En hızlı büyüyen 100 firma açıklandı, büyüme yüzde 5 binlere vardı

Emekçilerin hızla yoksullaştığı 2015-2017 yılları arasında enerji, savunma sanayi ve inşaatın başını çektiği 100 firma ortalama yüzde 605 büyüdü. İlk sıralardaki firmaların büyümesi yüzde 5 binleri buldu. Türkiye’deki milli gelir artışının 18 kat üzerine çıkan firmaların yarattığı istihdam ise sadece yüzde 70 arttı. Büyüme için işçilere aynı süre içinde üç kat fazla üretim yaptırılırken, işçilerin kaybedip, patronların kazandığı bu tablonun duyurulduğu törene katılan Ticaret Bakanı 3 milyar 104 milyon TL destek açıklamasında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle hazırlanan raporla Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı. AA’nın haberine göre Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 listesi hazırlanırken, başvuran şirketlerin son iki yılının (2015-2017 arası) ciro artış hızının dikkate alındığını söyledi.

ÇALIŞAN BAŞINA ÜRETİM 3 KAT ARTTI

Bu şirketlerin ortalama büyümesinin yüzde 605 olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’deki milli gelir artışının 18 kat üzerinde performans gösterdiler. Yine aynı süre içinde çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 332 artırdılar. 2015-2017 döneminde Türkiye 100 şirketlerinin istihdamı yüzde 70 arttı” dedi. Söz konusu 100 şirketin yaş ortalamasının 11,5 olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu “Burada çok önemli iki nokta daha var. Listede 3 büyük şehir dışında 22 şehrimizden şirketler var. Anadolu’nun yükselişi, burada da açık şekilde görülüyor. Sektörler açısından da yine ilginç bir dağılım var. Listede bilişimden telekoma, inşaattan lojistiğe, gıdadan tekstile, plastikten makineye kadar çok sayıda farklı sektörden şirketler bulunuyor” dedi.

YÜZDE BİNLERLE BÜYÜDÜLER

Türkiye’nin hızlı büyüyen 100 şirketi arasında ilk 10’a giren şirketlerde büyüme oranı yüzde binlerle ifade edildi. En hızlı büyüyen şirket olan BIOMAR SAGUN YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. yüzde 5324 büyürken, ikinci Optimal Proje Yönetimi ve İnşaat Sanayi yüzde 4452 büyüdü. Optimal Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Özdemir, aynı zamanda MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Listede en hızlı büyüyen ilk 10 firma şöyle:

2014’te kurulan Biomar Sagun Yem Sanayi yüzde 5324

2010’da kurulan Optimal Proje Yönetimi ve İnşaat yüzde 4452

2009’da kurulan Naturel Yenilenebilir Enerji yüzde 3774

2014’te kurulan Vergo Enerji yüzde 3030

2012’de kurulan Profen Savunma Ve Güvenlik Teknolojileri yüzde 2320

2014’te kurulan Alves Kablo yüzde 1885

2012’de kurulan Cds Robotik Otomasyon Yazılım Elektrik Mühendislik İnşaat yüzde 1677

2011’de kurulan MFC Makina Teknoloji Gıda Mobilya Taşımacılık Tekstil İnşaat yüzde 1621

2008’de kurulan Desird Tasarım yüzde 1612

2013’te kurulan Rokteknik Metal Makina ve Kalıp yüzde 1287

Listenin daha aşağı sıralarındaki büyüme oranları ise şöyle: “20. Vals Dış Ticaret ve Danışmanlık LTD. ŞTİ. (Yüzde 724), 50. Bulut Mühendislik (Yüzde 333), 80. TDT Havacılık Bakım ve Ticaret (Yüzde 192), 100. Beysan Alaybeyoğlu İnşaat Madencilik (Yüzde 162).

3 MİLYAR 104 MİLYON TL DESTEK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan | Fotoğraf: Nedim Kovan/DHA

Törene katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, her zaman girişimcilerin yanında olduklarını dile getirerek, “Katma değeri yüksek ve markalı ürün ihracatımızı artırmak için KOBİ düzeyinden başlayıp, kurumsallaşma ve küresel marka olma yolunda ilerleyen her seviyedeki ihracatçımıza bu yıl 3 milyar 104 milyon TL civarında destek vermeyi öngörüyoruz. Lütfen bu destekleri kullanın, kolaydestek.com.tr’den hepsini rahatça görebiliyorsunuz” dedi.

YOĞUN SÖMÜRÜ VE DEVLET DESTEĞİ

Evrensel Gazetesi Ekonomi Yazarı Bülent Falakaoğlu, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesini şöyle değerlendirdi: “Ortalama kuruluş ömürleri 10 yıl civarında olan firmaların ortalama yüzde 600 gibi devasa kârlar elde etmesi, teknoloji gelişimi, inovasyon, kurumsallaşma gibi kavramlarla anlatılsa da bu kavramlar bu devasa kârı, kazancı anlatmaya yeterli değil. Bahsedilen kavramların her birinin etkisi olsa dahi, şirketlerin sektörel dağılımına baktığımızda karşımıza söz konusu kavramların ötesinde başka bir hikaye çıkıyor. En hızlı büyüyen 100 firma listesi birçok sektörü kapsasa da ağırlık, enerji, savunma sanayi, inşaat gibi iktidarın önünü açtığı, rantı yüksek alanlar oluşturuyor. Bu firmaların kazanç artış oranında, köklü birçok şirketi geride bırakıyor olması, başarıları kadar devlet desteği ve piyasada hükümetin önlerini açmasının yarattığı yüksek rant ile de alakalı. Anadolu’dan doğup küreselleştiği söylenen bu firmaların, büyüdükçe ücretler genel düzeyini de geriye çektikleri görülüyor. Bu da yoğun bir sömürü anlamına geliyor.” (EKONOMİ SERVİSİ)