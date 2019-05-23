Emek örgütlerinden YSK darbesine karşı demokrasi için dayanışma kararı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 6 Mayıs’ta İstanbul seçimlerini iptal ederek, seçimi kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almasına tepkiler sürüyor. İstanbul’daki meslek odaları, sendikalar ve kuruluşlar YSK’nin kararıyla hukuka ve demokrasiye darbe vurduğu belirtilerek, demokrasi için dayanışma kararı aldı.

31 Mart yerel seçimleriyle ilgili YSK’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal etmesine tepkiler sürüyor. YSK eliyle yapılan sandık darbesiyle seçimi kazanan CHP’nin Adayı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası alınarak, seçimin 23 Haziran’da yenilenmesine karar verdi. Duruma tepki gösteren DİSK, KESK, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Geleceğimiz İçin Muhasebe Yap Platformu ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, İstanbul Barosu Konferans Salonunda ortak basın açıklaması yaptı. Ortak açıklamayı İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu okudu.

YSK’nin gerekçeli kararının hukuksal dayanakları olmadığı vurgulayan Durakoğlu, “Bu karar, hukukun evrensel kabule ulaştırılmış temel ilkelerinden, Anayasa’dan, kanundan ve bizzat YSK’nin kendi içtihatlarından temellenmek yerine, siyasal iktidarın baskılarıyla alınmıştır” dedi.

YSK DEMOKRASİYİ TEHDİT ETTİ

Yaşanan sürecin yurttaşların adalete dair güven ve inançlarında ciddi kayıplara neden olduğuna dikkat çeken Durakoğlu, “Yargının bağımsız ve tarafsız olması gerekirken, giderek siyaset stratejilerinin taktik alanı olarak kullanılması, sadece yargıda değil, yurttaşların adalete dair güven ve inançlarında da ciddi kayıplara neden olmaktadır. Meslek odaları, sendikalar ve kuruluşlar olarak, hukuksuzluğun yargı eliyle meşrulaştırıldığı bir geçmişle mücadele ederken, bu anlayışın ve uygulamaların geleceğe de taşınmasına seyirci kalmayacağız” ifadelerini kullandı. YSK’nin İstanbul seçimini iptal etmesiyle demokrasinin enstrümanlarından sandığa yönelik bir tehdit olduğunu belirten Durakoğlu, “YSK’nin seçilmiş 6 belediye başkanı ve 56 belediye meclis üyesi için KHK ihracını gerekçe göstererek verdiği karar da aynı tehdit içeriklidir” dedi.

"DEMOKRASİ MÜCADELEMİZİ GELECEĞE TAŞINACAK"

23 Haziran seçimlerinin sadece bir belediye başkanlığı seçiminin ötesinde anlamlar taşıdığını belirten Durakoğlu, “Meslek odaları, sendikalar ve kuruluşlar olarak, demokrasi için dayanışma kararı aldığımızı duyuruyoruz” dedi.

Toplum kesimlerinin ayrıştırılmadan, ötekileştirilmeden sevgi ile bütünleşmesini sağlayacak bir dayanışmadan söz ettiklerini anlatan Durakoğlu, “Bu mücadelemizi geleceğe taşımak ve birliktelik sağlamak konusunda kararlıyız. Vicdan, adalet ve demokrasi ekseninde buluşmanın, sadece bu değerleri korumakla kalmayacağını, bizi çağdaş ve özgür dünyaya taşıyacak temel birliktelik olacağını biliyoruz” ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)