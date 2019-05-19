19 Mayıs 2019 16:29

En hızlı büyüyen 100 firma açıklandı, büyüme yüzde 5 binlere vardı

TOBB'un raporuna göre hükümet döneminde kurulan firmaların 2015-2017 arasındaki büyümesi yüzde 5 binleri buldu.

En hızlı büyüyen 100 firma açıklandı, büyüme yüzde 5 binlere vardı

Fotoğraf: Nedim Kovan/DHA

    • Paylaş

    Emekçilerin hızla yoksullaştığı 2015-2017 yılları arasında enerji, savunma sanayi ve inşaatın başını çektiği 100 firma ortalama yüzde 605 büyüdü. İlk sıralardaki firmaların büyümesi yüzde 5 binleri buldu. Türkiye’deki milli gelir artışının 18 kat üzerine çıkan firmaların yarattığı istihdam ise sadece yüzde 70 arttı. Büyüme için işçilere aynı süre içinde üç kat fazla üretim yaptırılırken, işçilerin kaybedip, patronların kazandığı bu tablonun duyurulduğu törene katılan Ticaret Bakanı 3 milyar 104 milyon TL destek açıklamasında bulundu.

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle hazırlanan raporla Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı. AA’nın haberine göre Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 listesi hazırlanırken, başvuran şirketlerin son iki yılının (2015-2017 arası) ciro artış hızının dikkate alındığını söyledi.

    ÇALIŞAN BAŞINA ÜRETİM 3 KAT ARTTI

    Bu şirketlerin ortalama büyümesinin yüzde 605 olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’deki milli gelir artışının 18 kat üzerinde performans gösterdiler. Yine aynı süre içinde çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 332 artırdılar. 2015-2017 döneminde Türkiye 100 şirketlerinin istihdamı yüzde 70 arttı” dedi. Söz konusu 100 şirketin yaş ortalamasının 11,5 olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu “Burada çok önemli iki nokta daha var. Listede 3 büyük şehir dışında 22 şehrimizden şirketler var. Anadolu’nun yükselişi, burada da açık şekilde görülüyor. Sektörler açısından da yine ilginç bir dağılım var. Listede bilişimden telekoma, inşaattan lojistiğe, gıdadan tekstile, plastikten makineye kadar çok sayıda farklı sektörden şirketler bulunuyor” dedi.

    YÜZDE BİNLERLE BÜYÜDÜLER

    Türkiye’nin hızlı büyüyen 100 şirketi arasında ilk 10’a giren şirketlerde büyüme oranı yüzde binlerle ifade edildi. En hızlı büyüyen şirket olan BIOMAR SAGUN YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. yüzde 5324 büyürken, ikinci Optimal Proje Yönetimi ve İnşaat Sanayi yüzde 4452 büyüdü. Optimal Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Özdemir, aynı zamanda MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

    Listede en hızlı büyüyen ilk 10 firma şöyle:

    • 2014’te kurulan Biomar Sagun Yem Sanayi yüzde 5324
    • 2010’da kurulan Optimal Proje Yönetimi ve İnşaat yüzde 4452
    • 2009’da kurulan Naturel Yenilenebilir Enerji yüzde 3774
    • 2014’te kurulan Vergo Enerji yüzde 3030
    • 2012’de kurulan Profen Savunma Ve Güvenlik Teknolojileri yüzde 2320
    • 2014’te kurulan Alves Kablo yüzde 1885
    • 2012’de kurulan Cds Robotik Otomasyon Yazılım Elektrik Mühendislik İnşaat yüzde 1677
    • 2011’de kurulan MFC Makina Teknoloji Gıda Mobilya Taşımacılık Tekstil İnşaat yüzde 1621
    • 2008’de kurulan Desird Tasarım yüzde 1612
    • 2013’te kurulan Rokteknik Metal Makina ve Kalıp yüzde 1287

    Listenin daha aşağı sıralarındaki büyüme oranları ise şöyle: “20. Vals Dış Ticaret ve Danışmanlık LTD. ŞTİ. (Yüzde 724), 50. Bulut Mühendislik (Yüzde 333), 80. TDT Havacılık Bakım ve Ticaret (Yüzde 192), 100. Beysan Alaybeyoğlu İnşaat Madencilik (Yüzde 162).

