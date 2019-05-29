29 Mayıs 2019 10:59

'Kemal Kurkut doğrudan vuruldu' diyen UKB'den geri adım: Kurşun sekti

Ulusal Kriminal Büro, ikinci raporunda failin polis Y.Ş. olduğu tespitini yineledi.

'Kemal Kurkut doğrudan vuruldu' diyen UKB'den geri adım: Kurşun sekti

Fotoğraf: Abdurrahman Gök/dihaber

    • Paylaş

    Kemal Kurkut'un seken mermiyle değil doğrudan vurulduğu” şeklindeki ilk raporunun aksine ikinci raporunda Kurkut'un yerden seken mermiyle öldürüldüğünü savunan Ulusal Kriminal Büro, failin polis Y.Ş. olduğu tespitini yineledi.
     
    Diyarbakır 2017 Newroz'unda polis tarafından vurulan Kemal Kurkut'un öldürülmesiyle ilgili davanın görüldüğü Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin yenisini hazırlaması için ilk raporu iade ettiği Ulusal Kriminal Büro, hazırladığı ikinci raporda, bu kez ilk raporun aksine Kurkut'un yerden seken mermiyle öldürüldüğünü savundu. Mahkemenin, Ulusal Kriminal Büro'nun önceki raporu, Adli Tıp Kurumu (ATK), TRT Bilirkişi, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı ve Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuarı raporları arasından çelişkilerin ve Kurkut'un nasıl vurulduğunu animasyonla kesin bir sonuçla cevaplaması istemiyle hazırlanan ikinci rapor, söz konusu raporların incelenmesi ve görüntülerin yeniden analiziyle oluşturuldu.

    İKİ RAPOR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ

    Ulusal Kriminal Büro, ilk raporunda, Kurkut'un doğrudan ateşle; ikinci raporunda seken mermiyle öldürüldüğü tespitindeki çelişkiyi, ilk raporda zanlının tespitinin hedeflendiğini, mahkemenin mermi çekirdeği, mermi gömleği, otopsi raporu sonuçları ve diğer bulguları göndermemesinden kaynaklı olmasına bağladı. Ulusal Kriminal ikinci raporunda ise kül halinde gönderilen dosya üzerine yapılan incelemeyle söz konusu sonuca varıldığını ifade etti. 

    ATEŞ EDİLEN SİLAH 

    ATK'nin “mermi gömleğinde iz yok” diyerek atışın yapıldığı silahın tespitinin mümkün olmadığı yönündeki raporunun, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı ve Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından atış şekli ve zamanını tespit etmese de atışın 013726 seri nolu silahla yapıldığını kesin bir şekilde tespit edilmesiyle çürütüldüğünü hatırlatan Ulusal Kriminal Büro, atış şeklinin ve atış zamanın söz konusu raporlarıyla kesin bir şekilde tespit edildiğini vurguladı. Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuarı'nın önce atış yapılan silahı yanlış tespit ettiğini, tekrardan talep edilen inceleme sonucu hatasını düzelttiğini aktaran Ulusal Kriminal Büro, TRT Bilirkişinin düzenlediği raporda, başka bir polisi işaret ettiği, o polisin ateş ettiği sırada olayın bitmiş olduğunu kaydetti.
     
    Bir resmin alındığı makine tarafından veri tabanında makine türünün, cinsinin özelliklerinin yanı sıra gün, tarih saat, dakika ve saniye bildiren verilerin tespitinin yer aldığı METADETA'sının bulunduğuna dikkat çeken Ulusal Kriminal Büro, atış zamanını tespit edilmesinde METADETA'nın kullanılmasıyla hazırlandığını aktardı. 
     
    Kemal Kurkut'un zanlı Y.Ş. tarafından vurulduğunu kesin bir dille anlatan Ulusal Kriminal Büro, Kurkut'un Y.Ş.'nin ilk atışıyla yerden seken ve sol koluna girip çıktıktan sonra sol memesinin altından vücuduna girmesiyle vurulduğu değerlendirmesinde bulundu. 

