlar ama çalışıyorlar' yaklaşımının sınırlarına gelindi.

Erdoğan'ın bu seçimleri yeniden alabilmesinin hesapları sandığa gitmeyip AKP'ye tepki gösteren seçmeni iknasına dayanıyor. Bunun için aşiretlerden hemşehri derneklerine, AKP bürokrasisine kadar bu seçmen kitlesini ikna etmek için seferber ettiler. Aslında AKP'ye oy vermeyi düşünmeyen ancak bu bağlar sebebiyle kendini oy vermek zorunda hisseden çok insan var.

23 Haziran'da 3 şey belirleyici olacak. Bir, AKP'li seçmenin ikna edilmesi, iki sandığa gitmeyen AKP'li seçmenler ve üç genç seçmenlerin ikna edilmesi. Bu açıdan AKP'nin Adayı Binali Yıldırım'ın eli güçlenmiş görünmüyor bugüne kadar. Bu açıdan 10 Haziran'dan sonraki süreç seçim açısından tayin edici olacak.

Bu 3 açıdan bakarsak fabrikalarda Binali Yıldırım için oy kullanma eğiliminde azalma var. 31 Mart seçimlerinde oy kullanmamış 200 bin civarı üniversiteli seçmenler var. Bu seçmenlerin de bu seçimlerde oy kullanacağına dair ciddi gözlemlerimiz var.

Ne sınır ötesi operasyonlar, ne beka söylemi, ne din istismarı şimdilik sonuç almış görünmüyor. Tabi bundan sonra ortaya ne atacaklarını bilemiyoruz.

Bu seçimde EMEP İstanbul'da işçi ve emekçilerin mücadele eğilimini güçlendirmek, mahallelerde emekçilerin gençlerin örgütlenmesini güçlendirmeye ve Ekrem İmamoğlu'ya oy vermeye çağırıyor. Eğer Ekrem İmamoğlu'ya oy verme konusunda ikna değilseniz ve AKP'ye oy vermek istemiyorsanız sandığa gitmeyin. Çünkü AKP'nin daha büyük bir derse ihtiyacı var. AKP'nin kaybetmesinin emek ve demokrasi mücadelesinin önünü açacağını düşünen herkes de Ekrem İmamoğlu'ya oy vermelidir. Bu umudun Ekrem İmamoğlu'ya bağlanması değildir. Umut işçi ve emekçilerin mücadelesidir. Çünkü hala ciddi bir kitle var, 'Sandığa gitmek istemiyorum ama gidersem Binali Yıldırım'a oy veririm' diye düşünen.

Seçim sonrası ciddi hak mücadeleleri yaşanacak. Buna ihtiyaç var çünkü. Bu açıdan İmamoğlu'nun kazanmasıyla memleket güllük gülistanlık olmayacak." (EVRENSEL WEB TV)