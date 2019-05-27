27 Mayıs 2019 19:08

ODTÜ’de bir araya gelerek kazanmanın bir örneği daha

ODTÜ öğrencileri boykot sürecini mektuplarıyla dergimize anlattılar.

ODTÜ’de bir araya gelerek kazanmanın bir örneği daha

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    ÜNİVERSİTE ÖZERKLİĞİ HİÇE SAYILMIŞTIR

    ODTÜ Medya Topluluğu:

    Ankara Valiliği'nin Onur Yürüyüşü yasağını kaldırma kararına rağmen ODTÜ Rektörlüğü türlü bahanelerle 9. ODTÜ Onur Yürüyüşü'nü engellemeye çalıştı ve bizce bunlar bile başlı başına bir utançken Rektörlük, sadece ODTÜ Onur Yürüyüşü geleneğini devam ettirmek isteyen bizleri 10 Mayıs Cuma günü üniversite özerkliğini yok sayarak kendi kampüsümüzde polis şiddetine maruz bırakmıştır. Evimiz olan kampüsümüzde darplı gözaltılar, plastik mermiyle edilen ateşler, biber gazları ve nefret söylemleri kabul edilemezdi. Bizler ODTÜ Medya Topluluğu olarak giderek artan bu baskıların karşısındayız. Bu yüzden de Medya Topluluğu olarak boykot sürecince ODTÜ'lüleri yaşananlardan haberdar etme misyonunun yanı sıra duruma tepkili fakat tepkisini somutlaştıramamış herkesin reaksiyonlarını kanalize edecek yöntemler bulması için çalıştık.

    TERCİHİMİZ KARŞI KOYMAK

    Yiğit Ulaş

    ODTÜ Hazırlık öğrencisi

    9. Onur Yürüyüşü’ne yönelik gerçekleşen saldırı hakkında ODTÜ öğrencileri hazırlık öğrencilerini de bilgilendirmek ve boykota davet etmek için çok çalıştılar; bildiri dağıttılar, afiş astılar öğrencilerin hepsiyle birebir iletişim halinde oldular. Bunları düzenlemek ve uygulamak için forumlar ve toplantılar yaptılar. Hazırlık öğrencileri bu olaylar karşısında sessiz durmayı değil karşı koymayı seçtiler. Pankartlar, afişler, dövizler hazırladılar ve boykot gününde rektörlük önünde rektöre karşı kararlı bir duruş sergilediler. Bu olaylar hazırlık içindeki dayanışmanın tam bir örneğiydi.

    "TEŞVİK ÖDÜLÜ SARAYIN, GELECEĞİMİZ BİZİMDİR!"

    Selen Akçakoca

    Seçil Gülden

    Biyolojik Bilimler

    Biyolojik Bilimler Bölümü olarak, Verşan Kök'ün rektörlük yaptığı dönem boyunca birçok zorluk ve engellemeler ile karşı karşıya kaldık. Yalnızca bilimsel araştırmalar için kullanılması gereken 14 milyon TL’nin ne için harcandığının belirsiz olması, yıllardır ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Aykut Kence Evrim Konferansı’nın bu sene aynı yerde düzenlenmesinin Erdoğan'ın gelişi sebebiyle engellenmesi ve öğrencilere yer konusunda sunulan alternatiflerin gerçekçi olmaması gibi sorunlar, süreç boyunca bizlerin rektörlüğe karşı öfke biriktirmesinin sebebi oldu. Rektörlüğün, bölüm hocalarımızdan birinin TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü almasının ön koşulu olarak saraya gitmesini söylemesi ise bardağı taşıran damla oldu. Biyolojik Bilimler öğrencileri olarak hem geçen hafta yaşanan polis şiddetine karşı hem de bölümümüzde yaşadığımız sorunlara karşı coşkulu bir biçimde boykot için örgütlendik. Bölümdeki hocalarımızın da desteğini kazanarak "Teşvik ödülü sarayın, geleceğimiz bizimdir!" pankartı ve bilimsel eğitim taleplerimizle alandaki yerimizi aldık. Bu mücadelenin bir günlük boykot süreci ile sınırlı kalmaması gerektiğini ve önümüzdeki dönemde bu birlik ve dayanışmanın artarak sürmesi için bir araya gelmeye devam edeceğimizi biliyoruz.