    3 MİLYAR 104 MİLYON TL DESTEK

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan | Fotoğraf: Nedim Kovan/DHA

    Törene katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, her zaman girişimcilerin yanında olduklarını dile getirerek, “Katma değeri yüksek ve markalı ürün ihracatımızı artırmak için KOBİ düzeyinden başlayıp, kurumsallaşma ve küresel marka olma yolunda ilerleyen her seviyedeki ihracatçımıza bu yıl 3 milyar 104 milyon TL civarında destek vermeyi öngörüyoruz. Lütfen bu destekleri kullanın, kolaydestek.com.tr’den hepsini rahatça görebiliyorsunuz” dedi.

    YOĞUN SÖMÜRÜ VE DEVLET DESTEĞİ

    Evrensel Gazetesi Ekonomi Yazarı Bülent Falakaoğlu, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesini şöyle değerlendirdi: “Ortalama kuruluş ömürleri 10 yıl civarında olan firmaların ortalama yüzde 600 gibi devasa kârlar elde etmesi, teknoloji gelişimi, inovasyon, kurumsallaşma gibi kavramlarla anlatılsa da bu kavramlar bu devasa kârı, kazancı anlatmaya yeterli değil. Bahsedilen kavramların her birinin etkisi olsa dahi, şirketlerin sektörel dağılımına baktığımızda karşımıza söz konusu kavramların ötesinde başka bir hikaye çıkıyor. En hızlı büyüyen 100 firma listesi birçok sektörü kapsasa da ağırlık, enerji, savunma sanayi, inşaat gibi iktidarın önünü açtığı, rantı yüksek alanlar oluşturuyor. Bu firmaların kazanç artış oranında, köklü birçok şirketi geride bırakıyor olması, başarıları kadar devlet desteği ve piyasada hükümetin önlerini açmasının yarattığı yüksek rant ile de alakalı. Anadolu’dan doğup küreselleştiği söylenen bu firmaların, büyüdükçe ücretler genel düzeyini de geriye çektikleri görülüyor. Bu da yoğun bir sömürü anlamına geliyor.” (EKONOMİ SERVİSİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Mısır'da turist otobüsünde patlama meydana geldi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    19 Mayıs ve Erdoğan’ın cumhuriyeti AKP rengine boyama hamlesi

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Öcalan’a avukat izni: Muhalefetin tepkisini gözeten bir atraksiyon!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    İnsanın değil, davanın sahibi...

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Kişisel verilerimiz Erdoğan’a emanet

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Siyasal İslam skandal demektir

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Saçmalıksa saçmalık

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Bu sabah

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Oyunbozanlık’ meselesi

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Yol döşemek

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Güzel günler var görecek
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Kiraz’daki istismar olayında zanlı ‘mesajlaşıyorduk’ dedi
    Kiraz’daki istismar olayında zanlı ‘mesajlaşıyorduk’ dedi

    İzmir Kiraz’da 13 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğramasının ardından zanlının “mesajlaşıyorduk” iddiasında bulunduğu ortaya çıktı. 

    Kılıçdaroğlu: Ayın 23'ünde tatil yok, sandığa gideceğiz
    Kılıçdaroğlu: Ayın 23'ünde tatil yok, sandığa gideceğiz

    Kemal Kılıçdaroğlu'dan İstanbul seçimleri açıklaması: "Ayın 23'ünde hep beraber tatil yok, bir yerlere gitmek yok. Sandığa gideceğiz.

    İmamoğlu'dan Yıldırım'a: Ne söylediğini anlamadım
    İmamoğlu'dan Yıldırım'a: Ne söylediğini anlamadım

    Ekrem İmamoğlu’dan, Binali Yıldırım’ın “AK Parti adayına oy verecekmiş gibi görünen seçmene büyükşehir pusulası verilmedi” iddiasına tepki geldi.