    “KESİNLİKLE YERDEN SEKTİ”

    Ulusal Kriminal Büro, raporunda varılan sonuçları şu ifadelerle anlattı: “Daha önce Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporda belirtildiği üzere ateş açan kişi Y.Ş.'dir. Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin ikinci isteminde, kesin olarak nasıl vurulduğu konusu çalışılmış, sonuçta maktulün Y.Ş.'in tabancasından çıkan ilk atışla kesinlikle yerden sekme sonucu maktulün koşu anındaki kol pozisyonuna göre merminin önce sol koluna girip çıkma, sonra sol pektoral kot kısmına isabet etme şeklinde ölümcül yaralandığı anlaşılmıştır. Ulusal Kriminal Büro'nun deşifre videosunda yapılan derin incelemede deşifre saatiyle 5'inci saniyenin 25'inci salisesinde görüleceği üzere zanlının silahından çıkan merminin yere çarpması suretiyle 130 derecelik açı ile parçalanarak gömlek ve nüve halinde maktule ulaşmış olup, tabancanın gez, göz, arpacık ve maktulün ölümcül giriş yeri hedeflenerek ateşlenmemiş olduğu görülmüştür."

    İLK RAPORDA 'KEMAL SEKEN MERMİYLE VURULMADI' DENİLMİŞTİ

    Ulusal Kriminal Büro'nun hazırladığı ve 28 Şubat'ta görülen duruşmada okunan ilk raporda Kemal Kurkut'un hedef gözetilerek doğrudan açılan ateşle vurulduğu belirilmişti. İlk raporda şunlar belirtilmişti: “Bu sırada olay faili düşünülen polisin Kemal’e tabanca doğrulttuğu, Kemal’in seken bir mermiyle değil, olayda şüpheli polisin tabancayı Kemal’i hedef alarak ateşlediği, bu ateşlemeyle tabancanın yukarı kalkma / mermi atma hareketinin görüldüğü, bu hareketin iş bu deşifre klibinde de tekrarlı olarak birçok kez gösterildiği, olay faili olduğu değerlendirilen polisin ateş etmesinden sonra Kemal’in sol yanını tutarak koşmaya başladığı görülmüştür. UKB’nin iş bu çalışmasında olay faili olduğu düşünülen bu kişinin adı şayet tutuklu bulunan polis memuru Y.Ş. (Raporda isim açık yazılmış) ise Ulusal Kriminal Büro’nun deşifresine göre Kemal Kurkut’u vuran kişinin Y.Ş. olduğu, otopsi raporunda da öldürücü nitelik bilgisi alınan sol pektoral yan bölge aksiler hat ile 11-12. kostanın kesişim hizasında 0,5 çaplı ASMÇ giriş deliği görülen notanın bu esnadaki ateşlemede vuku bulduğu değerlendirilmekle takdir Türk yargısınındır." (Diyarbakır/MA)

    Kriminal raporu: Sanık polis, Kemal Kurkut’u doğrudan hedef aldı

    Kriminal raporu: Sanık polis, Kemal Kurkut’u doğrudan hedef aldı

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Bornova’da sanayi sitesinde iş cinayeti: Üstüne kepçe düşen işçi öldü
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Varlığı da tartışılan Cumhur İttifakında kafalar karmakarışık!

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    İşçiler dostlarını ve düşmanlarını yaşayarak öğreniyor

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Akar'ın "kendi dünyası" ve Johnson mektubu

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Acı reçete seçimden sonra
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    34 hamile çocuğu adli makamlara bildirmeyen 18 doktora dava 
    34 hamile çocuğu adli makamlara bildirmeyen 18 doktora dava 

    Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 34 çocuğu hamile olduğu halde adli makamlara bildirmeyen 18 doktor için dava açıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu'ya "sahte haber" operasyonu ve yankıları
    Ekrem İmamoğlu'ya "sahte haber" operasyonu ve yankıları

    AKP'li siyasetçilerin ve AKP'ye yakın bazı medya organlarının Ekrem İmamoğlu'nun tv programındaki sözleri üzerinden başlattığı dezenformasyon kampanyası nasıl başladı, yankıları neler oldu?

