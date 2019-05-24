Kamu emekçilerinin Bakanlığa yürümesine izin verilmedi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmeleri başta olmak üzere, güvencesizliğe, performans sistemine, sözleşmeli istihdama, siyasal kadrolaşmaya, mülakat sistemine, güvenlik soruşturmalarına karşı, “güvencesizliğe son, güvenli gelecek haktır” talebiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yürümek istedi.

KESK'e bağlı sendikalara üye çok sayıda kamu emekçisi yürüyüş için Milli Kütüphane yakınındaki Eser Park'ta toplandı. Ancak kamu emekçilerinin güvenceli iş, güvenceli gelecek talebiyle bakanlığa yürümesine izin verilmedi. Çevik kuvvet ekipleri TOMA'larla birlikte parkın etrafını sardı. Ayrıca şehir dışından gelen kamu emekçileri de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde durduruldu. Yürüyüşe izin verilmemesinin yanı sıra polisin sözlü müdahaleleri ve itiş-kakışla parkta çeşitli engellemeler meydana geldi.

KHK'LER İPTAL EDİLSİN

Parkta yapılan basın açıklamasında sık sık ''Herkese kadrolu, güvenceli istihdam'' sloganları atıldı. KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen yaptığı açıklamada, esnek ve kuralsız çalışmaya karşı güvenceli işin herkesi hakkı olduğunu söyledi. OHAL kapsamında on binlerce kamu emekçisini işinden eden KHK'lerin iptal edilmesini, OHAL Komisyonunun lağvedilmesini ve ihraç edilenlerin işlerine iade edilmesini istediklerini belirten Gezen, yine emeklilikte yaşa takılan (EYT) emekçilerin emeklilik haklarının gasbedildiğini söyledi. Gezen, ''Kendileri şatafatlı yerlerde iftarlar yaparken, belediyelerin bütçelerini gerici, dinci vakıflara aktarırken utanmıyorlar ama emekçilerin bakanlığın önünde açıklama yapmasından utanıyorlar. Biz Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvenceye alınmış haklarımızı kullanıyoruz. Bu haklarımızı kullanmaya devame edeceğiz. Hiçbir baskı, engelleme karşısında geri adım atmayacağız'' dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Gezen'in ardından söz alan HDP Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki de KHK'lerin cumhuriyet tarihinin en büyük haksızlıklarından biri olduğunu söyledi. Birçok kişinin neyle suçlandığını bile bilmediğini belirten Tiryaki, “Yapılan başvurularda bilgi verilmedi, mahkemeler bu davaları görmedi. En son AİHM'ye yapılan başvuru haksız hukuksuz bir şekilde incelenmedi. OHAL Komisyonu kuruldu diye dosyalar geri gönderildi” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

KESK’ten “Güvenceli iş, güvenli gelecek haktır” kampanyası