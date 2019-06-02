Gemlik'in sembolü Orhan Veli tabelası yeniden yerine yerleştirildi

Orhan Veli’nin Gemlik ilçesiyle özdeşleşen “Gemlik’e doğru denizi göreceksin, sakın şaşırma” dizelerinin yer aldığı tabela Atatepe Mevkiine yeniden asıldı.

Gemlik’in sembollerinden biri haline gelen tabela, uzun yıllar boyunca Bursa yönünden Gemlik’e gelenleri karşılıyordu. Beş yıl önce yenisi ile değiştirilen fakat şairin fotoğrafının olmaması nedeniyle Gemliklilerce eleştirilen, daha sonra ise tamamen kaldırılan tabela, Atatepe mevkiindeki yeni yerine yerleştirildi.

TABELADA TÜM GEMLİKLİLERİN KATKISI OLDU

Seçim döneminde Gemlik’in kaybolmaya yüz tutan sembollerini yeniden hayata geçirme sözü veren Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, tabelanın da yeniden ilçenin girişine konulacağını müjdelemişti. Tabelanın maliyeti seçimden sonra kutlama amacı ile gönderilen çiçeklerin satışı ile karşılandı. Böylece yapımda sadece belediyenin değil, tüm Gemliklilerin katkısı olmuş oldu.

Orhan Veli’nin bu dizelerinin kitaplarında da yer aldığını belirten Başkan Sertaslan, Orhan Veli’nin, Aziz Nesin ile birlikte Bursa’dan İstanbul’a seyahat etmekteyken Nesin’e ‘Birazdan denizi göreceksin, şaşırma’ dediğini, bu konuşmanın daha sonra kitaplara girdiğini hatırlatarak “Dizeler kısa sürede ilçemizin sembolü olmuş ve Orhan Veli’nin dizelerini okuyan herkesin diline dolanmıştır. Bizler de hem şairi saygıyla anmak hem de ilçemize yeni bir sembol kazandırmak istedik. Hemşehrilerimizden oldukça olumlu dönüşler aldık. Gemlik’in altyapısına, yollarına, caddelerine olduğu kadar kültürel hayatına yönelik çalışmalarımız da devam edecek” şeklinde konuştu. (Bursa/EVRENSEL)