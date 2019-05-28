Fenerbahçe kulübünün eski başkanlarından Metin Aşık yaşamını yitirdi

Fenerbahçe Spor Kulübünün eski başkanlarından Metin Aşık yaşamını yitirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli ismi Metin Aşık'ı kaybettik. Fenerbahçe'mize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık'a Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve tüm camiamıza baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

Metin Aşık, 1989-1993 yılları arasında sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yapmıştı.

Kulüp, Metin Aşık için 30 Mayıs Perşembe, 14.30'da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir tören yapılacağını; cenazesinin Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verileceğini duyurdu.

TFF, BJK VE GS'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri, vefat eden eski Fenerbahçe Kulübü başkanı Metin Aşık için baş sağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Metin Aşık'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve Fenerbahçe camiasına baş sağlığı dileriz." denildi.

Beşiktaş Kulübünün mesajında ise, "Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada da, "Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe Kulübüne baş sağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)