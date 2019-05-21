İş cinayetinde yaşamını yitiren Hasan Songur'un davası ertelendi

Dilek OMAKLILAR

Manisa

Ataması yapılmadığı için bir fabrikada işe giren ve iş cinayetinde yaşamını yitiren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Songur’un ölümüyle ilgili açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Ataması yapılmadığı için Manisa’da Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Sarp Plastik fabrikasında işe giren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Songur, iş cinayetinde yaşamını yitirmişti. 20 günlük işçi Songur’un ölümüyle ilgili davanın bugün ikinci duruşması görüldü. Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Songur’un ailesi de katıldı.

Duruşmada bir önceki celsede zorla getirilme kararı ile getirilen vardiya amiri dinlendi. Songur ailesinin Avukatı Bengisu Üstündağ da işyeri yönetim kurulu üyelerinin olayın yaşanmasında sorumluluğu olduğunu ifade etti. İddianamenin taksirle ölüme neden olma suçundan düzenlendiğini belirten Üstündağ, sanıkların olası kastla adam öldürme suçundan yargılanması gerektiğini söyledi. Soruşturma aşamasında bilirkişi raporunda Hasan Songur’a kusur atfedildiğini ifade eden Üstündağ, "Biz bunu kabul etmiyoruz. Yeniden raporun alınmasını istemiştik" dedi.

Mahkeme gelecek celse tüm tanıklar dinlendikten sonra bilirkişi incelemesi konusunda karar verileceğini ifade ederek duruşmayı 12 Eylül tarihine erteledi.

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