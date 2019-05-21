Adana Barosundan Müzeyyen Boylu cinayetine tepki

Adana Barosu, Avukat Müzeyyen Boylu'nun boşanmak istediği eşi tarafından öldürülmesine ilişkin düzenlediği basın açıklamasında erkek şiddetine ve kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Adana Adliyesi Taş Bina önünde bir araya gelen avukatlar adına basın açıklamasını okuyan Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü Sinem Tanrısınatapan, Boylu'nun öldürülmesinin erkek şiddetinin geldiği durumun ne kadar vahim ve ürkütücü olduğunu gösterdiğini söyledi.

"ŞİDDETİ ARTIRAN BOŞANMA TALEBİ DEĞİL TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN SAĞLANAMAMASI”

Tanrısınatapan, son yıllarda kadınlara yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin artmasının; kadının korumadığını, önleyici ve koruyucu tedbirlerin etkisiz olduğunu, yetkililerin şiddetle mücadelede başarı gösteremediğini ıspat ettiğini söyledi.

Kadına şiddeti artıranın boşanma davalarının açılması veya nafaka talepleri olmadığının altını çizen Tanrısınatapan, "Kadına karşı şiddeti artıran nedenlerin başında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmaması ve kadını özgür bir birey olarak değerlendirmeyip onu aile içerisinde sadece bir eş, bir anne, bir kardeş rolü ile sınırlı olarak gören ve göstermeye çalışan zihniyet gelmektedir. Mevki ve makamına bakılmaksızın ayrımcılığı körükleyen beyan ve açıklamalara taviz vermemek bu mücadelenin önemli bir parçasıdır” dedi.

Adana Barosu Başkanı Veli Küçük de kadının toplumsal yaşamın her alanında olması prensibinin hayata geçmesi gerektiğini vurguladı.

İlkokul yıllarından başlayacak şekilde toplumsal cinsiyet eşitliğinin öğretileceği şekilde eğitim sisteminin revize edilmesi gerektiğini dile getiren Küçük, "Mevcut bakış açısı ile kadının sesini duyurması mümkün değil. Kadın cinayetleri ile ilgili ceza yargılamalarında ‘Erkekliğime, laf etti’ ‘hakaret etti gibi’ tahrik indirimi, iyi hal indirimi uygulanmamalı” dedi. (Adana/EVRENSEL)