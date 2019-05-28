TSK'den sınır ötesi hava ve kara harekatı

TSK’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki PKK hedeflerine yönelik operasyon başlattığı duyuruldu. “Pençe” adı verilen kara ve hava harekatına 10 savaş uçağı ve tanker uçak da katılıyor. Lolan Suyu ve Şekif Dağı’nın havadan bombalandığı bildirilirken, askerlerin bazı bölgelere de indirme yaptığı kaydedildi.

Operasyonun, Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler tarafından sevk ve idare ettiği açıklandı.

Mezopotamya Ajansının yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre Hakurk bölgesindeki Lolan Suyu ve Şekif Dağı bölgeleri bombalandı.

SAVUNMA BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, dün akşam saat 20.00’de başlayan operasyon için şu açıklamayı yaptı: “Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00’de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekât başlatılmıştır. Operasyon, ATAK helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır.”

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Operasyona ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, sosyal medya hesabından operasyona dair şu açıklamayı yaptı: “Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun!” (HABER MERKEZİ)