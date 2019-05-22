Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'ya hareket etti
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları Rezan Sarıca ve Newroz Uysal bu sabah İmralı'ya hareket etti.
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları Rezan Sarıca ve Newroz Uysal İmralı'ya hareket etti
Fotoğraf: MA
Avukatlar Rezan Sarıca ve Newroz Uysal, İmralı'da tutuklu bulunan müvekkilleri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, avukatların başvurusuna olumlu yanıt verdi. Savcılığın olumlu yanıtı üzerine avukatlar sabah saatlerinde Gemlik’e giderek oradan İmralı Adası’na hareket etti.
8 YIL SONRA İLK GÖRÜŞME 2 MAYIS'TA GERÇEKLEŞTİ
2011'den bu yana müvekkilleriyle görüşemeyen avukatlar en son 2 Mayıs günü İmralı Adası'na gitti. Öcalan bu görüşme sonrası açlık grevlerinin ölümle sonuçlanacak aşamaya gelmemesi çağrısı yaparken Kürt sorununda barışçıl ve demokratik çözüm tutumunu koruduğunu ifade etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 16 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Öcalan'la görüşme yasağının kaldırıldığını duyurdu. (İstanbul/MA)
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Abdullah Öcalan'dan "Demokratik çözüm" ve "Açlık grevleri" mesajı
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