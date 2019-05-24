Gazeteci Hakan Denizli evi önünde silahlı saldırıya uğradı

Adana'da günlük yayın yapan Egemen Gazetesinin kurucusu Hakan Denizli, bu sabah evinden çıkarken kızının ve torununun yanında silahlı saldırıya uğradı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Adana Şubesi, Denizli’nin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Başkan Salim Büyükkaya tarafından yapılan açıklamada saldırganın bir an önce yakalanması istendi.

“BU SALDIRIYI MEŞRU KILACAK BİR GEREKÇE OLAMAZ”

Gazetecilere yönelik saldırıları kaygıyla izlediklerini ifade eden Büyükkaya, “Saldırganlar bulunmadıkça, hesap sorulmadıkça bu tehditlerin arttığını, dozajının yükseldiğini ibretle gözlüyoruz. Ne yazık ki, bu saldırıları sonlandırması gerekenler, saldırganları yakalayıp adalete teslim etmesi gerekenler de olan biteni bizimle birlikte izliyorlar” dedi. Kamuoyunun büyük dikkatle izlediği kişi ve kurumlara yönelik saldırılarda saldırganları değil de adeta saldırıya uğrayanları eleştiren yetkili ağızların bütün bu yaşananlarda sorumluluğu olduğunu ifade eden Büyükkaya, “Saldırganlara dolaylı yoldan da olsa cesaret verdiklerini düşünüyoruz. Oysa bu saldırılar doğrudan devlete ve millete meydan okumak, ‘Sizin adaletinizi de kanunlarınızı da tanımıyorum’ demektir. Kimden ve nereden gelirse gelsin, bu saldırıları hafifletecek, haklı kılacak bir gerekçe yaratılamaz” diye konuştu. (Adana/EVRENSEL)