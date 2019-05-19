Leyla Güven’in açlık grevi 193'üncü, ölüm orucu da 20’nci gününde

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde başlattığı ve tahliyesinin ardından evinde sürdürdüğü açlık grevi eylemi 193’üncü gününde.

CEZAEVLERİNDE EYLEM SÜRÜYOR

Aynı taleple Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Hewlêr kentinde HDP üyesi Nasır Yağız 180, Strasburg’da 14 kişi ve Galler’de İmam Şiş 154, cezaevlerinde 16 Aralık’ta başlayan tutuklular 155 gündür açlık grevinde. Açlık grevleri 1 Mart itibarıyla tüm cezaevlerine yayıldı.

IKBY'nin Mahmur kampında Fadile Tok 120 gündür, Germiyan'a bağlı Kelar ilçesinde ise Herêm Mahmud 85 gündür açlık grevinde.

30 TUTUKLU ÖLÜM ORUCUNDA

Cezaevlerinde binlerce mahpusun başlattığı eyleme katılan Aslı Doğan ve Ardıl Çeşme Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde; Zozan Çiçek, Şükran Aydın ve Nesrin Akgül Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde; Ahmet Topkaya, Ferhat Turgay, Abdulhalik Kaplan, Enver Dönmez ve Ergin Akhan Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde; İhsan Bulut, Özhan Ceyhan, Vedat Özağar, Erol Cengiz ve Ahmet Anığı ise Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde 30 Nisan tarihi itibarıyla eylemlerini ölüm orucuna çevirdi. Birinci grubun ölüm orucu bugün 20’nci gününe girdi.

Yine 10 Mayıs’tan itibaren ölüm orucu eylemine ikinci bir 15 kişilik grup katıldı. Kandıra Cezaevi’nde Yaşar Cinbaş, Muhammed İnal, Diyadin Akdemir ve Engin Kahraman; Bolu F Tipi Cezaevi’nde İbrahim Doğan, Ahmet Emin Eren ve Mustafa Taştan; Patnos Cezaevi’nde Senar Efe, Burhan Şık, Faysal Atak ve Şafii Kayhan; Tekirdağ 1 No’lu Cezaevi’nde Reşat Özdil; Tekirdağ 2 No’lu Cezaevi’nde Zeki Bayhan ve Yılmaz Yıldız; Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde Sait Öztürk de 10 Mayıs’ta başlattıkları ölüm orucunu sürdürüyor.

ÜÇ VEKİL HDP BİNASINDA GREVDE

Yine HDP milletvekilleri Dersim Dağ, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın partilerinin Diyarbakır İl Örgütü binasında başlattığı açlık grevi de, 3 Mart’tan bu yana devam ediyor.

Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 7 Ocak'ta açlık grevine başlayan Sedat Akın, tahliye edilmesi ardından açlık grevini Batman’daki evinde; Gurbet Ektiren, Bakırköy Cezaevi’nde 15 Ocak’ta başladığı açlık grevini tahliye olduğu 8 Mart’tan bu yana Mardin’in Derik ilçesindeki evinde; İhsan Sinmiş (56), 1 Mart’ta Silivri Cezaevi'nde başladığı açlık grevini 11 Mart’ta tahliye olduktan sonra İstanbul Küçükçekmece’deki evinde; Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki Murat Aksin, 15 Mart’ta başladığı açlık grevini 25 Mart’ta tahliye edildikten sonra Derik’teki evinde; Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde 5 Ocak’ta açlık grevine başlayan Mahsun Şen, eylemini tahliye olduğu 17 Nisan’dan sonra Derik’teki evinde; HDP Ceylanpınar ilçe eski eş başkanı Hızni Kılınç, 1 Mart’ta başladığı açlık grevini, 13 Mayıs’ta tahliye edildikten sonra Ceylanpınar'daki evinde; Diyarbakır’daki HDP binasında açlık grevine başlaması üzerine gözaltına alınıp tutuklanan İsmet Yıldız 29 Mart'ta, Sevican Yaşar 2 Nisan’da, Salih Tekin ve Bilal Özgezer de 5 Nisan’da tahliye edildikten sonra açlık grevini evinde sürdürüyor.

"TALEPLER KABUL EDİLENE KADAR EYLEM SÜRECEK"

Avukatların 2 Mayıs günü İmralı’da Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin 6 Mayıs’ta yapılan basın toplantısının ardından tutuklular adına açıklama yapıldı. Açıklamada talepler kabul edilene kadar eylemden vazgeçilmeyeceği mesajı verildi.

8 KİŞİ, TECRİDİ PROTESTO İÇİN YAŞAMINA SON VERDİ

Almanya’nın Krefeld kentinde 20 Şubat tarihinde mahkeme önünde bedenini ateşe veren Uğur Şakar, tedavi gördüğü hastanede 22 Mart’ta yaşamını yitirmişti. Tecridi protesto etmek amacıyla Zülküf Gezen (33) 17 Mart'ta Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde, Ayten Beçet (24) 23 Mart'ta Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde, Zehra Sağlam (23) 24 Mart'ta Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, Medya Çınar (24) 25 Mart'ta Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde, Yonca Akici 9 Mart’ta Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde, Siraç Yüksek, 2 Nisan’da Osmaniye 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, Mahsum Pamay ise 5 Nisan’da Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde yaşamına son verdi. (Diyarbakır/MA)

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