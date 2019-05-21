RES’e karşı mücadele veren Yaylaköy ‘afet bölgesi’ ilan edildi

Özer AKDEMİR

İzmir

Karaburunlular, Yaylaköy’ün afet bölgesi ilan edilmesine karşı İzmir Çevre İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Yıllardır RES’lerle başı belada olan Karaburun Yaylaköy, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ‘afet bölgesi’ ilan edildi. Karaburunlular kararnamenin RES şirketinin önünü açmak için çıkarıldığını ileri sürerek İzmir Çevre İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi.

“Karaburun adasını şantiyeye çevirmeyin”, “Yaylaköy’de RES talanı afet alanı” gibi pankart ve dövizlerin açıldığı basın açıklamasını Karaburun Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç okudu. Karaağaç, “Karaburun Yaylaköy’de bağıra bağıra gelen talanın boyutları, hiçbir kural tanımayan yağmacı tavra evrildi. Yaylaköy’de onca mahkeme kararı işletilmiyor, yangından mal kaçırılıyor, Yaylaköy için yapılan suç duyuruları işleme alınmıyor. Danıştayın kararıyla LODOS Elektrik Üretim AŞ’nin hukuken geçerli ve yürürlükte olan bir üretim lisansı kalmamasına rağmen; firmanın ÇED başvurusunda bulunması ve bu başvuruya ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ÇED sürecini başlatması, ÇED hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verebilmesi hukuken mümkün olmamasına rağmen, yapılmaya çalışılan nedir?” dedi.

Özel çevre koruma bölgesi (ÖÇKA) sürecini denetleme yetkisini üzerine alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, ÖÇKA ilanının gerekliliklerini yerine getirmeye davet ederek Yaylaköy’de LODOS Elektrik Üretim AŞ’nin Cumhurbaşkanlığı kararına aykırı ve suç teşkil eden eylemlerini acilen durdurmasını talep ettiklerini söyleyen Karaağaç, “Biz Karaburunlu yurttaşlar olarak, her türlü yasal hakkımızı, dün olduğu gibi bugün de kullanmaya devam edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Yarımada’daki yatırım talanını ve yaşadıklarımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Basın açıklamasında CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır ve Kani Beko, EGEÇEP Sözcüsü Hüsnü Dilli de konuştu. CHP’li Bayır, “Enerji patronunun cebini doldurmaya çalışıyorlar. Bunu yıllar öncesi rapora dayandırıyorlar. Afet bölgesi gibi göstererek, oradaki insanları yok saymak ve köyün içine kadar o rüzgar güllerini dikmek kesinlikle haksızlıktır. Biz bunun TBMM’de tüm arkadaşlarımızla birlikte takipçisi olacağız” dedi. Kani Beko da, “Yan yana omuz omuza mücadele vermekten başka çaremiz yok. Yaylaköylülerin karşısında kim duracaksa biz de onların karşısındayız. Biz de Mecliste soru önergeleriyle destek olacağız” diye konuştu.

EGEÇEP Sözcüsü Hüsnü Dilli de konuşmasında, “Sahillerimizi kuşatan balık çiftliklerine karşı, dağlarımızı delik deşik eden taş mermer ocaklarına karşı yaşam alanlarını korumak Yarımada’nın yüzyıllardır süren kültürünü korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için mücadele yürütüyoruz. EGEÇEP olarak bundan sonra da bu mücadelenin içinde yer alacağız” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Karaburun Kent Konseyi, EGEÇEP’liler ve milletvekilleri konu hakkında yetkililerle görüşmek üzere Çevre İl Müdürlüğüne gitti.

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