    Leyla Güven’in açlık grevi 193'üncü, ölüm orucu da 20’nci gününde
    Leyla Güven’in açlık grevi 193'üncü, ölüm orucu da 20’nci gününde

    DTK Eş Başkanı ve HDP Milletvekili Leyla Güven'in Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevi 193. gününde sürüyor.

    En hızlı büyüyen 100 firma açıklandı, büyüme yüzde 5 binlere vardı
    En hızlı büyüyen 100 firma açıklandı, büyüme yüzde 5 binlere vardı

    TOBB'un raporuna göre hükümet döneminde kurulan firmaların 2015-2017 arasındaki büyümesi yüzde 5 binleri buldu.

    Temelli: İmamoğlu yaratılan mağduriyetin hepimiz adına temsilcisidir
    Temelli: İmamoğlu yaratılan mağduriyetin hepimiz adına temsilcisidir

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: 23 Haziran günü o sandıktan barış çıkacak, demokrasi çıkacak. İstanbul Ya Me Ye (İstanbul bizimdir)

    Diyarbakır'daki anneler: Asker ve polis anneleri de bizimle olsun
    Diyarbakır'daki anneler: Asker ve polis anneleri de bizimle olsun

    Diyarbakır'da açlık grevi ve ölüm orucundaki çocukları için eylemde olan anneler: Asker ve polis anneleri de bizim gibi barış desin.

    Soylu'nun "IŞİD hareketli" sözüne tepki: Bakanın görevi tedbir almak
    Soylu'nun "IŞİD hareketli" sözüne tepki: Bakanın görevi tedbir almak

    CHP Milletvekili Özgür Karabat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi: Bakanın görevi istihbari bilgiyi paylaşmak değil tedbir almak.

    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de "final gibi" maç: Galatasaray: 0 - Başakşehir: 1
    Süper Lig'de "final gibi" maç: Galatasaray: 0 - Başakşehir: 1
    Şampiyonlar Ligi'nde O. Lyon kupayı şovla kazandı
    Şampiyonlar Ligi'nde O. Lyon kupayı şovla kazandı
    GÜNCELLENDİ
    Euroleague’de final akşamı: Anadolu Efes - CSKA Moskova
    Euroleague’de final akşamı: Anadolu Efes - CSKA Moskova
    GÜNCELLENDİ
    Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
    Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
    Aşık Mahzuni Şerif mezarı başında anıldı
    Aşık Mahzuni Şerif mezarı başında anıldı
    GÜNCELLENDİ
    18 Mayıs akşamı ücretsiz ziyaret edilebilecek müzeler
    18 Mayıs akşamı ücretsiz ziyaret edilebilecek müzeler
    Karaburunlulardan tepki: Yavuz hırsız ev sahibini goşturuyor
    Karaburunlulardan tepki: Yavuz hırsız ev sahibini goşturuyor

    Karaburunlular, Yaylaköy'ün RES şirketlerinin menfaati için 70 yıllık rapora dayanılarak "afet bölgesi" ilan edildiğini söylüyor.

    Sudan’da muhalefetten genel grev çağrısı
    Sudan’da muhalefetten genel grev çağrısı

    Sudan'da müzakerelerin yeniden başlayacağı açıklanırken muhalefet genel grev ve sivil itaatsizlik çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    MEB'in yeni eğitim modeli: Dinci, ideolojik ve bireyci bir yönelim var
    MEB'in yeni eğitim modeli: Dinci, ideolojik ve bireyci bir yönelim var

    Ziya Selçuk yeni ortaöğretim sisteminin detaylarını açıkladı. Yeni model, 2020 - 2021 yılında 9'uncu sınıftan itibaren uygulanmaya başlanacak.

    Londra’da akademisyenler Üstel ve Altınel için bildiri dağıttı
    Londra’da akademisyenler Üstel ve Altınel için bildiri dağıttı

    İngiltere'nin başkenti Londra'da akademisyenler, Türkiye'de tutuklanan Prof. Dr. Füsun Üstel ve Doç. Dr. Tuna Altınel’in serbest bırakılmasını istedi.

