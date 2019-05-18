Erdoğan, AKBİL sorusu üzerine İmamoğlu’ya ‘FETÖ’ göndermesinde bulundu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerin katıldığı iftar programında konuştu. Gençlerden gelen soruları yanıtlayan Erdoğan, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı YSK tarafından düşürülen Ekrem İmamoğlu için ‘FETÖ’ göndermesinde bulundu. Erdoğan, “seçimi siz kazansaydınız, yine de itiraz edecek miydiniz?” sorusuna da “Seçime itirazlar, seçime gidenlerin en büyük hakkıdır. Son merci YSK'dır. Son kararı onlar verir. 29 binden 13 bine niye iniyor? Burada bir hırsızlık var” diye yanıt verdi.

‘ŞERİATIN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğer seçimi siz kazansaydınız, yine de itiraz edecek miydiniz? 4 pusuladan sadece bir tanesinin iptali konusunda yorumunuz nedir, merak ediyoruz?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Her şeyden önce böyle bir netice karşısında itirazlar olabilir, bunlar siyasette seçime girenlerin, sandığa müracaat edenlerin en tabii en doğal hakkıdır. YSK kararını verdikten sonra da artık diyeceksiniz ki, 'tamam şeriatın kestiği parmak acımaz' diyecek işi bitireceksiniz. 29 binden 13 bine oy düşüyor. Buradan buraya eğer oylar düşüyorsa burada bir hırsızlık var. Şimdi şaibe çok çok büyük, itirazlarımız yapıldı. İptal kararı verilene kadar CHP'nin başındakiler hepsi YSK'ya methiyeler döşenirken ne zamanki iptal kararı verildi bu defa aman yarabbim neler söylediler? Pazartesi beklenen o ki gerekçeli karar da açıklanacak. Şu anda süreç başlamış vaziyette, bizler de çalışıyoruz. Diğerleri de çalışıyor. Bu arada 2 Haziran seçimleri var. Denizli'nin Honaz'ı, Kırıkkale'nin Keskin'in de. Buralarda yapılan seçimlerde bizim aleyhimize olanlar var, MHP'nin aleyhine olanlar var. Bunlar bu tür çirkin yaygaralar koparmadılar. CHP'ye ne oluyor ki, uymuyor.”

AKBİL SORUSUNA ‘FETÖ’ YANITI

Erdoğan, “Öğrenci akbili 85 liradan 40 liraya indirildi. Bunu AK Parti biz yaptık diyor, CHP daha önce niye yapılmadı diyor” diyen gence verdiği yanıtta ise Ekrem İmamoğlu için ‘FETÖ’ göndermesinde bulundu. Erdoğan’ın soruya verdiği yanıt şöyle:

“19 gün İstanbul'da belediye başkanı olduk diye hava attınız. 19 gün içinde niye yapmadınız. Hemen veri kontrollerini yapmaya başladılar. Bu da FETÖ örgütünün uygulamalarıdır. Beyefendi Samanyolu'nda çalıştığı için oradan biliyor veri kontrolüdür. Talimatı verilen yerler var. Getirseydin Meclise, suyu da çıkarsaydın. Tereciye tere satıyorlar.” (HABER MERKEZİ)