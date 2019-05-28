Sudan'da genel grev haftası: Askeri cunta dış destek arayışında

Sudan’da halkın sivil iktidar talebiyle protestoları devam ederken, iktidarı devretmek istemeyen Askeri Cunta Lideri Burhan, dış destek için bölge ülkelerini dolaşıyor. Burhan, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret etti. Suudi Arabistan ve BAE, Sudan’daki askeri cuntayı hem siyasi hem de maddi olarak destekliyor.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, BAE ziyaretinde başkent Abu Dabi’de Veliaht Prens Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

CUNTA "DIŞ GÜÇ" DESTEĞİ ARIYOR

İkili, Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkilerinin yanı sıra Suudi Arabistan yönetiminin Sudan’a yaptığı son ekonomik yardımlar konusunu ele aldı. BAE Prensi Al Nahyan, görüşmede “Hassas dönemden geçen” Sudanlılar arasında diyaloğun önemini vurguladı.

Sudanlı Orgeneral Burhan, dün de Mısır’a gitmiş ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile görüşmüştü. Daha öncesinde ise Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu, Suudi Arabistan’ı ziyaret etmiş, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la bir araya gelmişti.

RİYAD VE ABU DABİ’DEN MADDİ YARDIMLAR

Sudan’da askeri darbenin ardından BAE ve Suudi Arabistan, Askeri Geçiş Konseyine desteğini açıklamıştı.

Ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Sudan’a insani yardımda bulunmuş, BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan da Sudan halkına yardım konusunu görüşmek üzere Askeri Geçiş Konseyi ile iletişime geçmişti. BAE Abu Dabi Kalkınma Fonu da “Sudan’ın parasal ve finansal istikrarı için” daha önce vadeli olarak vereceklerini açıkladıkları 250 milyon doları Sudan Merkez Bankasına aktarmıştı.

SUDAN’DA GENEL GREV HAFTASI

Sudan’da 19 Aralık’ta ekonomik kriz ve ekmek zamları sebebiyle işçilerin başlattığı gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordu 11 Nisan’da darbe yapmış, 30 yıllık Ömer Beşir iktidarı sona ermişti.

Halk muhalefetinin çatı örgütü Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), askeri cuntanın iktidarı sivillere devretmesi talebiyle yürüttükleri müzakerelerin tıkanması ardından halka siyasi genel grev çağrısı yapmıştı.

AA’nın haberine göre, bankalar, telekomünikasyon şirketleri, limanlar, hava yolu çalışanları, pilotlar, ülkenin doğusu ve güneyindeki petrol ve maden şirketleri sabah saatleri itibarıyla grev çağrısına uydu. Pilotların greve gitmesiyle Hartum Uluslararası Havalimanı yolcu salonunda uzun kuyruklar oluştu. Mısır’ın resmi hava yolu şirketi Egyptair da Kahire-Hartum seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Sudan Doktorlar Komitesi, acil, yoğun bakım servisleri, diyaliz merkezleri ve küçük yerleşim birimlerindeki sağlık merkezleri dışında sağlık çalışanlarının greve gittiğini açıkladı. Nöbetçi eczaneler dışında 48 saat boyunca eczaneler de hizmet vermeyecek.

Bazı kurumlarda ise görevliler bulunmasına rağmen işlerin yapılmadığı görüldü.

ÖDBG’nin bileşenlerinden, gösterilerin organizatörü Sudan Meslek Odaları (SPA) da sağlık, mühendislik, su, elektrik, petrol, demir yolları, limanlar, toplu taşıma sektörleri ile fabrikaların greve katılacağını bildirmişti. (DIŞ HABERLER)

Sudan’da genel grevler zamanı