    GÜNCELLENDİ
    İsrail'deki Eurovision'da Madonna ve İzlanda'dan Filistin mesajı
    İsrail'deki Eurovision'da Madonna ve İzlanda'dan Filistin mesajı

    İsrail'deki 64. Eurovision'da Madonna ile birlikte sahneye çıkan dansçılardan biri Filistin bayrağı taşıdı. İzlandalı grup da Filistin atkısı açtı.

    Burnu büyük şirket ve biat etmeyen işçiler
    Burnu büyük şirket ve biat etmeyen işçiler

    Turan Kara: Kendi gücünün sınırlarını ölçebilen, karşısındaki gücün büyüklüğünü bilen ama o güce biat etmeyen bir duruştur işçilerinki.

    19 Mayıs: Bağımlılık ilişkilerinin değil, bağımsızlık özleminin tarihi
    19 Mayıs: Bağımlılık ilişkilerinin değil, bağımsızlık özleminin tarihi

    Şimdi mücadeleyi ilerletmek, güncellemek; demokratik ve bağımsız bir ülkeyi inşa etmek üzere sorumluluk alma zamanıdır. | Ender Şiar Argın yazdı.

    Avrupa’da seçim rüzgarları
    Avrupa’da seçim rüzgarları

    Avrupa'nın gündeminde yaklaşan AB Parlamentosu seçimleri var.

    Yönetmen Hüseyin Karabey: Cezaevine girince hep bu oyun aklıma geldi
    Yönetmen Hüseyin Karabey: Cezaevine girince hep bu oyun aklıma geldi

    Melih Cevdet Anday'ın İçeridekiler oyununu sinemaya taşıyan Yönetmen Hüseyin Karabey'le yeni filmini konuştuk.

    Erdoğan, AKBİL sorusu üzerine İmamoğlu’ya ‘FETÖ’ göndermesinde bulundu
    Erdoğan, AKBİL sorusu üzerine İmamoğlu’ya ‘FETÖ’ göndermesinde bulundu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı iftar programında gençlerin sorularını yanıtladı.

    Aydın'da izinsiz JES çalışması başlatan firmaya halk tepki gösterdi
    Aydın'da izinsiz JES çalışması başlatan firmaya halk tepki gösterdi

    Aydın Efeler’e bağlı Yılmazköy Mahallesinde izin almadan JES çalışması başlatan firma, halkın tepkisi üzerine çalışmasını durdurdu.

    Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 27. haftasında sokaklarda
    Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 27. haftasında sokaklarda

    Sarı yelekiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı seslerini bir kez daha duyurmak için 27. kez sokağa çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Avusturya’da gizli görüşme skandalı: Erken seçime gidilecek
    Avusturya’da gizli görüşme skandalı: Erken seçime gidilecek

    Avusturya'da Rus oligarkla gizli görüşmeleri açığa çıkan aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı Strache istifa etti. Bunun üzerine erken seçim kararı alındı.

    DSP'de öne çıkan bazı isimler İmamoğlu'ya desteğini açıkladı
    DSP'de öne çıkan bazı isimler İmamoğlu'ya desteğini açıkladı

    23 Haziran’da aday çıkarmayacağını ve İmamoğlu’ya da destek vermeyeceğini açıklayan DSP’de öne çıkan bazı isimler, İmamoğlu’ya destek açıkladı.

    Binali Yıldırım’a tepki: Seçimi yenilemeseniz olmaz mıydı?
    Binali Yıldırım’a tepki: Seçimi yenilemeseniz olmaz mıydı?

    AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul’da yaptığı seçim gezisi sırasında bir yurttaşın tepkisiyle karşılaştı.

    Çineli maden işçilerinden Sibaş işçilerine destek
    Çineli maden işçilerinden Sibaş işçilerine destek

    Sağlıksız çalışma koşullarıyla gündeme gelen Çineli maden işçileri, 143 gündür direnişte olan Sibaş işçilerini ziyaret etti.