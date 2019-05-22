22 Mayıs 2019 04:00

İzmir Katip Çelebi Üniversitesine ‘manevi danışmanlık’ tepkisi

Kadro ve unvanı olmamasına rağmen bazı diyanet personelinin 'Manevi Danışman' adı altında görevlendirilmesine tepkiler gelmeye devam ediyor. 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesine ‘manevi danışmanlık’ tepkisi

Fotoğraf:Evrensel

    • Paylaş

    Dilek OMAKLILAR
    İzmir

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hastaneler, öğrenci yurtları gibi kurumlarda kadro ve unvanı olmamasına rağmen bazı diyanet personelinin “Manevi Danışman” adı altında görevlendirilmesine tepkiler gelmeye devam ediyor. 

    Geçtiğimiz aylarda İzmir'de Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve birçok bilim insanı yaptığı açıklama ile uygulamaya tepki göstermişti. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden gazetemize ulaşan bir mektup ise diyanet personeli olmasa da akademide bu uygulamanın benzerinin yol açtığı sonuçları gözler önüne seriyor.

    "DERSLER ALANIN UZMANLARI TARAFINDAN VERİLMELİ"

    İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Manevi Destek ve Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans bölümünde okuyan bir yüksek lisans öğrencisinin gazetemize yazdığı mektupta, "Psikolojik Danışmaya Giriş" dersine alan dışından ilahiyat bölümü bir öğretim görevlisinin girdiğini ve böylece eğitimin niteliksiz hale getirildiğini belirtiyor. Psikologlar için önem taşıyan bu dersin alan hocaları tarafından verilmediği belirtilen mektupta, “Ben yüksek lisans bölümü öğrencisiyim. Üniversiteye alanın uzmanlarından ders almak, eğitim almak için kayıt yaptırıyoruz ancak hayal kırıklığı yaşadık. Benim gibi aynı üzüntüyü yaşayan arkadaşlarım da bulunmaktadır. Dersler alanın uzmanları tarafından verilmelidir” dedi. 

    "EĞİTİM HEM PARALI HEM DE NİTELİKSİZ"

    Mektup üzerine telefonla ulaştığımız yüksek lisans öğrencisi bu bölümü okuyabilmek için para ödediklerine ve eğitimin niteliksiz hale getirildiğine dikkat çekerek, “Dolayısıyla herhangi birinden eğitim almamalıyız, yani bölümünde nitelikli olan hocalarımızdan eğitim almalıyız.  Bölümde ‘Psikolojik Danışmaya Giriş’ dersini İlahiyat bölümü öğretim görevlisinden almaktayız. Bu ders psikoloji öğrencileri, klinik psikoloji için ve psikologlar için önemli bir derstir. Böyle önemli bir derse girmeye kendine hak gören ve ciddi paralar kazanan insanlara dur demek gerekiyor” dedi.

    "SESİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ"

    Eğitim kalitesinin ve eğitim sistemindeki uygulamaların her geçen gün geriye gittiğini ve bu durumun eğitimin piyasalaştırıldığının somut örneğini İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde de yaşadıklarını söyleyen öğrenci, “Biz sesimizi duyurmak istiyoruz ve bunun için kamuoyu oluşturmak gerekir diye düşünüyorum” dedi. 

    "TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN BİR DURUM"

    Konuya ilişkin gazetemize konuşan Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Başkanı Mevlüt Ülgen manevi danışmanlıkla ilgili görevlendirme dışında son birkaç yıldır aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığının önerisiyle kadro statüsü oluşturup, ‘manevi danışmanlık’ kadrosu oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çekerek; “Tabi bunun herhangi bir meslek olarak tanımlanıp devlet dairelerinde, kamu da ve özel sektör de meslek olarak çalışmasının önünü açacak bir durum. Bu manevi danışmanlık kadrosunun görevleri içinde de psikologların, sosyal hizmet uzmanlarının, psikiyatristlerin görev ve yetki alanına giren görevler ve sorumluluklar var. Yani yetkin olmadan, bu eğitimi almadan ilahiyat mezunu kişilerin ruh sağlığı hizmetini vermesini öngörüyor. Biz de öncelikle buna karşı çıkıyoruz. Mesleki bir yetkinliği olmadan, eğitimi olmadan, psikologların yetki ve sorumluluk alanına girdiği zaman bu hem toplum sağlığı açısından hem bizler açısından sorunlu bir şey ve toplum sağlığını tehdit eden bir durum” dedi.

    Ayrıca Türkiye’de çok önemli oranda işsiz psikolog, sosyal hizmet uzmanı, psikolojik danışman gibi bölümlerden eğitim almış, yüksek lisans yapmış kişiler varken ve açıktayken bir ihtiyaçmış gibi başka bir kadro yaratılmasını eleştiren Ülgen, “ihtiyaç varmış gibi kadro yaratılıp ilahiyat mezunlarına istihdam olarak sunulması da ayrıca başlı başına bir problem. Her yer de ilahiyat fakültelerinin açılması, psikoloji bölümleri açarak işsizler ordusu yaratıp, daha sonra buna bir istihdam yaratma çabasıdır” diye konuştu. 

