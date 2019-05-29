Gezi'nin yıl dönümünde Bulutsuzluk Özlemi "Adalet Nöbeti"nde olacak

İstanbul seçimlerine yönelik Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar sonrası İzmir’de başlayan Adalet ve Demokrasi nöbeti sürüyor. Her hafta cuma günü İzmir emek ve demokrasi güçlerinin tuttuğu nöbette, bu hafta ise Gezi Direnişi'nin yıl dönümü dolayısıyla Bulutsuzluk Özlemi konseri de olacak.

İstanbul seçimlerini iptal eden YSK’nin kararına karşı İzmir Barosunun başlattığı Adalet ve Demokrasi Nöbeti, İzmir emek ve demokrasi güçleri tarafından yürütülmeye devam ediyor. Her hafta Konak Eski Sümerbank önünde yapılan nöbet, bu hafta Gündoğdu Meydanı'nda olacak. Gezi Direnişi'nin 6. yıl dönümüne denk gelen nöbet için, İzmir emek ve demokrasi güçleri, “Gezi’nin yıl dönümünde adalet ve demokrasi nöbetine devam ediyoruz” diyerek Gündoğdu Meydanı'na çağrı yaptı. (İzmir/EVRENSEL)