    YENİ BİR DİNAMİK

    Recep Ateş

    Makina Mühendisliği Bölümü

    10 Mayıs 2019 tarihinde ODTÜ sınırları içerisinde gerçekleştirilen Onur Yürüyüşü orantısız şiddet içeren bir polis saldırısıyla karşılaştı. Saldırı sonucu biri akademisyen olmak üzere 22 kişi yaka paça gözaltına alındı. Sonraki gün rektörlüğün talebi üzerine gerçekleşen bu saldırıya karşı ortak duruş göstermek için 14 Mayıs’ta bir günlüğüne dersleri boykot etme ve rektörlük önünde protesto yapma kararı alındı. Biz ODTÜ öğrencileri olarak bu kararı gerçekleştirdik. Makina Mühendisliği nezdinde konuşmak gerekirse bir günlük sürede organize olan öğrenciler, boykotun bölümdeki kapsamının hızla genişlemesini sağladı. Bu kısıtlı sürede bölüm öğrencileri kendi afişlerini ve bildirilerini bastırdı, dağıttı ve astı. Boykot gününün erken saatlerinde başlayan yürüyüş için hazırladığımız pankartımız ve dövizlerimizle alanlardaydık. Makina Mühendisliği bölümünün bir öğrencisi olarak senelerdir durgunluk içerisindeki bölümde kısa sürede ulaşılan bir araya gelme başarısının ve öğrencilerin gösterdiği özverinin olağanüstü olduğunu, bölüm öğrencilerine yeni bir dinamiklik getirdiğini belirtmek isterim.

    BİRLİKTELİK VE DAYANIŞMA SÜRDÜRÜLMELİ

    Serhat Kıran

    Ekin Balİktisat BölümüOnur yürüyüşünü engellemek amacıyla yapılan polis saldırısında bölümümüz de dahil olmak üzere birçok arkadaşımız şiddete maruz kalıp gözaltına alınmıştı. Bu tarihten sonra alınan forumda rektörlük önünde toplanma ve boykot kararı verilmişti. Bu karar doğrultusunda bölümlerde örgütlenmenin önemli ve kapsayıcı olduğunu düşündüğümüz için iktisat öğrencileri olarak bir araya gelme ihtiyacı hissettik. Bölümümüzde okuyan her görüşten öğrenci uygulanan polis şiddetinden rahatsız olduğu için bu birleşme daha kolay ve hızlı oldu. Hocalarımızın verdiği destek de bizleri bir araya getiren önemli faktörlerden biriydi. Bu birleşme ve dayanışma bize bir arada durdukça kazanım elde edebileceğimizi gösterdi. Bundan sonraki süreçte ise önemli olanın bu birliktelik ve dayanışmayı sürdürebilmek olduğunu düşünüyoruz.

    YAŞAM ALANLARIMIZA SAYGI

    Aytuğ Gözaçan

    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

    Her geçen gün daha da baskılanan, nefret aşılanan ve ayrıştırılan bir toplumda yaşıyoruz. Üniversiteler de böyle bir ortama çekilmek istenmekte ve bütün farklılıkları benimseyen gelenekleri ve yaşam biçimleri aslında siyasi çıkar mekanizması olarak kullanılan toplumsal ayrışmaları destekleyecek biçimde yeniden üretilmek istenmektedir. Bu durumu somutlamak gerekirse ODTÜ'de geçtiğimiz birkaç yılda yasaklanan etkinlikler, engellenmeye çalışılan şenlikler ayrıca gelenekselleşmiş devrim ve onur yürüyüşleri örnek gösterilebilir. Lakin, ODTÜ özelinde bakılırsa kurulduğu günden bu yana baskıcı anlayışın hep karşısında olmuş, her zaman devrimci bir yol izlemiştir. En son gerçekleşen olaylarda yaşam alanlarını ve arkadaşlarını savunmak isteyen ODTÜ’lüler yine kendi arkadaşlarının iletişim sağlamak adına kurduğu bölüm, fakülte ve son olarak da okul komitelerinin öncülüğünde bir boykot örgütlemişlerdir. Bu boykot hareketi ve şenlik eylemleri göstermektedir ki ODTÜ öğrencileri kendi yaşam alanlarını savunmak için örgütlenme ve diğer üniversitelere öncülük etme kabiliyetine sahiptir. Bu hareketlerden çıkarmak istediğimiz sonuç ise yaşam alanımıza ve tüm kimliklerimize saygılı bir yönetim.

    ÖNCEKİ HABER

    YSK, AKP'nin Maltepe seçim merkezinin değiştirilmesi talebini reddetti
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    ‘Suriyeliler’: Yoksulluğun hem aynası hem perdesi

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    'Dersim' yasaklandı, 'Cumhuriyet devrimleri' kurtuldu!

