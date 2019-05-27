Antep Barosu: Halfeti’de işkenceyi teyit ettik

Urfa’nın Halfeti ilçesinde gözaltı işlemleri sırasındaki işkence iddialarına ilişkin Antep Barosu İnsan Hakları Merkezi açıklama yaptı. Açıklamayı okuyan Bülent Duran, kamuoyu ve basından aldıkları haberler doğrultusunda Urfa Barosu ile yaptıkları görüşmeler ile iddiaları teyit ettiklerini belirtti. Gözaltında bulunan altı kişi ile görüşmelerde bulunduklarını belirten Duran, “Gözaltına alınan kişiler, gözaltına alınma sırasında yüzükoyun yere yatırılıp, ters kelepçe edildikten sonra uzun süre işkenceye maruz kalmışlardır. Bu durum ele geçirilen fotoğraftan ve şahıslardaki yara izleriyle dikiş izlerinden açıkça anlaşılmakta, şahısların beyanlarıyla örtüşmektedir” dedi. Gözaltı süresi dolmasına rağmen gözaltına alınanların salıverilmediklerini ve avukat görüşmelerinin de engellendiğine değinen Duran, “Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan görüşmede bu yönde bir sınırlamanın olmadığı bildirilmiştir” dedi.

"AĞIR İŞKENCELER YAPILMIŞ"

“Şahısların tamamında şiddet gördüklerine dair öyküleriyle uyumlu iz ve emare görülmüştür” diyen Duran şu ifadeleri kullandı: “Görüşülen şahıslardan biri gözaltına alınırken ve gözaltı sırasında işkenceye maruz kaldığını söyledi. Gözaltına alınan diğer şahıslar da işkenceye maruz kaldıklarını söyledi. Bazı kişilere cinsel organından elektrik verildi ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar var. Gözaltına alınan 50 yaşındaki kadın oğluna ve kocasına sürekli şiddet uygulandığını beyan etmiş ancak gözaltında çok daha ağır işkenceye maruz kaldığını ifade etmiştir.”

"SORUŞTURMA SAVCISININ BİLGİSİNDE YAPILDI"

“Bu işkencelerin soruşturma savcısının bilgisi dahilinde yapıldığına ilişkin emareler var” diyen Duran, “Şahıslar savcılık ifadesi sırasında işkenceye maruz kalmış, işkenceye yönelik beyanından vazgeçmesi üzerine ifade alınmıştır. Şahısların gözaltı sürelerinin uzatılması çeşitli bahanelerle talep edilmiş ve gözaltı süreleri uzatılan şahısların bir kısmına gözaltı süresi boyunca işkenceye maruz kalmıştır” dedi.

Cumhuriyet Savcısı tarafından işkence iddiasına ve şahıslarda açık görülen ağır şiddet izlerine rağmen kanun ve yönetmelikte savcılığa verilen sorumluluğun yerine getirilmediğini söyleyen Duran, “Soruşturma savcısı işkence beyanlarını tutanağa geçirmekte isteksiz davranmıştır. Durum tespiti yapılması için girişimde bulunmamış, olası bir işkence vakasının önüne geçilmesi yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı ile durumu paylaşmadığı gibi talepleri de değerlendirmemiştir” ifadelerinde bulundu.

"SORUMLULAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLAMALI"

Duran, yaşanılan durum karşısında öne çıkan acil öneri ve talepleri şu şekilde sıraladı: “Gözaltındaki kişilerin tamamının derhal adli tıbba sevk edilmesi gerekiyor. Gözaltındaki şahıslar derhal başka birimlere aktarılmalı ve kişilerin durumları ile ilgili gerekli denetimlerin yapılması sağlanmalıdır. Soruşturma savcısının dosyadan alınması hakkında adli ve idari soruşturma başlatılması yönünde HSK ve Adalet Bakanlığına başvuru yapılması gerekmektedir.” (Antep/EVRENSEL)

Uluslararası Af Örgütünden Halfeti'de işkence görenler için acil çağrı