    Rusya: S-400'lerin teslimatında gecikme yok
    Rusya: S-400'lerin teslimatında gecikme yok

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın S-400'lerle ilgili "Haziran'a yetişmeyebilir" açıklamasının ardından Kremlin'den "gecikme yok" açıklaması geldi.

    YÖK Başkanı: YKS’ye ilişkin bir sistem değişikliği gündemimizde yok
    YÖK Başkanı: YKS’ye ilişkin bir sistem değişikliği gündemimizde yok

    Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, değişikliklerin gündeminde olmadığını açıkladı, “4-5 sene sonra doğacak çocuk için YÖK'ten don biçmesi beklenemez” dedi.

    Kızıltepe JİTEM Davası: Devletin suç işlediği gerçeği gizlenemez
    Kızıltepe JİTEM Davası: Devletin suç işlediği gerçeği gizlenemez

    Kızıltepe JİTEM Davası avukatı Erdal Kuzu, savcının “zaman aşımı” sebebiyle 10 sanık hakkındaki beraat talebini ve dava sürecini değerlendirdi.

    TMMOB İKK: Bülent Şık değil sorumlular yargılansın!
    TMMOB İKK: Bülent Şık değil sorumlular yargılansın!

    TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, kanser raporunu kamuoyu ile paylaştığı için hakkında dava açılan Dr. Bülent Şık’ın yarın görülecek davasına çağrı yaptı.

    'Kemal Kurkut doğrudan vuruldu' diyen UKB'den geri adım: Kurşun sekti
    'Kemal Kurkut doğrudan vuruldu' diyen UKB'den geri adım: Kurşun sekti

    Ulusal Kriminal Büro, ikinci raporunda failin polis Y.Ş. olduğu tespitini yineledi.

    Şule Çet davası: Karar ya başka Şule’lerin önüne geçecek ya da yaratacak
    Şule Çet davası: Karar ya başka Şule’lerin önüne geçecek ya da yaratacak

    Şule Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, soruşturma ve yargılama sürecini değerlendirdi. Yıldırım, "Savunma artık insanlık ve ahlak ölçütlerini aştı" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    UEFA Avrupa Liginde final günü: Arsenal-Chelsea
    UEFA Avrupa Liginde final günü: Arsenal-Chelsea
    Tiyatroda taşın altına elini koymak
    Tiyatroda taşın altına elini koymak
    Türkçe rap Yeni e’nin haziran sayısında
    Türkçe rap Yeni e’nin haziran sayısında
    GÜNCELLENDİ
    Milli takımın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı
    Milli takımın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı
    PFDK'den Fatih Terim'e 3 müsabakadan men cezası
    PFDK'den Fatih Terim'e 3 müsabakadan men cezası
    10 bin yıllık sakızda Taş Devri izleri...
    10 bin yıllık sakızda Taş Devri izleri...
    Belçika Emek Partisi ilk kez parlamentoya vekil gönderdi
    Belçika Emek Partisi ilk kez parlamentoya vekil gönderdi

    Belçika’daki genel seçimlerden Emek Partisi (PTB/PVDA) güçlenerek çıktı. Parti, ilk kez yüzde 5 barajını aşarak 12 ulusal milletvekili çıkardı.

    Erdoğan Aydın: 1453’te fetih oldu ama Yeni Çağ’a Avrupa geçti
    Erdoğan Aydın: 1453’te fetih oldu ama Yeni Çağ’a Avrupa geçti

    Zeliş Irmak, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde güncel-tarih bağlamında gerçekler ve efsaneler, fetih ve gelecek tahayyülünü Tarihçi Yazar Erdoğan Aydın ile konuştu.

    BES'te devlet katkısının yüzde 10'u Borsa İstanbul'a aktarılacak
    BES'te devlet katkısının yüzde 10'u Borsa İstanbul'a aktarılacak

    Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının en az yüzde 10'unun Borsa İstanbul'da değerlendirilmesi zorunlu hale getirildi.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 29 Mayıs 2019 Çarşamba
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 29 Mayıs 2019 Çarşamba

    Ekrem İmamoğlu, Askeri operasyonlar, Abdullah Öcalan'ın çağrısı, Dersim tartışmaları, Diyanet Kuran Kursu ve çok daha fazlası "Ne Var Ne Yok"ta

    Tunceli-Dersim tartışmasına dair konuşan yurttaşlar: Referandumla halka sorulsun
    Tunceli-Dersim tartışmasına dair konuşan yurttaşlar: Referandumla halka sorulsun

    Dersim'de belediye tabelasına Dersim isminin kullanılmasına ilişkin yaşanan tartışmayı yurttaşlara sorduk. Halk, referandum istediğini söyledi.

