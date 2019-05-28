Berzan Güneş: Yargılanan ben değilim gazetecilik

Gazeteci Berzan Güneş’in Iğdır’da görülen davasıyla birleştirilen ve “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın 16’ncı duruşması İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar vererek davayı 8 Ekim’e tarihine erteledi.

Evrensel’e konuşan Berzan Güneş şunları belirtti: “Aslında yargılanan ben değilim. Çoğu meslektaşım gibi ben de şahsi bir durum veya olaydan dolayı yargılanmıyorum. Mesleğimiz ve ifade özgürlüğümüz gibi evrensel değerlerdir yargılanan. Özellikle özgür ve muhalif basının sesini kısmak ve yok etmek istiyorlar ama tüm baskılara rağmen direnmeye devam ediyoruz.” (İstanbulEVRENSEL)