İnşaat işçisine karikatür paylaştığı için hapis cezası verildi

Erdi TÜTMEZ

İstanbul

Balıkesir’de inşaat işçiliği yapan Deniz Avcı, Sefer Selvi’nin gazetemizde yayımlanan bir karikatürü ile Musa Kart’ın Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan bir karikatürünü sosyal medyada paylaştığı için “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Balıkesir’de görülen duruşmada savunmasını yapan Avcı, karikatürü paylaşmasının üzerinden 2 yıl geçtiğini ve karikatürün eleştiriden ibaret olduğunu söyleyerek beraat talep etti. Mahkeme başkanının ‘erteleme ister misin, pişman mısın?’ sorusuna ise Avcı, “Bu paylaşımlarda suç yok. Pişman değilim. Kimseye hakaret etmedim. Paylaşımlarımda eleştiri vardır. Ortada bir suç yok ve pişman olacağım bir husus da yok” şeklinde cevap verdi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti Avcı’ya 2 yıl 2 ay hapis cezası verdi, ceza ertelenmedi.

"KARAR YARGININ HALİNİ GÖSTERİYOR"

Konuyu gazetemize değerlendiren Deniz Avcı’nın Avukatı Savaş Avcı, “Cumhurbaşkanının söylemlerinden hareketle çizilen karikatürden karikatürü çizen dahi ceza almamış iken, bir inşaat işçisi bu karikatürü paylaştığı için indirimsiz ve ertelemesiz hapis cezası aldı. Suçlamaya konulan bir diğer karikatürlerden biri Musa Kart’ın Cumhuriyet’te yayımlanan karikatürüydü. Bu karikatür yargının siyasi tahakkümün altında olduğunu gösteriyordu. Bu karar ile birlikte o karikatürün gerçekliği bir kez daha teyit edildi. Yargının geldiği yere üzülüyoruz. Bu hukuksuz kararı İstinafa taşıyacağız. Sonuç alamazsak Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gideceğiz” dedi.

SUÇLAMAYA KONULAN KARİKATÜRLER

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 21 Eylül 2017’de TÜRKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeğinde yaptığı konuşmada eğitim için yurt dışına giden gençler hakkında konuşmuş, “Kendilerinden ülkeleri için kurtuluş reçetesi hazırlaması beklenenler Batı’nın gönüllü ajanları haline geliyor” demişti. Gazetemizin karikatüristi Sefer Selvi de bir gün sonra bu konuyu çizmişti. Karikatürde Erdoğan bir çocuğa “İyi eğitim alıp da ne yapacaksın, vatan haini mi olacaksın?” diyordu. Suçlamaya konu olan bir diğer karikatür de Musa Kart’ın Cumhuriyet gazetesinde yargının içinde olduğu tartışmaları çizdiği karikatürdü.

Söz konusu karikatürler hakkında herhangi bir dava veya erişim engeli kararı bulunmuyor.

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