KESKâ€™ten krize karÅŸÄ± miting: GÃ¼venceli gelecek iÃ§in mÃ¼cadeleye

KESK, krize karÅŸÄ± bÃ¶lge mitinglerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Samsunâ€™da binlerce emekÃ§i krize karÅŸÄ± birlikte mÃ¼cadele Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla bir araya geldi.

KESK Genel Merkezinin almÄ±ÅŸ olduÄŸu karar doÄŸrultusunda, ‘YoksulluÄŸa, güvencesizliÄŸe, iÅŸsizliÄŸe karÅŸÄ±; birlikte mücadeleye’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± bölge mitinglerinden biri de dün Samsun’da gerçekleÅŸti. KESK Genel BaÅŸkanÄ± Aysun Gezen, krize, yoksulluÄŸa karÅŸÄ±, güvenceli gelecek için birlikte mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Trabzon, Giresun, Ordu, Sinop, Tokat, Sivas, Çorum’dan emekçilerin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± miting için saat 13’te Samsun Barosu önünde toplanÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçi ve emekçiler buradan Cumhuriyet MeydanÄ±’na yürüdü. Mitinge KESK’e baÄŸlÄ± sendika ÅŸubelerinin yanÄ± sÄ±ra siyasi partiler ve dernekler, tazminatlarÄ± ödenmeden iÅŸten atÄ±lan ve 4 aydÄ±r direniÅŸte olan Makro Market iÅŸçileri de katÄ±ldÄ±. YürüyüÅŸ boyunca ‘YaÅŸasÄ±n iÅŸ ekmek özgürlük mücadelemiz’, ‘Krizin bedelini yaratanlar ödesin’, ‘ParasÄ±z eÄŸitim parasÄ±z saÄŸlÄ±k’, ‘Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek’ sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

Mitingde açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan KESK Samsun Åžubeler Platformu Dönem Sözcüsü Erbil Karakoç, “Krizin sonuçlarÄ± aÄŸÄ±r bir ÅŸekilde yaÅŸanÄ±yor. EmeÄŸin haklarÄ± gasbediliyor. Böylesi bir dönemde emekçilerin birliÄŸi ve mücadeleyi yükseltmek daha da önem kazanÄ±yor” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

CEBÄ°MÄ°ZDEN ÇIKAN PARA ARTIYOR

ArdÄ±ndan kürsüye çÄ±kan KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Aysun Gezen “Flormar’dan 3. HavalimanÄ±na, Makro Market’ten TOKÄ° inÅŸaat iÅŸçilerine, yurdun dört bir yanÄ±nda çocuklarÄ±na onurlu bir gelecek bÄ±rakmak için direnenleri selamlÄ±yoruz” dedi.

Ä°nkar edilmesine raÄŸmen ülkede giderek derinleÅŸen bir ekonomik krizin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Gezen, “Bin bir çeÅŸit Ali Cengiz oyununa raÄŸmen resmi rakamlar bile artÄ±k ülkede yaÅŸanan iÅŸsizliÄŸi, hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizlemeye yetmiyor. Faizden, ranttan beslenen yüzde birlik mutlu azÄ±nlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±nda kalan yüzde 99 olarak hepimiz bu krizi iliklerimize kadar yaÅŸÄ±yoruz. Ä°ÅŸsizler ordusu gittikçe büyüyor. Ä°flas anlaÅŸmasÄ± ilan eden firmalar kervanÄ±na her gün onlarca firma ekleniyor. AlÄ±ÅŸveriÅŸe markete, pazara gittiÄŸimizde cebimizden çÄ±kan para artÄ±yor, poÅŸetlerimiz küçülüyor” dedi.