    Sendikalaştığı için işten atılan Şehriban Yeler: Mücadelem sürecek
    Sendikalaştığı için işten atılan Şehriban Yeler: Mücadelem sürecek

    Şehriban Yeler, anayasada yer alan sendikalaşma hakkını kullanarak DİSK/Gıda-İş Sendikasına üye olduğu için işten atıldı.

    Öğrencilere soru değil, sorun çözdürelim
    Öğrencilere soru değil, sorun çözdürelim

    Milli Eğitim Bakanlığında görevli bir müfettiş yeni ortaöğretim tasarım sistemini değerlendirdi.

    Bem-Bir-Sen’in İBB’de imzaladığı TİS’in kamera arkası!
    Bem-Bir-Sen’in İBB’de imzaladığı TİS’in kamera arkası!

    Bem-Bir-Sen İBB'de, Tüm Bel-Sen’in Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında imzalanan sözleşmeyi taslak olarak sundu.

    Metal işçileri: TÜPRAŞ’taki dayatmalar bizim de karşımıza çıkacak
    Metal işçileri: TÜPRAŞ’taki dayatmalar bizim de karşımıza çıkacak

    Koç’un MESS’in en etkili grubu olduğunu belirten metal işçileri, "TÜPRAŞ işçisinin talepleri bizim de talebimiz" diyor.

    GÜNCELLENDİ
    Çocuk istismarı ifadeleri yer alan kitabın yazarı gözaltına alındı
    Çocuk istismarı ifadeleri yer alan kitabın yazarı gözaltına alındı

    Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı adlı kitapta çocuk istismarına detaylarıyla yer veren ifadeler büyük tepki topladı. Kitabın yazarı gözaltına alındı.

    Ankara Barosu: Emniyette 5 kişiye işkence yapıldı
    Ankara Barosu: Emniyette 5 kişiye işkence yapıldı

    Ankara Barosunun raporuna göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünde karanlık bir odaya sokulan 5 kişiye işkence yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Kızıltepe JİTEM davasında tüm sanıklar için beraat istendi
    Kızıltepe JİTEM davasında tüm sanıklar için beraat istendi

    Kızıltepe JİTEM davasının duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, zaman aşımı sebebiyle tüm sanıklar hakkında beraat talebinde bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Koç'un, işçilerin haklarına göz diktiği TÜPRAŞ yine en büyük sanayi kuruluşu
    Koç'un, işçilerin haklarına göz diktiği TÜPRAŞ yine en büyük sanayi kuruluşu

    TÜPRAŞ bir kez daha Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olarak gösterildi. İşçilerse tıkanan toplusözleşme nedeniyle Yüksek Hakem Kuruluna gitti.

    GÜNCELLENDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu: Beylerin bir eli yağda bir eli balda, yoksul olan yurttaş
    Kemal Kılıçdaroğlu: Beylerin bir eli yağda bir eli balda, yoksul olan yurttaş

    CHP grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimleri, Rabia Naz'ın şüpheli ölümü ve ekonomi konularında hükümete ve Erdoğan'a yüklendi.

    GÜNCELLENDİ
    Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat'in yönetim kurullarına AKP'li isimler getirildi
    Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat'in yönetim kurullarına AKP'li isimler getirildi

    Kamu bankaları Vakıfbank ve Halkbank’ın Genel Kurul toplantıları gerçekleştirildi. AKP’li isimler yönetim kurullarına getirildi.

    GÜNCELLENDİ
    TSK'den sınır ötesi hava ve kara harekatı
    TSK'den sınır ötesi hava ve kara harekatı

    TSK, Irak sınırları içinde PKK'yi hedef alan kara ve hava harekatı başlattı. Operasyon kapsamında bazı bölgeler bombalandı.