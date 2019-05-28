Alevi ve yöre dernekleri: Dersim ismi bir halkın tarihsel hafızasıdır

Ankara’da bulunan Alevi ve yöre dernekleri, “Dersim” adı üzerinden süren tartışmalara ilişkin basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, Dersim isminin bir halkın tarihsel hafızası olduğu belirtilirken “Tunceli ismi ise bir katliamı yasallaştırarak bir halkın tarihsel, toplumsal hafızasının silinmesinin adıdır. Bu nedenledir ki Dersimliler hiçbir zaman Tunçeli ya da Tunceli ismini istemediler ve kullanmadılar” denildi.

Ankara’da bulunan Alevi ve yöre dernekleri, Dersim Belediye Meclisinin 7 Mayıs 2019 tarihli Tunceli Belediyesi tabelasının Dersim Belediyesi olarak değiştirilmesi kararına ilişkin tartışmalarla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Demokratik Alevi Dernekleri Genel Merkezinde yapılan açıklamayı, Dersim Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ali Ekber Çelik okudu. Dersim adına yönelik saldırının, toplumsal varlıklarına ve insani değerlerine yöneltilmiş bir saldırı olduğunu ifade eden Çelik, “Dersim, kültürel bir coğrafyanın yüzyılları kapsayan adı, Raa Haq inancının odağı ve kutsalımızdır” dedi. Çelik, “Dersim’in İttihat ve Terakki zihniyetinin bölgeye dönük saldırılarının son halkası olduğunu” belirterek bu zihniyetin, Dersim’i bir kan deryasına çevirdiğini dile getirdi. 25 Aralık 1934 tarihli Tunceli Kanunu ile bölgenin isminin değiştirilmeye çalışıldığını ifade eden Çelik, hukuki olarak geçerli olsa da bu kararın Dersim halkı nezdinde hiçbir zaman karşılık bulmadığını ve kabul görmediğini ifade etti.

“DERSİM HALKI KAYYUMU REDDETTİĞİNİ GÖSTERDİ”

Dersim Belediyesi eş başkanlarının tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması sonrası, önceki dönemde var olan Dersim Belediyesi tabelasının indirilerek Tunceli Belediyesi tabelasının asıldığını hatırlatan Çelik, “Bu uygulama Dersim halkı tarafından kabul görmemiş olacak ki 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Dersim halkı kayyumu reddederek, Sayın Maçoğlu’ya Belediye Başkanı olması için onay vermiştir. Dersim Belediye Meclisi halkımızın talep ve beklentileri doğrultusunda 7 Mayıs 2019 tarihli toplantısında aldığı karar doğrultusunda Belediye tabelasının Dersim Belediyesi olarak değiştirilmesi kararı almıştır. Bu karar halkımızca tüm toplum tarafından kabul görmüştür. Fakat ittihatçı faşizmin sağ, sol ve yeşil versiyonları saldırıya geçmiş, Sayın Maçoğlu şahsında bir linç kampanyası geliştirilmiştir. Yine Tunceli Valiliğinin başvurusu üzerine, yürütme Erzincan İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştur “ diye konuştu.

“KATLİAM İLE YÜZLEŞİLMELİ”

TBMM Genel Kurulunun 27 Mayıs tarihli oturumunda MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak’ın tepki çeken "Popülizme yenik düşerek bazı çevrelere şirin gözükmek için geçmişi karıştırmaya çalışanların sonu, geçmişte dedelerinin başına gelenlerden çok farklı olmayacaktır" sözlerine değinen Çelik, “Dersim, bir halkın tarihsel hafızasıdır. Tunceli ismi ise bir katliamı yasallaştırarak bir halkın tarihsel, toplumsal hafızasının silinmesinin adıdır. Bu nedenledir ki Dersimliler hiçbir zaman Tunçeli ya da Tunceli ismini istemediler ve kullanmadılar” diye konuştu. Çelik, Dersim Katliamı ile yüzleşmenin, hakikatlerin açığa çıkması, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve toplumsal barışın tesis edilmesi anlamına geleceğini belirterek Dersim’e düşmanlık edilmekten vazgeçilmesini istedi. (Ankara/EVRENSEL)

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