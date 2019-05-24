Yılmazköylülerin engellediği JES'çi şirketin lisans iptali kesinleşti

Özer AKDEMİR

Aydın'a bağlı Yılmazköylülerin son bir haftadır JES borusu döşemesine engel olduğu şirketin üretim lisansının iptali kesinleşti. Daha önce yerel mahkemeler ve Danıştay tarafından üretim lisansı iptal edilen proje için EPDK'nin ve şirketin yaptığı karar düzeltme başvurusu da reddedildi.

PROJE, SULU TARIM ALANI VE ZEYTİNLİKTE

Yılmazköy yakınlarında JES yapmak isteyen Ken Kipaş A.Ş şirketine Enerji Piyasası Düzenleme kurulu (EPDK) tarafından verilen üretim lisansına karşı yöre halkının açtığı davada Ankara 15. İdare Mahkemesi, proje sahasının sulu tarım arazileri ve zeytinliklerle kaplı olduğu, projenin kimyasal ve termal kirlilik ile su kalitesine olumsuz etkileri gibi gerekçelerin yanında projenin ÇED raporu olmadığını belirterek lisansı iptal etmişti. Mahkeme kararında Anayasanın 56. Maddesindeki sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı hükmüne de vurgu yapmıştı. Mahkeme, Aydın 2. İdare Mahkemesinin projenin ÇED Gerekli değildir kararını iptal etmesine dayanak yapılan bilirkişi raporuna da atıfta bulunurken, bu kararın temyizi başvurusunun da Danıştay 14. Dairesi tarafından reddedildiği dil getirildi.

"BOZMAK İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK"

Fotoğraf: Şermin Çetin

Bu kararın da EPDK ve şirket tarafından temyizini görüşen Danıştay 13. Dairesi Ankara 15. İdare Mahkemesinin verdiği kararın bozulması için hiçbir nedenin olmadığını belirterek, mahkeme kararını oybirliği ile onadı.

JES'Çİ ŞİRKETİN ACELESİ ANLAŞILDI!

Fotoğraf: Şermin Çetin

Son bir haftadır, ÇED raporu ve üretim lisansı olmadığı halde bölgede JES boruları döşemek için girişimlerde bulunan şirketin karşısına Yılmazköylüler çıkmış, şirketin DSİ'ye ait su kuyularına boru döşemesine engel olmuşlardı. JES şirketi ile DSİ arasında su kanalarının kullanımı ile ilgili yapılan protokolde açıkça "15 Ekim-15 Mart tarihleri arasındaki sulama sezonunda çalışma yapılamaz" hükmüne aykırı olarak su kanaletlerine boru döşemeye çalışıyordu. Bu son mahkeme kararı üretim lisansı iptali kesinleşen şirketin apar topar JES borusu döşemek için neden bu kadar acele ettiğini de bir anlamda ortaya koyuyor.