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Doğan Tekeli
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Syriza’nın seçim yenilgisi: Yunanistan erken seçime gidiyor
    Syriza’nın seçim yenilgisi: Yunanistan erken seçime gidiyor

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ana muhalefetin önemli bir farkla gerisinde kalmasının ardından erken seçime gidileceğini açıkladı.

    YSK, AKP'nin Maltepe seçim merkezinin değiştirilmesi talebini reddetti
    YSK, AKP'nin Maltepe seçim merkezinin değiştirilmesi talebini reddetti

    Maltepe seçim merkezi olarak belirlenen Türkan Saylan Kültür Merkezinin değiştirilmesi talebi reddedildi.

    Şişli Etfal Hastanesi çalışanları: Sağlıkta Şiddet Yasası çıkarılsın
    Şişli Etfal Hastanesi çalışanları: Sağlıkta Şiddet Yasası çıkarılsın

    Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanları meslektaşları Dr. Umut Karatay’a yönelik saldırıyı protesto etti.

    GÜNCELLENDİ
    Odatv yazarı Sabahattin Önkibar saldırıya uğradı
    Odatv yazarı Sabahattin Önkibar saldırıya uğradı

    Odatv yazarı Sabahattin Önkibar, evinin yakınlarında 3 kişinin saldırısına uğradı. Gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Avusturya’da rüşvet skandalı | Güven oyu alamayan hükümet düştü
    Avusturya’da rüşvet skandalı | Güven oyu alamayan hükümet düştü

    Avusturya’da hükümet ortağı ırkçı Avusturya Özgürlükçü Partisi lideri Strache’nin uluslararası rüşvet skandalının ardından güven oyu alamayan hükümet düştü.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP’ten "Dersim tabelası" açıklaması: Halk iradesi onaya sunulamaz
    EMEP’ten "Dersim tabelası" açıklaması: Halk iradesi onaya sunulamaz

    Emek Partisi Dersim İl Örgütü, "Dersim tabelası kararı"nın ardından başlayan tartışmalara dair açıklama yaptı: Halk iradesi onaya sunulamaz.

    Kadıköy Belediyesinde anlaşma sağlandı
    Kadıköy Belediyesinde anlaşma sağlandı

    Kadıköy Belediyesinde yapılan toplusözleşmeyle çalışma saatleri haftalık 40'a indirildi, ücretlere 380 lira brüt seyyanen zam yapıldı.

    Kılıçdaroğlu: Kürtçe için yasal düzenleme yapılmalı
    Kılıçdaroğlu: Kürtçe için yasal düzenleme yapılmalı

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürtçe için yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

    Eşref Kolçak kimdir? Hangi filmlerde rol aldı?
    Eşref Kolçak kimdir? Hangi filmlerde rol aldı?
    Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ardından akılda kalanlar, öne çıkanlar
    Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ardından akılda kalanlar, öne çıkanlar
    Nusaybin’de Mitanni Kültür Merkezi’nde 3 yılın ardından yeniden Kürtçe tiyatro
    Nusaybin’de Mitanni Kültür Merkezi’nde 3 yılın ardından yeniden Kürtçe tiyatro
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    GÜNCELLENDİ
    Süper Ligde 34. hafta: Göztepe kümede kaldı, Bursa ve Erzurum düştü
    Süper Ligde 34. hafta: Göztepe kümede kaldı, Bursa ve Erzurum düştü
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Finalin adı Toronto Raptors-Golden State Warriors
    NBA Play-Off | Finalin adı Toronto Raptors-Golden State Warriors
    Antep Barosu: Halfeti’de işkenceyi teyit ettik
    Antep Barosu: Halfeti’de işkenceyi teyit ettik

    Antep Barosu İnsan Hakları Merkezi, Halfeti'de gözaltı işlemleri sırasında ağır işkence yapıldığını teyit ettiklerini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    İskender Bayhan: AKP kaybetmese 'güven' tartışması yaşanmayacaktı
    İskender Bayhan: AKP kaybetmese 'güven' tartışması yaşanmayacaktı

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan'la İstanbul seçimlerinin yenilenmesi, YSK'nin gerekçeli iptal kararı ve açlık grevlerinin sonlanması üzerine konuştuk.

    Saruhan Oluç: Açlık grevi görüşmelerinin çözüm süreciyle alakası yok
    Saruhan Oluç: Açlık grevi görüşmelerinin çözüm süreciyle alakası yok

    Meclis'te basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Açlık grevi görüşmelerinin çözüm süreciyle alakası yok" dedi.

    Vakıfbank ve Halkbank'ta yönetim kurullarına AKP'li isimler getirildi
    Vakıfbank ve Halkbank'ta yönetim kurullarına AKP'li isimler getirildi

    Kamu bankaları Vakıfbank ve Halkbank’ın Genel Kurul toplantıları gerçekleştirildi. AKP’li isimler yönetim kurullarına getirildi.

