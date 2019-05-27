Tanrıkulu gazetecilere yönelik saldırılarla ilgili Meclis Araştırması istedi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, son günlerde 5 gazetecinin saldırıya uğraması üzerine, gazetecilere yönelik saldırılara karşı önlem alınması için Meclis Araştırması talep etti.

Türkiye’nin gazetecilik mesleği bakımından günden güne “tehlikeli” bir hal aldığını, son dönemde gerçekleştirilen gazetecilere yönelik saldırıların gündemi sarstığını belirten Tanrıkulu, “Gazeteci Hakan Denizli, Adana Merkez Seyhan İlçesinde torunu ve kızının yanında silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmış; Gazeteci İdris Özyol'a kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlenmiş; Yeniçağ Gazetesi yazarlarından Yavuz Selim Demirağ, Türkiyem TV'de sunduğu programın ardından evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğramış; Gazeteci Ergin Çevik Antalya'da kimliği belirsiz 3 kişinin yumruklu saldırısı sonucu yaralanmış; son olarak Gazeteci-Yazar Sabahattin Önkibar, Ankara Angora Evleri’ndeki evine 300 metre kala saldırıya uğramış ve yaralanmıştır” dedi.

Saldırganların aynı yöntemleri kullanmaları ve ortak özelikler taşımalarının saldırıların bir merkezden yönlendirildiği iddialarını gündeme getirdiğini vurgulayan Tanrıkulu, "Söz konusu saldırıların seçim öncesinde artış göstermesi izaha muhtaçtır. Gazetecilere yapılan saldırıların muhalif halkı sindirmeye yönelik gözdağı niteliğinde gerçekleştirildiği iddiaları mevcutken, bahsi geçen gazetecilere yönelik saldırıların kimler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilerek, saldırıda bulunanlara dönük bir yasal süreç başlatılmışsa, yasal sürecin akıbeti ile ilgili olarak kamuoyu da bilgilendirilmelidir” dedi.

Gazetecilerin hedef olarak seçilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından önlem alınıp alınmadığına dair soruların gündeme geldiğinin altını çizen Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı: “Son 17 yılda saldırıya uğrayan gazetecilerden kaçının faillerinin yakalandığı ve bahse konu failler hakkında ne tür yasal işlemler yapıldığı kamuoyuna açıklanmalıdır. Ayrıca yine son 17 yılda kaç gazetecinin öldürüldüğü ve faillerinin yakalanıp yakalanmadığı ve öldürülen gazetecilerden kaçının failinin meçhul kaldığı da izaha muhtaçtır. 2018 yılı mayıs ayında açıklamış olduğum Türkiye'de Basın Özgürlüğü İhlalleri Raporunda (2002-2017 yılları) yer alan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Örgütünün yayınladığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre, Türkiye'nin 2017 yılında bir önceki yıla göre iki basamak gerileyerek 180 ülke arasında 157. olduğu, Türkiye’de 2002-2017 yılları arasında -en az- 535 gazeteci tutuklandığı ifade edilmiştir. Türkiye’de gazeteciler cezaevine girmekte ve on bine yakın gazeteci, AKP’nin siyasi operasyonları sonucu işsiz bırakılmış durumdadır. Yüzlerce basın kuruluşunun kapatıldığı bir ortamda, iktidar yanlısı yayın yapmayan tüm gazeteciler yoğun bir baskı ve sansür ortamında olup, ayrıca saldırıya uğramaktadır.” (HABER MERKEZİ)

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