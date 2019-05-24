CHP’li Tanal: TRT’nin A Haber sözleşmesi düzmece mi?

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, AKP’ye yakınlığıyla bilinen A Haber Radyo’nun TRT’nin verici istasyonlarından herhangi bir sözleşme, protokol yapılmadan, şifahi talimatla ücretsiz yararlandığını belgeleriyle ortaya koyup bunu soru önergesiyle gündeme getirirken, TRT’den yapılan açıklamada, A Haber Radyo’ya hiçbir ayrıcalık tanınmadığı öne sürüldü. TRT, “A Haber Radyo’nun bağlı olduğu Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon AŞ ile yönetim kurulunun 2018/143 sayılı kararıyla belirlenen ‘Verici İstasyonları 2018 Yılı Kamu/Özel Kanallara Ait Ücretler’ tarifesi karşılığında protokol imzalandığını” savundu.

TANAL’DAN YENİ ÖNERGE: TRT’NİN HESABINA PARA YATIRILDI MI?

TRT’nin açıklamasını ikna edici bulmayan CHP’li Tanal, yeni bir soru önergesi hazırlayarak, TRT ile Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon AŞ arasındaki protokolün kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti. Tanal, A Haber Radyo’nun TRT vericileri üzerinden yayın yapması için ne kadara el sıkışıldığını sordu. Tanal, “A Haber Radyo’nun bağlı olduğu Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon AŞ, verici kiralama bedelini TRT’nin hangi banka hesabına yatırdı ve hesaba yatırılan para miktarı ne kadardır?” diye sordu.

"TRT’Yİ ELE VEREN TARİH!"

TRT’nin ilk soru önergesine verdiği cevaba ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP’li Vekil Mahmut Tanal, “TRT yetkililerinin hazırladığı tutanağı incelediğimizde, Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon AŞ’nin TRT Erzurum Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Narman Aşağıyaylalar ve Hınıs-Merkez TV-FM verici istasyonlarına sistem kurulumu yaptığı tarih, 1 Haziran 2018’dir. TRT Erzurum Müdürü Ayça Alemdar tarafından 22 Nisan 2019’da TRT Verici İşletmeleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilen resmi yazıda ise ‘A Haber FM yayınının devreye verildiği, fakat geçen süre içerisinde gerekli protokollerin yapılmadığı’ belirtiliyor. 22 Nisan 2019 tarihini baz aldığımızda, geçen 11 ay boyunca TRT ile Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon AŞ arasında herhangi bir protokolün imzalanmadığı sonucu çıkıyor. Yani 22 Nisan 2019 tarihi itibariyle ortada bir sözleşmenin olmadığı anlaşılıyor. O zaman TRT kamuoyu yanıltılmış oluyor” dedi.

"SORU ÖNERGESİ ÜZERİNE Mİ KİRA PROTOKOLÜ HAZIRLANDI?"

Konuyu soru önergesiyle ve belgeleriyle Meclis gündemine taşıması sonrası alelacele bir sözleşmenin hazırlanmış olabileceği konusundaki şüphesini dile getiren Tanal, “Noter sözleşmesi olsa saygı duyarım. Noter huzurundaki bir sözleşme olmadığına göre, kendi aralarında olduğuna göre, nihayetinde kiralama sözleşmesi eski tarihli yapılabiliyor. Benim aklıma ‘acaba TRT benim soru önergem üzerine 21-22 Mayıs tarihlerinde mi A Haber Radyo’yla ilgili sözleşmeyi hazırladı?’ sorusu geliyor. Şayet TRT, protokolün ticari bir sır olduğunu düşünüyorsa Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon AŞ’nin yatırdığı para makbuzunu, dekontunu paylaşsın. Bunu yapmadığı taktirde TRTnin tüm açıklamalarının gerçek dışı olduğu anlaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

TANAL’IN CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR

TRT Erzurum Müdürlüğü’ne bağlı Hınıs-Merkez ve Narman Aşağıyaylalar TV/FM verici istasyonlarının kiralanması konusunda, TRT ile Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon AŞ arasında hangi tarihte sözleşme yapılmıştır, protokol imzalanmıştır? TRT ile Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon AŞ arasında imzalanan protokol metninde verici kiralama bedeli olarak kaç TL yazılıdır, A Haber Radyo’nun TRT vericileri üzerinden yayın yapması için ne miktara el sıkışıldı? Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon AŞ, ilk kira bedelini ödedi mi, A Haber Radyo’nun yayını konusunda ilk aşamada ne kadar ücret ödendi? A Haber Radyo’nun bağlı olduğu Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon AŞ, verici kiralama bedelini TRT’nin hangi banka hesabına yatırdı ve hesaba yatırılan para miktarı ne kadardır? TRT Genel Müdürlüğü’nün “Verici kiralamasıyla ilgili iddialara ilişkin bilgilendirme” başlıklı basın bülteniyle kamuoyunu yanılttığını düşünüyor musunuz? Yanıltıcı bilgiler içeren basın açıklamalarıyla, AKP yanlısı Turkuvaz Medya Grubu’nun, A Haber Radyo’nun şifahi talimatlarla protokolsüz ve ücretsiz bir şekilde TRT’nin kaynaklarından yararlandırılmasının üstü mü örtülüyor?

(MEDYA SERVİSİ)