Ülkeyi yönetenlerin bu sese kulak tÄ±kadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ‘Ekonomi tÄ±kÄ±rÄ±nda, her ÅŸey yolunda’ nutuklarÄ± atmaya devam ettiÄŸini dile getiren Gezen ÅŸunlarÄ± söyledi: “Kriz mriz yok, hepsi manipülasyon diyenler yaÅŸanan krizin faturasÄ±nÄ± kÄ±dem tazminatÄ±na göz koyduklarÄ± iÅŸçiye, açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda bir ücretle yaÅŸam mücadelesi veren asgari ücretliye, onca yÄ±llÄ±k emeÄŸinden sonra sefalete terk edilen emeklilere, gübre ve mazot giderlerini karÅŸÄ±layamadÄ±ÄŸÄ± için topraÄŸÄ±nÄ± ekemeyecek hale getirilen köylüye, dükkanÄ±nÄ± siftah etmeden kapatan küçük esnafa kesmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Evrensel

ENFLASYONU ÜRETÄ°CÄ°YE SORUN

Enflasyonun da düÅŸmediÄŸini belirten Aysun Gezen ÅŸunlarÄ± söyledi: “Enflasyon düÅŸtü diyorlar, yalan söylüyorlar. Bunu TÜÄ°K bile gizleyemiyor. Asgari ücretliler, iÅŸçiler, kamu emekçileri, emekliler size soruyorum, sizin enflasyonunuz düÅŸtü mü? Bafra’da, Alaçam’da, Yakakent’te, 19 MayÄ±s’ta ülkenin en kaliteli çeltiÄŸini üreten ama geçen yÄ±lÄ±n altÄ±nda fiyat teklif edildiÄŸi için çeltiÄŸi yerinde kalan çiftçiler size soruyorum, sizin enflasyonunuz düÅŸtü mü? Toprak Mahsulleri Ofisi tarafÄ±ndan her yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda açÄ±klanan ama bu yÄ±l TMO fiyat açÄ±klamasÄ±nÄ± kasÄ±m ayÄ±na bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± için Ä°talyan fÄ±ndÄ±k tekelinin insafÄ±na terk edilen fÄ±ndÄ±k üreticileri, sizin enflasyonunu düÅŸtü mü. Elbette düÅŸen enflasyon, bizim ev enflasyonumuz deÄŸil. Enflasyonu düÅŸük göstermedeki amaç, yÄ±l sonunda asgari ücretli iÅŸçinin ücretine, emeklilerin maaÅŸÄ±na yapÄ±lacak zammÄ± düÅŸük tutmak.”

Taleplerini sÄ±ralayan KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Gezen ÅŸöyle devam etti: “Temel tüketim mallarÄ±na yapÄ±lan zamlar geri alÄ±nsÄ±n. Vergi adaletsizliÄŸine son verilsin. Ä°ÅŸten çÄ±karmalar ve ücretsiz izinlere son verilsin. Ücretlerimizde yaÅŸanan kayÄ±plar telafi edilsin. Kamu emekçilerinin geçersiz hale gelen toplusözleÅŸmeleri yenilensin. Kamuya alÄ±mlarda eÅŸitsizliÄŸi artÄ±ran torpile, kayÄ±rmaya, kadrolaÅŸmanÄ±n önünü açan mülakata, güvenlik araÅŸtÄ±rmasÄ±na, arÅŸiv kaydÄ±na son verilsin. EmeÄŸin haklarÄ±nÄ± yok eden KHK’ler iptal edilsin, KHK maÄŸdurlarÄ± iÅŸlerine iade edilsin ve haklarÄ± verilsin. Ä°ÅŸ güvencesini ortadan kaldÄ±ran uygulamalara son verilsin. KadÄ±nlarÄ±n sürekli ve güvenceli iÅŸlerde istihdam edilmesinin önündeki engeller kaldÄ±rÄ±lsÄ±n. Kendimiz için deÄŸil herkes için, gündüzleri iÅŸsiz kalÄ±nmayan, geceleri aç yatÄ±lmayan bir ülke, insanca bir yaÅŸam güvenceli bir iÅŸ güvenceli gelecek istiyoruz. Biz emeÄŸi, alÄ±n teri ile geçinen, dünyanÄ±n en büyük ailesiyiz. Bütün emekçileri buradan bir kez daha haksÄ±zlÄ±klara hukuksuzluklara iÅŸsizlik ve yoksulluÄŸa karÅŸÄ± omuz omuza mücadele etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.” (Samsun/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

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