    "KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

    Katip Çelebi Üniversitesinde verilen Manevi Danışmalık Yüksek Lisans Programı için ise Ülgen, “Manevi Danışmanlık Yüksek Lisans Programı açıldığını öğrendik. Yani bilimsel alan olarak ne olduğu tartışılır ama orada bizim kaygılarımızı arttıran bir durumla da karşı karşıyayız. Yüksek Lisans programında psikoloji dersine, orada psikoloji bölümü olmasına rağmen, İlahiyat Fakültesi’nin öğretim üyesi verilmesi bizim kaygılarımızın ne kadar da haklı olduğunu gösteriyor. Biz Ruh Sağlığı Dernekleri olarak, Psikologlar Derneği Genel Merkezi olarak dini danışmanlık hizmetinin verilebileceğini ancak bu kişilere ruh sağlığı hizmeti verdirirseniz bunu kabul etmemizin mümkün olmadığını söylüyoruz. Bu durumun hem bir kesime istihdam sağlama hem de her yeri bir dini anlayışla yapılandırma açısından bir adım olduğunu görüyoruz” dedi. 

    Ayrıca konuyla ilgili telefonla arayarak bilgi almak istediğimiz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Manevi Danışmanlık Yüksek Lisans bölüm başkanlığından da bir yetkiliye ulaşamadık. 

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Cemîl Qoçgîrî'nin tenbûrla başlayan ve devam eden müzik yolculuğu
    SONRAKİ HABER

    Çerkes Soykırımının 155. yılında yaşamını yitirenler anıldı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Erdoğan ve Yıldırım'ın en uzun 31 günü!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    O fotoğraf bu yırtığı kapatır mı?

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    AKP’nin işi zor

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Şimdi TÜPRAŞ işçileriyle dayanışma zamanı

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    EYT'liler ve sosyal güvenliğe, muhalefetteyken başka, iktidarda başka bakan siyasiler

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Hayata dair
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Ahmet Türk: MARSU’yu 600 milyon TL borç ile devraldık
    Ahmet Türk: MARSU’yu 600 milyon TL borç ile devraldık

    Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, kayyum döneminde 600 milyon lira borçlandırılan MARSU’ya ilişkin açıklama yaptı.

    SES: Usulsüzlük ve yolsuzlukların üstü örtülmesin
    SES: Usulsüzlük ve yolsuzlukların üstü örtülmesin

    SES, Diyarbakır Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğündeki usulsüzlük iddialarının araştırılmasını istedi.

    GÜNCELLENDİ
    EYT’liler 26 Mayıs’ta Yenikapı’da buluşuyor
    EYT’liler 26 Mayıs’ta Yenikapı’da buluşuyor

    EYT’lilerin İstanbul mitingi için yaptığı başvuruya olumlu yanıt geldi. EYT’liler 26 Mayıs’ta Yenikapı’da buluşacak.

    Çukurova Üniversitesinde Evrensel gazetesine engel
    Çukurova Üniversitesinde Evrensel gazetesine engel

    Çukurova Üniversitesinde Özel Güvenlik Birimleri, bir üniversite öğrencisinin elindeki Evrensel gazetelerine yasak olduğu gerekçesiyle el koydu.

    Kadın katiline hakimden "Hoş geldiniz, geçmiş olsun" karşılaması
    Kadın katiline hakimden "Hoş geldiniz, geçmiş olsun" karşılaması

    Boşanma aşamasında olduğu Müzeyyen Boylu'yu öldüren katil Mesut Issı mahkemede "Hoş geldiniz Mesut Bey, geçmiş olsun” denilerek karşılandı.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'nin Türkiye'ye S-400 için iki hafta süre tanıdığı iddia edildi
    ABD'nin Türkiye'ye S-400 için iki hafta süre tanıdığı iddia edildi

    ABD'nin Türkiye'ye Rusya ile S400 füze savunma sistemi anlaşmasından vazgeçmesi için süre verdiği aksi halde yaptırımlara maruz kalacağı iddia edildi.

    CHP’li Kaplan’dan Şahinbey Belediyesinin açıklamasına tepki
    CHP’li Kaplan’dan Şahinbey Belediyesinin açıklamasına tepki

    CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Eyüp Dal’ın intiharına ilişkin belediye yönetiminden gelen açıklamaya tepki gösterdi.

    Koalisyonun dağıldığı Avusturya'da geçici hükümet kuruldu
    Koalisyonun dağıldığı Avusturya'da geçici hükümet kuruldu

    Avusturya’da erken seçim öncesi geçici hükümet belirlendi. Hükümete yönelik verilen güvensizlik önergesi ise pazartesi oylanacak.

