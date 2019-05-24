İzmir'de adalet ve demokrasi nöbetleri devam ediyor

YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal kararının ardından İzmir'de başlayan Adalet ve Demokrasi Nöbeti sürüyor. Konak eski Sümerbank önünde gerçekleşen nöbete CHP'li belediye başkanları ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da destek verdi.

“Adalet ve Demokrasi için nöbetteyiz”, “YSK kararı halkın iradesine darbedir, karanlığa teslim olmayacağız” yazılı pankart açan kitle sık sık, “Hak, hukuk, adalet” ve “Dayan İstanbul İzmir seninle” sloganları attı.

Kurumlar adına ortak basın açıklaması okuyan İzmir Tabip Odası Sekretesi Lütfi Çamlı, YSK'nin iptale ilişkin gerekçeli kararına değinerek, “YSK’nin gerekçeden yoksun gerekçeli kararı bize seçimin değil, bu kararın şaibeli olduğunu anlatması bakımından yeterli olmuştur. Bu kararın hukukun evrensel temel ilkeleri , mevcut yasalar ve bizzat YSK’nin kendi içtihatlarına göre değil, siyasal iktidarın baskılarıyla alındığı bir kez daha ortaya konmuştur” diye konuştu.

Açıklanan kararda oyların nasıl çalındığına, seçmenin iradesinin nasıl sakatlandığına dair tek bir ibarenin olmadığını söyleyen Çamlı, “Sandık başkanları seçmenin oyunu nasıl değiştirdi, açıklanmamıştır. Kararın hiçbir mantıklı yanı yoktur. Karara itiraz eden dört YSK üyesi demokrasiyi, hukuku kurtarmaya çalıştıklarını ortaya koysa da, bunu başaramamıştır” dedi.

Yaşanan sürecin demokrasi acısından ciddi tehditler taşıdığını ifade eden Çamlı, bizzat iktidar odaklı hak ihlallerini ve antidemokratik tavırlarına YSK kararının eklenmesiyle de seçme ve seçilme özgürlüğüne kadar varan tahdit oluştuğunu söyledi.

Çamlı, “İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak, hukuksuzluğun meşrulaştırıldığı bir geçmişle mücadele ederken, bu anlayışın ve uygulamaların gelecekte de sürmesine izin vermeyeceğiz. Millet iradesinin tecelli edeceği 23 Haziran seçimlerinde seçmenlerin ‘Tarih önünde hükümsüz’ olan bu gerekçeden yoksun kararı tarihin çöplüğüne yollayacaklarına inancımız tamdır” dedi.

Nöbet, İzmir Müzisyenler Derneği'nin konseriyle son buldu. (İzmir/EVRENSEL)