    GÜNCELLENDİ
    Trump: Japonya 105 adet F-35 almayı planlıyor
    Trump: Japonya 105 adet F-35 almayı planlıyor

    Japonya’da resmi temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın 105 adet F-35 alacağını açıkladı.

    Yassıada haberinde Erdoğan'a tepkisi yayına yansıyan Oğuz Haksever'den açıklama
    Yassıada haberinde Erdoğan'a tepkisi yayına yansıyan Oğuz Haksever'den açıklama

    NTV'deki Yassıada haberi esnasında Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren sözleri yayına yansıyan Oğuz Haksever açıklama yaptı.

    Sibaş işçilerinden Çineli maden işçilerine destek ziyareti
    Sibaş işçilerinden Çineli maden işçilerine destek ziyareti

    Aydın'da sendikalaştıkları için işten atılan ve direnen Sibaş işçileri, silikozise yakalanan Çineli maden işçilerini ziyaret etti.

    Turhan Yalçın'ı son yolculuğuna uğurladık: Gözün arkada kalmasın
    Turhan Yalçın'ı son yolculuğuna uğurladık: Gözün arkada kalmasın

    Emek Partisi Elmadağ İlçe Yöneticisi ve Evrensel Gazetesinin emektarı Turhan Yalçın, Ankara'da yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı.

    Turhan Yalçın'ın Evrensel önlüğü ve titreyen yumruğudur belleklere kazınan...
    Turhan Yalçın'ın Evrensel önlüğü ve titreyen yumruğudur belleklere kazınan...

    Fevzi Ayber, hayatını kaybeden EMEP Elmadağ İlçe Yöneticisi Turhan Yalçın'ı yazdı: İşçi sınıfına olan güveni, işçi basını Evrensel Gazetesi’ne olan bağlılığı herkese örnek olacaktır

    Cumartesi Anneleri, mücadelelerinin 24. yılında yasaklara meydan okudu
    Cumartesi Anneleri, mücadelelerinin 24. yılında yasaklara meydan okudu

    Cumartesi Anneleri, kayıp yakınlarının akıbetini sormak için Galatasaray meydanına çıkışlarının 24. yılında yasakların mücadelelerini engelleyemeyeceğini vurguladı.

    Selma Gürkan: Baskılara karşı mücadele birikimini de görüyoruz
    Selma Gürkan: Baskılara karşı mücadele birikimini de görüyoruz

    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, Balıkesir’de Edremit’te partisi tarafından düzenlenen piknik etkinliğinde konuştu.

    Açlık grevini sonlandıran 221 tutukludan sadece 21’i hastaneye kaldırıldı
    Açlık grevini sonlandıran 221 tutukludan sadece 21’i hastaneye kaldırıldı

    Açlık grevinin sonlandırılmasının ardından Diyarbakır Cezaevinde kalan 5'i ölüm orucundaki 221 tutukludan henüz sadece 21’i tedavi altına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    23 Haziran seçimi | İstanbul’un yoksulları iktidara iyi bir ders verebilir
    23 Haziran seçimi | İstanbul’un yoksulları iktidara iyi bir ders verebilir

    Prof. Dr. Yüksel Taşkın ve Prof. Dr. Emre Bağce, 23 Haziran İstanbul seçimi öncesi tabloyu Evrensel'e değerlendirdi.

    Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 124 TL, yoksulluk sınırı 6 bin 918 TL
    Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 124 TL, yoksulluk sınırı 6 bin 918 TL

    Türk-İş Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Türk-İş verilerine göre asgari ücret bekar bir işçinin dahi asgari giderlerini karşılayamıyor.

    Mardin'de kayyumun müdürü, belediyenin paraşütlerini yanında götürdü
    Mardin'de kayyumun müdürü, belediyenin paraşütlerini yanında götürdü

    Mardin'de kayyum döneminde Gençlik Hizmetleri Müdürlüğüne getirilen Burak Bahadır Tuzlu'nun, belediyeye ait 5 adet yamaç paraşütünü yanında götürdüğü ortaya çıktı.

    Demirtaş: İstanbul adayı olsam, billboardlara ayna koyardım
    Demirtaş: İstanbul adayı olsam, billboardlara ayna koyardım

    Demirtaş, aralarında Genel Yayın Yönetmenimiz Fatih Polat’ın da bulunduğu 34 gazeteci, yazar ve eleştirmenin birer sorusunu yanıtladı. 