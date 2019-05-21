Sefer Selvi karikatürünü paylaşan işçiye ‘hakaret’ davası

Erdi TÜTMEZ

İstanbul

Balıkesir’de inşaat işçiliği yapan Deniz Avcı adlı bir kişiye Sefer Selvi’nin Evrensel’de yayımlanan bir karikatürünü sosyal medyada paylaştığı için “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açıldı. Söz konusu karikatür hakkında herhangi bir dava veya erişim engeli kararı bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 21 Eylül 2017’de TÜRKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeğinde yaptığı konuşmada eğitim için yurt dışına giden gençler hakkında konuşmuş, “Kendilerinden ülkeleri için kurtuluş reçetesi hazırlaması beklenenler Batı’nın gönüllü ajanları haline geliyor” demişti. Evrensel’in karikatüristi Sefer Selvi de bir gün sonra bu konuyu çizmişti. Karikatürde Erdoğan bir çocuğa “İyi eğitim alıp da ne yapacaksın, vatan haini mi olacaksın?” diyordu. Söz konusu karikatür hakkında herhangi bir dava veya erişim engeli kararı bulunmuyor.

“İDDİANAMEDE NASIL BİR HAKARET OLDUĞU YOK”

Hakkında dava açılan Deniz Avcı’nın Avukatı Savaş Avcı konuyla ilgili Ervensel’e konuştu. Avcı “Müvekkilim bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle bir buçuk yıl önce örgüt propagandasından gözaltına alındı, 3 ay cezaevinde kaldı, hakkında dava açıldı. Ceza aldı ancak ceza ertelendi, o dava sonra da bitti. Daha sonra dosya bir kez daha incelenirken Sefer Selvi’nin Evrensel gazetesinde yayımlanan bir karikatürüne rastlanıyor. Müvekkilim bu karikatürü hiçbir yorum yapmadan sosyal medya hesabında paylaşmış. Bu karikatür görülüyor ve ardından iddianame hazırlanıyor. İddianamede paylaşımların ne şekilde yapıldığı, nasıl bir hakaret içerdiği yer almıyor. Sadece ‘Hakaret olduğu değerlendirilen’ şeklinde bir ifade var. Karikatürde Erdoğan’ın söylediği cümle zaten kendi söylediği bir cümle.” dedi. “Bu dava biraz komediye kaçtı” diyen Avcı, “Birine bir laf edersiniz, birinin resmini çizersiniz. O kişi ‘Bana hakaret ettin’ der. Siz de ‘Nasıl, neyle hakaret ettim?’ diye sorarsınız. İşte bu dava da ‘nasıl, neyle’ yok. Bu dava yargının içinde bulunduğu durumu da gösteriyor.” ifadelerini kullandı. Avcı, perşembe günü hakim karşısına çıkacak.