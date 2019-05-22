Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'ya hareket etti

Avukatlar Rezan Sarıca ve Newroz Uysal, İmralı'da tutuklu bulunan müvekkilleri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, avukatların başvurusuna olumlu yanıt verdi. Savcılığın olumlu yanıtı üzerine avukatlar sabah saatlerinde Gemlik’e giderek oradan İmralı Adası’na hareket etti.

8 YIL SONRA İLK GÖRÜŞME 2 MAYIS'TA GERÇEKLEŞTİ

2011'den bu yana müvekkilleriyle görüşemeyen avukatlar en son 2 Mayıs günü İmralı Adası'na gitti. Öcalan bu görüşme sonrası açlık grevlerinin ölümle sonuçlanacak aşamaya gelmemesi çağrısı yaparken Kürt sorununda barışçıl ve demokratik çözüm tutumunu koruduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 16 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Öcalan'la görüşme yasağının kaldırıldığını duyurdu. (İstanbul/MA)

Bakan Abdulhamit Gül: Öcalan'la görüşme yasağı kaldırıldı

Abdullah Öcalan'dan "Demokratik çözüm" ve "Açlık grevleri" mesajı