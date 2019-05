Demokrasi Nöbetine katılan Avukat Aytaç: Hukuksuzluğa karşı duruş sergiliyoruz

Eylem NAZLIER

İstanbul

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ederek, yenileme kararını protesto etmek için İstanbul Barosunun Adalet Nöbeti sürüyor.

Nöbet eylemine katılan Avukat Kemal Aytaç, “Değişik kesimlerden, meslek odalarından, sanatçılarından destek geliyor. Bütün kesimlere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Hukuksuzluğa ve bu aymazlığa karşı duruş sergiliyoruz” diyor.

Taksim’de bulunan İstanbul Barosu önünde bir araya gelen hukukçular hafta için her gün Demokrasi İçin Dayanışma Nöbetini sürdürüyor. Nöbet 18. gününde. Taksim İstiklal Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Barosunun bulunduğu binaya, “23 Haziran’da demokrasiden yana nöbetteyiz. Ülkemizin her yanından katkı verecek meslektaşlarımızla birlikte her sandığa bir avukat” pankartı asılı. Pankart geçenlerin dikkatini çekiyor. Durup fotoğraf çekenler oluyor. Hafta içi her gün saat 19.00-20.00 arasında bir saatlik süren nöbete hukukçular katılırken, çevreden geçenlerden de alkışlarıyla ve söylenen şarkılara katılarak destek veriyorlar. Nöbet zaman geçtikçe katılanların sayısı artıyor. Nöbet sırasında “Her şey güzel olacak”, “Hak hukuk adalet” sloganları sık sık atılıyor.

Turistler de meraklı gözlerle bakarak, anlamaya çalışıyorlar. Sohbet ettiğimiz avukat, turistlere durumu anlatmakta zorlandığını aktarıyor ve turistlerle yaşadığı kısa diyaloğu anlatıyor: “Turist burada ne olduğunu sordu, anlatmakta zorluk çektim. İlk işim mazbatanın İngilizce’sine bakmak olacak. Bu durumu turistlere anlatabilmek çok zor.”

Şarkılara tek turistler ve çevreden geçenler eşlik etmiyor. Bazı polisler de ara ara şarkılara eşlik ediyor.

Fotoğraf: Evrensel

"ÖNEMLİ OLAN DEMOKRASİ"

Nöbete ilk günden beri katılan Avukat Kemal Aytaç’la konuşuyoruz. Yurttaşların uzun süredir demokrasi ve hukuka özlemlerinin olduğunu söylüyor. Son yıllardaki hak gasplarına dikkat çeken Aytaç, “Avukatlara karşı, akademisyenlere karşı, gazetecilere karşı toplumun tüm muhalif kesimlerine karşı ciddi bir biçimde saldırıya uğruyor. Haksız, hukuksuz gözaltılar, tutuklamalar yaşanıyor” diyor. Bu hukuksuzluğa İstanbul seçim iptalinin de eklendiğine vurgu yapan Aytaç şunları söylüyor: “İstanbul Barosu öncülüğünde her gün demokrasi nöbeti gerçekleştiriyoruz. Değişik kesimlerden, meslek odalarından, sanatçılarından destek geliyor. Bütün kesimlere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Hukuksuzluğa ve bu aymazlığa karşı duruş sergiliyoruz. Demokrasi mücadelesi hepimize lazım. Burada mesele CHP’nin kazanması değil, önemli olan demokrasinin, hukukun korunmasıdır. Demokrasi ve hukuk çiğnenmiştir. Hukuku da demokrasiyi de yok sayan bir iktidar söz konusu. Buna karşı toplumun tüm kesimlerinin aktif bir biçimde karşı durması ve baskı oluşturması gerekiyor. Halkımızın sağduyusuna inanıyorum. 23 Haziran’da sandıktan hiç itiraz edilemeyecek bir sonuç çıkacak.”

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Nöbet için desteğe gelen ve ismini vermek istemeyen bir yurttaşla sohbet ediyoruz. Seçimin iptal edilmesini demokrasi ayıbı olarak görüyor. Ekrem İmamoğlu’nun baskıya rağmen önemli bir başarı aldığını da anlatan yurttaş, “Kaygı var, insanlar gergin halk ikiye ayrılmış durumda. Türkiye’deki adalet sistemine hiç kimse güvenmiyor” diyor.

Desteğe gelen Abdullah Sadıkoğulları, “Her şey çok güzel olacak” diyor. Nöbete destek verdiklerini belirten Sadıkoğulları, YSK’nin seçimi iptal etmesine tepkili, “Çocukların dahi inanmadığı gerekçelerle seçimi iptal ettiler” ifadelerini kullanıyor. Sadıkoğulları, “Hepsi rant meselesi. Ülkeye sahip çıkmak için buradayız. Korku politikasını yaymaya çalıştılar ama insanlar artık korkmuyor” şeklinde konuşuyor. Bir kadınla konuşuyoruz: “Çatlasınlar, patlasınlar her şey güzel olacak” diyor.

