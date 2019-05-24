Aliağa Belediyesinde 7 kamu emekçisine sürgün

Geçtiğimiz haftalarda DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şubede örgütlü olan işçileri gerekçe gösterilmeksizin işten çıkaran Aliağa Belediyesi bu kez de Tüm Bel Sen üyesi memurların görev yerlerini değiştirdi. Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube üyesi beş kişiyle birlikte iki çalışan gerekçe gösterilmeksizin farklı alanlara sürgün edildi.

Tüm Bel Sen İzmir 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu ise konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “İzmir Aliağa’nın MHP’li Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından ikinci döneminin zaferiyle öç alırcasına önce DİSK’e bağlı işçiler işten çıkarılmıştı. Şimdi ise sendikamız üyesi 5 kişi toplamda 7 kişi Çankırı’ya sürgün edilmiştir. Daha önce hiçbir gerekçe göstermeksizin belediyede müdür, başkan yardımcısı, bürokratı zeytinlik saydırma, evcil hayvan saydırma gibi onur kırıcı görevlere zorlayan Belediye Başkanı Serkan Acar’ı valililiğin mobbing masasına şikayet ettiğimiz halde hiçbir sonuç alamamıştık. Acar şimdi de saldırının dozunu arttırarak üyelerimizi Çankırı, Bayramören ve Yapraklı Belediyelerine sürgün etmiştir” denildi.

Sendika açıklamasında Serkan Acar’ı yapılan yanlıştan bir an önce dönmeye çağırdıklarını ifade ederken, “Elbette sendika olarak böylesi aleni yaşanan saldırıya karşı duyarsız kalmayacağımızı, hukuksal alanda yapacaklarımızın yanında bu faşizan saldırıyı her alanda teşhir etmeye devam edeceğimizi bildiririz” denildi. (İzmir/EVRENSEL)

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