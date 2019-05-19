İmamoğlu'dan Yıldırım'a: Ne söylediğini anlamadım

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım’dan gelen “AK Parti adayına oy verecekmiş gibi görünen seçmene büyükşehir pusulası verilmedi” iddiasına tepki gösterdi. İmamoğlu, “Pozitif bilimle uğraşan, mühendislik yapan birinin ben ne söylediğini anlamadım” dedi.

19 Mayıs kutlamaları için Samsun’da bulunan İmamoğlu, konuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Bir defa dinledim, anlamadım. Bir defa daha dinledim… Samimiyetle söylüyorum bir daha dinledim. Pozitif bilimle uğraşan, mühendislik yapan birinin ben ne söylediğini anlamadım. Bir de hani daha önce soyadına göre seçmen görüşünü ortaya koyan. Şimdi daha da şaşırıyorum. Yüzünden, duruşundan, yürüyüşünden AK Partiliymiş bu teze göre. Üzüldüm yani… Nokta!” dedi.

BİNALİ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Binali Yıldırım, sandık başkanlarının kamu görevlisi olmadığı gerekçesiyle iptal edilen 31 Mart seçimlerinde, ‘görüntüsünden AK Parti’nin büyükşehir adayına oy vereceği anlaşılan kişilere üç pusula yerine iki pusula verildiğini’ iddia etmişti. Yıldırım, “Üç pusuladan ikisini veriyor, birini vermiyor. Hepsini değil… Bakıyor seçmene, diyelim ki AK Parti’nin adayına verecek gibi anladığı seçmene Büyükşehir pusulasını vermiyor. İki tane veriyor” iddiasında bulunmuştu. Yıldırım bu durumun o gün gelen şikayetlerden anlaşıldığını ifade etmişti.

‘Soyadına göre seçmen’ iddiası da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mevlüt Uysal tarafından ortaya atılmıştı. Uysal, Büyükçekmece’deki ‘usulsüz seçmen’ iddiaları hakkında “Soyadından AK Parti’ye oy verdiği tespit edilen 3 bin 92 kişinin kaydı silinmiş” demişti. (HABER MERKEZİ)

23 Haziran İstanbul seçimlerinde hangi parti kimi destekliyor?