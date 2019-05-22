Ayakkabı sektöründe 4 binden fazla esnaf kepenk kapattı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıkladığı veriler, son dönemde firmaların peş peşe konkordato ilanlarıyla gündeme gelen ayakkabı sektöründeki krizi ortaya koydu. Pekcan, son dört yılda ayakkabı imal, onarım ve ticaretinde faaliyet gösteren 4 bin 85 esnafın ise kepenk kapattığını açıkladı.

CHP’li Mahir Polat’ın ayakkabı sektöründeki krizle ilgili soru önergesine Ticaret Bakanı Pekcan’dan yanıt geldi. Son dört yılda ayakkabı imal, onarım ve ticaretinde faaliyet gösteren 8 bin 50 esnafın tescilinin, 4 bin 85 esnafın ise terkinin yapıldığını ifade eden Pekcan, İzmir’de ise aynı dönemde 652 esnafın tescil, 341 esnafın terkinin gerçekleştiğini bildirdi.

AYAKKABI ÜRETİMİ 100 BİNDEN 20 BİNLERE DÜŞTÜ

Polat, son dönemde firmaların peş peşe konkordato ilanlarıyla gündeme gelen ayakkabı sektöründeki krizi TBMM gündemine taşımıştı. İzmir Bornova’daki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesinde günlük ayakkabı üretiminin 80-100 binden 15-20 bine kadar düştüğünü vurgulayan Polat, “Türk lirasında yaşanan büyük değer kaybı neticesinde satışların azalması, ithal girdilerin kurdaki dalgalanmalardan etkilenmesi nedeniyle büyük ayakkabı firmaları art arda konkordato başvurusu yapmış, zincir ayakkabı mağazalarının da zor günler geçirmesi nedeniyle sektör büyük bir darboğaz içine sürüklenmiştir” açıklamasında bulunmuştu. Polat, Türkiye genelinde ve özelde İzmir’de kepenk kapatan ayakkabı üretim atölyesi ve işsiz kalan çalışan sayısının açıklanmasını istemişti.

Bakan Pekcan, Polat’ın soru önergesine verdiği yanıtta, 1 Ocak 2015-7 Mart 2019 döneminde ayakkabı imal, onarım ve ticaretinde faaliyet gösteren 8 bin 50 esnafın tescilinin, 4 bin 85 esnafının ise terkinin yapıldığını bildirdi. (EKONOMİ SERVİSİ)