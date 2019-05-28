Ekonomik güven endeksi mayısta geriledi

Vatandaşların ekonominin düzeleceğine, maddi durumlarının iyileşeceğine dair beklentisi düşmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ekonomik güven endeksi Nisan ayındaki 84,7 düzeyinden, Mayıs ayında yüzde 8,5 düşüşle 77,5’e geriledi.

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir gösterge. Ekonomik güven endeksinin 100'den küçük olması genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği, 100'den büyük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği gösteriyor.

Grafik: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Mayıs ayında;

- reel kesim güven endeksi 94,7’ye,

- hizmet sektörü güven endeksi 79,4’e,

- inşaat sektörü güven endeksi 49,8’e,

- perakende ticaret güven endeksi 89,9’a geriledi.

Grafik: DHA

Tüketici güven endeksi ise mayıs ayında 55,3'e gerilemişti. Tüketici güven endeksi vatandaşların kişisel mali durumları ve ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçmeyi amaçlayan gösterge olarak tanımlanıyor.

2008 krizinde en düşük yüzde 55,7’yi gören endeksin mayıs ayında 55,3’e kadar gerilemiş olması ekonomik tıkanmanın derinliğini ve geleceğe dair karamsarlığın büyüdüğünün göstergesi. Endeksin son 15 yılın en düşük seviyesinde konumlanması harcamaların azaltılacağının, ekonomide toparlanmanın uzayacağının habercisi. (EKONOMİ SERVİSİ)