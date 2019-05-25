Odatv yazarı Sabahattin Önkibar saldırıya uğradı

Odatv yazarı Sabahattin Önkibar evinin önünde 3 kişilik grup tarafından saldırıya uğradı. Önkibar, "Bahçeli açıklamalarımdan sonra bekliyordum" açıklaması yaptı.

Odatv'de yer alan habere göre, Evine 300 metre kala Önkibar'ın önünü kesen iki araçtan inen 3 kişi Önkibar'ı darbetti. Hastaneye kaldırılan Önkibar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 10 günlük iş göremez raporu alan Sabahattin Önkibar savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ÖNKİBAR: BAHÇELİ AÇIKLAMALARIMDAN SONRA BEKLİYORDUM

Halkt TV'ye açıklamalarda bulunan Önkibar, "Bahçeli açıklamalarımdan sonra bekliyordum. Bana vurdular yere düştüm tekmelemeye başladılar. Esnaf geldi müdahale etti. İki tane arabaları vardı bindiler ve kaçtılar. Ben çok dikkat ediyordum. Bunu kimin yaptığını ve kimlerin yaptırdığını biliyorum. O çeteleri tutana kafa tutuyorum. Onlardan hesap soracağım. Hemen polise bildirdik. Şikayette de bulunduk. Yarın raporu da karakola ya da adliyeye bildireceğim. Ergen çocukları saldılar üstüme. 19-20 yaşında çocukları saldılar üstüme" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: SİYASETİN HEDEF GÖSTEREN DİLİNİN SONUCU

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, saldırıya Twitter hesabından tepki gösterdi. Özel, "Sabahattin Önkibar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. Olayın tüm yönleriyle takipçisi olacağız. Düşüncelerini ifade eden gazetecilere yönelik saldırıların tümünü lanetliyoruz. Bu saldırılar, farklı görüşlere tahammülsüz siyasetin, hedef gösteren dilin sonucu" ifadelerini kullandı.

(HABER MERKEZİ)