Boşandığı eşi konuşmak istemeyince tabancayla yaraladı
Elazığ’da, Hamit Ö., boşandığı eşi Çınar K. tarafından reddedilince önce kadına sonra kendisine ateş etti. Çıner K.’nin ve Hamit Ö’nün tedavileri devam ediyor.
Fotoğraf: DHA
Elazığ’da 37 yaşındaki Hamit Ö, boşandığı eşi Çınar K’yi tabancayla omzundan vurdu. Ö., ardından aynı silahı göğsüne dayayıp, ateşledi. Yaralanan Çınar K. ve Hamit Ö. hastanede tedaviye alındı.
İddiaya göre, Hamit Ö, 1,5 yıl önce boşandığı eski eşi Çınar K. evinden çıktığı sırada otomobiline bindirmek istedi. K., araca binmeyince, tartışma çıktı. Hamit Ö., tabancayla Çınar K’yi omzundan vurdu, ardından aynı silahı göğsüne dayayıp, kendini vurdu.
Yaralanan Çınar K. ve Hamit Ö, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Çınar K’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Hamit Ö’nün durumun ağır olduğu ve hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi. (Elazığ/ DHA)