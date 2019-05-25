Uluslararası Af Örgütünden Halfeti'de işkence görenler için acil çağrı

Uluslararası Af Örgütü, Halfeti’de gözaltında işkence görenlere “Bağımsız tıbbi desteğe erişiminin sağlanması” talebiyle imza kampanyası başlattı.

18 Mayıs’ta Urfa’nın Halfeti ilçesi Dergili Mahallesinde polisler tarafından gözaltına alınan onlarca kişinin ağır işkenceye uğradığı belirtilmişti. Gözaltına alınan 47 kişiden 3 çocuk ve 19 yetişkin çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, Bozova’nın Koçhisar Mahallesinden 4 kişi daha gözaltına alınmıştı. Avukatlar ve serbest bırakılanların anlatımları, tutulan raporlar ve adli makamlara verdikleri ifadeler, şahıslara gözaltında işkence uygulandığını kanıtlamıştı.

Uluslararası Af Örgütü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Gözaltına alınan yetişkinlerin işkenceye ve diğer türde kötü muameleye uğradığına dair güvenilir iddialar mevcut. 24 Mayıs itibariyle, 3 çocuk da dahil olmak üzere 22 kişi serbest bırakıldı. Ancak 25 kişi hala Urfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında tutuluyor ve bu kişiler, işkence ve diğer türde kötü muameleye uğrama tehdidi altındadır. Ayrıca, halen gözaltında tutulan kişilerin derhal bağımsız tıbbi desteğe erişimi sağlanmalıdır” ifadelerine yer verildi.

AF ÖRGÜTÜ İZLENİMLERİNİ PAYLAŞTI

Af Örgütü, olaya dair yaptığı görüşme ve izlenimlerini ise şöyle paylaştı:

“Gözaltındaki pek çok kişinin başlarında yaralanma izleri ve yüzlerinde, bacaklarında ve vücutlarında morarmalar ve kesikler bulunuyor. Bazı kişilerin Bozova Yaylak Jandarma Komutanlığı’nda ters kelepçeli ve yüz üstü yere yatırılmış halde görüntüleri medyada yer aldı. Bazı kişiler avukatlarına memurların kafalarına ayaklarıyla bastıklarını, kendilerini tekmelediklerini ve yumrukladıklarını belirtti. Avukatlardan alınan bilgilere göre, bazı kişilerin ifadede gözleri bağlandı, en az dört kişininse cinsel organlarına elektrik şoku verildi ve cinsel organları yumruklandı. Avukatlar Uluslararası Af Örgütü’ne ayrıca müvekkillerinin doktorlara mahrem ve güvenilir koşullarda danışamadığını, muayene sırasında polis memurlarının hazır bulunduğu bilgisini iletti”

Af Örgütü, “İşkence ve diğer türde zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele ya da cezalandırma, uluslararası hukukta ve Türkiye iç hukukunda istisnasız bir şekilde yasaklanmıştır” uyarısında bulunarak, Acil Eylem Kodu ile imza kampanyası başlattı. (Urfa/MA)

Halfeti’de gözaltına alınanlara işkence iddiası