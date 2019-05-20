AP seçimleri öncesi eylemler: Milliyetçi partilere oy yok

Yücel ÖZDEMİR

Köln

Avrupa Parlamentosu seçimleri 26 Mayıs’ta yapılacak. Avrupa genelinde toplam 49 kentte yüz binlerce insanın katıldığı gösterilerde milliyetçi, sağ popülist parti ve akımlara oy vermeme çağrısı yapıldı. Pazar günü Almanya’daki eylemlere 150 bine yakın kişi katıldı. En büyük gösteri Köln’de gerçekleşti.

ALMANYA’DA KİTLESEL GÖSTERİLER

Almanya’da 70 değişik örgüt ve kurum tarafından Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Leipzig, Stuttgart ve Münih’te “Herkesi için bir Avrupa” sloganı altında yapılan gösterilere katılım yoğun oldu. Irkçılığa, milliyetçiliğe, yabancı düşmanlığına, silahlanmaya, AB’nin sığınmacılar politikasına karşı pankart ve dövizlerin taşındığı gösterilerde, 26 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde milliyetçi partilere oy verilmemesi çağrısı yapıldı.

Gösterilere sendikalar da gözle görülür şekilde katılım sağladı. Sendikalar bu yıl 1 Mayıs gösterilerinde de aynı konuyu öne çıkarmıştı. Gösterilerde siyasi partiler olarak SPD, Yeşiller ve Sol Parti ağırlıklı olarak katıldı. Demokratik İşçi Dernekleri (DİDF) de Leipzig dışındaki gösterilere, “Tekellerin ve bankaların Avrupa’sına hayır- Avrupa’da herkes için sosyal adalet, yeterli gelir ve barış” pankartıyla katıldı.

Fotoğraf: Evrensel

EN BÜYÜK EYLEM KÖLN’DE

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin değişik kentlerinden Köln’de bir araya gelen eylemciler üç ayrı koldan Deutzer Werft alanına doğru yürüyüşe geçti. SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, SPD AP seçimleri liste başı adayı Adalet Bakanı Katarine Barley, Sol Parti liste başı adayı Özlem Alev Demirel başta olmak üzere pek çok politikacı katıldı.

25 bin kişinin beklendiği gösteriye 45 bin kişinin katılması, AB genelinde yükselen milliyetçiliğe karşı halk arasında tepkinin yüksek olduğu şeklinde değerlendirildi.

Başkent Berlin’de ise Alexanderplatz’da başlayan gösteriye 20 bin kişinin katıldığı açıklandı. Zafer Anıtı’nın olduğu alana kadar yürüyen kitlenin elinde AB bayraklarının yanı sıra ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı pankart ve dövizler dikkat çekti. Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping de eylemde yer alanlar arasındaydı.

SPD VE YEŞİLLER ETKİNDİ

Hamburg’da yapılan gösteriye de organizatörlerin verdiği bilgiye göre 15 bin kişi katıldı. Eyleme sendikalar, sosyal inisiyatifler, birçok değişik kurumun yanı sıra camilerin bağlı olduğu Schura’nın katılması dikkat çekti. Ayrıca Frankfurt’ta 16 bin, Münih’te 10 bin, Stuttgart’ta 12 bin ve Leipzig’de 10 bin kişi sokağa çıktı. Özellikle SPD ve Yeşiller’in eylemde etkin olduğu görülürken, iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin yer almadığı görüldü.

Fotoğraf: Evrensel

‘MİLİTARİST AB İSTEMİYORUZ’

Köln’deki gösteride bir konuşma yapan NaturFreunde derneğinin genel başkanı Michael Müller, savaş ve silahlanma politikalarının egemen olduğu bir Avrupa’dan yana olmadıklarının belirterek, “AB, PESCO projesiyle üye ülkelere silahlanmayı dayatıyor. Avrupa Ordusu kurmak için adımlar atılıyor. Biz AB’nin bir barış projesi olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle bütün silahlanma planlarını reddediyoruz. Silahlanma değil silahsızlanma asıl politika haline gelmelidir” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Konuşmaların bazılarında bu türden eleştiriler yöneltilirken asıl olarak AB genelinde yükselen milliyetçiliği, sağ popülizme dikkat çekilerek, bu partilerin güç toplamasının AB için büyük tehlike olacağı ifade edildi. Aynı gün ayrıca Polonya, Fransa, İtalya, Macaristan, Avusturya, İngiltere ve Bulgaristan gibi ülkelerde de benzer gösteriler düzenlendi.

Beş yıl önce seçimlere katılım oranının yaklaşık yüzde 45’te kaldığı AP seçimlerinde ırkçı ve milliyetçi partiler önemli başarılar elde etmişti. Seçimlere katılım oranı düşük kaldıkça benzer bir başarıyı bu seçimlerde de elde etmeleri bekleniyor. Bu nedenle katılımın artırılması için yoğun bir çaba harcanıyor. Özellikle gençler arasında AP seçimlerine katılım oranın düşük olduğu belirtiliyor.

MİLLİYETÇİ PARTİLER İTALYA’DA BULUŞTU

Avrupa’daki sağcı-faşist partiler ise aynı gün İtalya’da bir araya geldi. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin ev sahipliğini yaptığı görüşme kapsamına Milano’da yapılan mitinge 20 bin kişi katıldı. Daha önce eyleme 100 bin kişinin katılacağı açıklanmıştı. Avrupa’nın değişik ülkelerinden Milano’ya giden ırkçılar birlik mesajı verdi. Buna rağmen istenilen düzeyde bir katılım gerçekleşmedi.

AP’de ortak bir grup kurmaya karar verildiği ırkçı buluşmaya Salvini’nin dışında Fransa’dan Rassemblement National’ın lideri Marine Le Pen, Hollanda’dan Özgürlük Partisi’nin başkanı Geert Wilders, Almanya’dan AfD AP milletvekili ve Eş Başkanı Jörg Meuthen katıldı. Avusturya’dan ise FPÖ’nin istifa eden başkanı Hans-Christian Strache’nın katılması bekleniyordu. Ancak son İbiza Skandalı nedeniyle bütün görevlerinden istifa ettiği için yerine AP Milletvekili Georg Mayer katıldı. Ayrıca Danimarka, Belçika, Finlandiya, Estonya, Bulgaristan, Çekya ve Slovakya’dan da ırkçı partilerin temsilcileri görüşmede hazır bulundu.

Binlerce antifaşist ise Milano sokaklarında ırkçı buluşmayı protesto etti.