Arsenal’in Ermeni oyuncusu Mkhitaryan, Bakü’deki finalde yok!

Arsenal’in Ermeni oyuncusu Henrikh Mkhitaryan Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki UEFA Avrupa Ligi finalinde güvenlik kaygıları nedeniyle oynayamayacak.

Arsenal’den 29 Mayıs’ta Chelsea’ye karşı oynanacak maça dair yapılan açıklamada “Henrikh Mkhitaryan’ın UEFA Avrupa Ligi finali için takımla birlikte seyahat etmeyeceğini üzüntüyle bildiririz” denildi.

Açıklamada Mkhitaryan’ın Bakü’ye getirilebilmesi için birçok seçeneğin değerlendirildiği ancak oyuncu ve ailesiyle birlikte varılan uzlaşı sonucu Mkhitaryan’ın finalde yer almamasına karar verildiği belirtildi.

Londra ekibi, UEFA’ya bu konu hakkındaki kaygılarını bildirdiklerini ifade ederek “Mkhitaryan’ın takım için önemli bir oyuncu ve büyük bir kayıp olduğunu” vurguladı.

Mkhitaryan, finalde oynayamayacağı için üzgün olduğunu dile getirdiği tweet’inde “Tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra bu zor kararı almak zorunda kaldık” dedi.

Mkhitaryan, “Böyle bir maç oynama fırsatı her zaman gelmez ancak itiraf etmeliyim ki bu finali kaçırmak çok acı verici” ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki hücuma dönük orta saha oyuncusu Mkhitaryan, bu yıl Arsenal'le çıktığı toplam 39 maçta 6 gol attı. (SPOR SERVİSİ)

UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal ile Chelsea karşılaşacak