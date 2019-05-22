Çoban Sertip Şen'i öldüren uzman çavuş serbest bırakıldı

Yüksekova’da koyunlarını otlattığı esnada öldürülen çoban Sertip Şen’le ilgili yapılan soruşturmada silahın sözleşmeli Er H.A’ya ait olduğu, ateş eden kişinin ise Uzman Çavuş M.T. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Uzman Çavuş M.T. adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyünde, 2 Mayıs’ta koyunları otlattığı esnada askeri bölgeden açılan ateş sonucu vurulan 46 yaşındaki Sertip Şen’in yaşamını yitirmesi olayında ön otopsi raporu ortaya çıktı.

Otopsi raporunda Şen’in kalbine yakın bir noktaya isabet eden kurşunla yaşamını yitirdiği ve derinliğinin ölçülemediğine yer verildi. Olaya ilişkin Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede silahın sözleşmeli Er H.A’ya ait olduğu, ateş eden kişinin ise Uzman Çavuş M.T. olduğu saptandı. Soruşturmada Şen’in askeriyeye ait HK33 Piyade Tüfeği silahıyla öldürüldüğü tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.T. savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesinde adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. M.T. mahkeme ve savcılıkta yaptığı savunmasında uyarı amaçlı ateş ettiğini, daha önce de uyarı amaçlı ateş edildiğini ve bunun sıklıkla yapıldığını ileri sürdü.

Sertip Şen’in babası Cemşit Şen, oğlunun öldürülmesiyle ilgili, “Hakkari’de bir çoban öldürülmüş kimin umurunda” ifadelerini kullanmıştı. (HakkariMA)