'Kemal Kurkut doğrudan vuruldu' diyen UKB'den geri adım: Kurşun sekti

“Kemal Kurkut'un seken mermiyle değil doğrudan vurulduğu” şeklindeki ilk raporunun aksine ikinci raporunda Kurkut'un yerden seken mermiyle öldürüldüğünü savunan Ulusal Kriminal Büro, failin polis Y.Ş. olduğu tespitini yineledi.



Diyarbakır 2017 Newroz'unda polis tarafından vurulan Kemal Kurkut'un öldürülmesiyle ilgili davanın görüldüğü Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin yenisini hazırlaması için ilk raporu iade ettiği Ulusal Kriminal Büro, hazırladığı ikinci raporda, bu kez ilk raporun aksine Kurkut'un yerden seken mermiyle öldürüldüğünü savundu. Mahkemenin, Ulusal Kriminal Büro'nun önceki raporu, Adli Tıp Kurumu (ATK), TRT Bilirkişi, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı ve Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuarı raporları arasından çelişkilerin ve Kurkut'un nasıl vurulduğunu animasyonla kesin bir sonuçla cevaplaması istemiyle hazırlanan ikinci rapor, söz konusu raporların incelenmesi ve görüntülerin yeniden analiziyle oluşturuldu.

İKİ RAPOR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ

Ulusal Kriminal Büro, ilk raporunda, Kurkut'un doğrudan ateşle; ikinci raporunda seken mermiyle öldürüldüğü tespitindeki çelişkiyi, ilk raporda zanlının tespitinin hedeflendiğini, mahkemenin mermi çekirdeği, mermi gömleği, otopsi raporu sonuçları ve diğer bulguları göndermemesinden kaynaklı olmasına bağladı. Ulusal Kriminal ikinci raporunda ise kül halinde gönderilen dosya üzerine yapılan incelemeyle söz konusu sonuca varıldığını ifade etti.

ATEŞ EDİLEN SİLAH

ATK'nin “mermi gömleğinde iz yok” diyerek atışın yapıldığı silahın tespitinin mümkün olmadığı yönündeki raporunun, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı ve Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından atış şekli ve zamanını tespit etmese de atışın 013726 seri nolu silahla yapıldığını kesin bir şekilde tespit edilmesiyle çürütüldüğünü hatırlatan Ulusal Kriminal Büro, atış şeklinin ve atış zamanın söz konusu raporlarıyla kesin bir şekilde tespit edildiğini vurguladı. Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuarı'nın önce atış yapılan silahı yanlış tespit ettiğini, tekrardan talep edilen inceleme sonucu hatasını düzelttiğini aktaran Ulusal Kriminal Büro, TRT Bilirkişinin düzenlediği raporda, başka bir polisi işaret ettiği, o polisin ateş ettiği sırada olayın bitmiş olduğunu kaydetti.



Bir resmin alındığı makine tarafından veri tabanında makine türünün, cinsinin özelliklerinin yanı sıra gün, tarih saat, dakika ve saniye bildiren verilerin tespitinin yer aldığı METADETA'sının bulunduğuna dikkat çeken Ulusal Kriminal Büro, atış zamanını tespit edilmesinde METADETA'nın kullanılmasıyla hazırlandığını aktardı.



Kemal Kurkut'un zanlı Y.Ş. tarafından vurulduğunu kesin bir dille anlatan Ulusal Kriminal Büro, Kurkut'un Y.Ş.'nin ilk atışıyla yerden seken ve sol koluna girip çıktıktan sonra sol memesinin altından vücuduna girmesiyle vurulduğu değerlendirmesinde bulundu.

“KESİNLİKLE YERDEN SEKTİ”

Ulusal Kriminal Büro, raporunda varılan sonuçları şu ifadelerle anlattı: “Daha önce Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporda belirtildiği üzere ateş açan kişi Y.Ş.'dir. Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin ikinci isteminde, kesin olarak nasıl vurulduğu konusu çalışılmış, sonuçta maktulün Y.Ş.'in tabancasından çıkan ilk atışla kesinlikle yerden sekme sonucu maktulün koşu anındaki kol pozisyonuna göre merminin önce sol koluna girip çıkma, sonra sol pektoral kot kısmına isabet etme şeklinde ölümcül yaralandığı anlaşılmıştır. Ulusal Kriminal Büro'nun deşifre videosunda yapılan derin incelemede deşifre saatiyle 5'inci saniyenin 25'inci salisesinde görüleceği üzere zanlının silahından çıkan merminin yere çarpması suretiyle 130 derecelik açı ile parçalanarak gömlek ve nüve halinde maktule ulaşmış olup, tabancanın gez, göz, arpacık ve maktulün ölümcül giriş yeri hedeflenerek ateşlenmemiş olduğu görülmüştür."

İLK RAPORDA 'KEMAL SEKEN MERMİYLE VURULMADI' DENİLMİŞTİ

Ulusal Kriminal Büro'nun hazırladığı ve 28 Şubat'ta görülen duruşmada okunan ilk raporda Kemal Kurkut'un hedef gözetilerek doğrudan açılan ateşle vurulduğu belirilmişti. İlk raporda şunlar belirtilmişti: “Bu sırada olay faili düşünülen polisin Kemal’e tabanca doğrulttuğu, Kemal’in seken bir mermiyle değil, olayda şüpheli polisin tabancayı Kemal’i hedef alarak ateşlediği, bu ateşlemeyle tabancanın yukarı kalkma / mermi atma hareketinin görüldüğü, bu hareketin iş bu deşifre klibinde de tekrarlı olarak birçok kez gösterildiği, olay faili olduğu değerlendirilen polisin ateş etmesinden sonra Kemal’in sol yanını tutarak koşmaya başladığı görülmüştür. UKB’nin iş bu çalışmasında olay faili olduğu düşünülen bu kişinin adı şayet tutuklu bulunan polis memuru Y.Ş. (Raporda isim açık yazılmış) ise Ulusal Kriminal Büro’nun deşifresine göre Kemal Kurkut’u vuran kişinin Y.Ş. olduğu, otopsi raporunda da öldürücü nitelik bilgisi alınan sol pektoral yan bölge aksiler hat ile 11-12. kostanın kesişim hizasında 0,5 çaplı ASMÇ giriş deliği görülen notanın bu esnadaki ateşlemede vuku bulduğu değerlendirilmekle takdir Türk yargısınındır." (Diyarbakır/MA)