    Gezi’nin yıl dönümü öncesi Taksim Dayanışmasından “Gezi konseri”
    Gezi’nin yıl dönümü öncesi Taksim Dayanışmasından “Gezi konseri”
    Süper Lig'in son yolcusunu belirleyecek Play-Off maçları başlıyor
    Süper Lig'in son yolcusunu belirleyecek Play-Off maçları başlıyor
    Süper Lig kulüpleriyle sözleşmesi biten oyuncular
    Süper Lig kulüpleriyle sözleşmesi biten oyuncular
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    Cemîl Qoçgîrî'nin tenbûrla başlayan ve devam eden müzik yolculuğu
    Cemîl Qoçgîrî'nin tenbûrla başlayan ve devam eden müzik yolculuğu
    Mahmut Çınar’dan öykü tadında şarkılar
    Mahmut Çınar’dan öykü tadında şarkılar
    Fatih Yaşlı: S-400’ler konusunda son kozlar sahaya sürülüyor
    Fatih Yaşlı: S-400’ler konusunda son kozlar sahaya sürülüyor

    Akademisyen Fatih Yaşlı: İktidarın ABD ve Rusya’yı aynı anda idare etme siyasetinin sonlarına gelindi.

    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı

    Bakan Akar'ın açıkladığı yeni sisteme göre, askerlik herkes için 12 aydan 6 aya indirildi, 1 aylık bedelli askerlik kalıcı hale getirildi.

    ‘Marketteki meyve resim gibi geliyor, tadını unuttuk’
    ‘Marketteki meyve resim gibi geliyor, tadını unuttuk’

    Ankara Tuzluçayır’da yaşayan kadınlar, İstanbul seçimlerinin iptalini ve yaşadıkları geçim derdini anlattı.

    ‘Tarım işçiyiz dememize rağmen polis bizi taradı’
    ‘Tarım işçiyiz dememize rağmen polis bizi taradı’

    Urfa Suruç'ta polisin açtığı ateş sonucu yaralanan tarım işçileri, yaşadıklarını anlattı.

    HDP Urfa Milletvekili Maçin: Korku imparatorluğu yaratılmak isteniyor
    HDP Urfa Milletvekili Maçin: Korku imparatorluğu yaratılmak isteniyor

    Urfa Halfeti’de gözaltına alınanlara dönük işkence ve kötü muameleye tepkiler büyüyerek devam ediyor.

    Ticaret Bakanlığı ABD mallarına uygulanan vergileri yarıya düşürdü
    Ticaret Bakanlığı ABD mallarına uygulanan vergileri yarıya düşürdü

    Ticaret Bakanlığı, ABD menşeili 22 kalem ürünün ithalatına uygulanan ek mali yükümlülüklerini yarı yarıya düşürdü.

    Ayakkabı sektöründe 4 binden fazla esnaf kepenk kapattı
    Ayakkabı sektöründe 4 binden fazla esnaf kepenk kapattı

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 4 yılda ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren 4 bin esnafın kepenk kapattığını açıkladı.

    EMEP: Gönül belediyeciliği diye pazarlanan rant belediyeciliğidir
    EMEP: Gönül belediyeciliği diye pazarlanan rant belediyeciliğidir

    Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Dün ‘kuvvetler ayrılığı’ diyen Erdoğan, bugün dava çağrısında bulundu
    Dün ‘kuvvetler ayrılığı’ diyen Erdoğan, bugün dava çağrısında bulundu

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YSK’nin İstanbul kararına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu hakkında üstü kapalı dava çağrısında bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Halfeti’de gözaltına alınanlara işkence iddiası
    Halfeti’de gözaltına alınanlara işkence iddiası

    Urfa Halfeti'de gözaltına alınanlara işkence uygulandığı iddia edildi. Gözaltında bulunan 3 çocuğun ise serbest kaldığı öğrenildi.

    Cargill işçileri: Kazandığımızda diğer işçiler de kazanmış olacak
    Cargill işçileri: Kazandığımızda diğer işçiler de kazanmış olacak

    Tekgıda-İş'te örgütlendikleri için işten atılan 14 Cargill işçisinin direnişi 400. gününde. Evrensel'e konuşan işçiler, mücadele etmekte kararlı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da inşaat çukuruna düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
    İstanbul'da inşaat çukuruna düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde inşaat çukuruna düşen ve saatler sonra çıkarılan 8 yaşındaki Baran Geldi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu 23 Haziran İstanbul seçimleri yol haritasını açıkladı
    Ekrem İmamoğlu 23 Haziran İstanbul seçimleri yol haritasını açıkladı

    İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimleri için belirlediği yol haritasını açıkladı

    TÜPRAŞ işçileri: Müzakere yoksa mücadele var!
    TÜPRAŞ işçileri: Müzakere yoksa mücadele var!

    TÜPRAŞ'ta Koç Holdingin tutumu sebebiyle varılamayan uzlaşmada yasal sürecin sonuna gelinirken işçiler kararlılıklarını bir kez daha ifade etti.

    Osman Kavala'nın bireysel başvurusu AYM tarafından reddedildi
    Osman Kavala'nın bireysel başvurusu AYM tarafından reddedildi

    Anayasa Mahkemesi, tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu oy çokluğuyla reddetti.

    Dersim Belediye Meclisi: Tunceli yerine Dersim tabelası asılsın
    Dersim Belediye Meclisi: Tunceli yerine Dersim tabelası asılsın

    Dersim Belediyesi 'Tunceli' yazan belediye tabelasının 'Dersim' yazılarak değiştirilmesi, kayyumun yarattığı tahribatın araştırılması kararları aldı.