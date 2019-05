Londra’da akademisyenler Üstel ve Altınel için bildiri dağıttı

Arif BEKTAŞ

Londra

Türkiye’de akademisyenler Prof. Dr. Füsun Üstel ve Doç. Dr. Tuna Altınel’in tutuklanması İngiltere’nin başkenti Londra’da Başbakanlık Konutu önünde bir araya gelen çok sayıda akademisyen ve kitle örgütü temsilcisi tarafından protesto edildi. Üstel ve Altınel’in derhal serbest bırakılmaları talep edildi.

Academics For Peace – UK, Türkiye Halklarıyla Daynışma Kampanyası (SPOT), The voice of free expression (İNDEX) ve Britanya Alevi Federasyonu’nun ortak çağrısı ile yapılan eylemde, akademisyenlerin savaş istememe gibi bir görevi yerine getirmelerinin cezalandırılamayacağına vurgu yapılarak, Füsun Üstel ve Tuna Altınel’in serbest bırakılması talep edildi.

Türkiyeli akademisyenlerin yanı sıra bazı İngiliz akademisyenlerinin de katılarak destek verdiği eyleme, Yüksek Öğrenim Sendikası (UCU) Genel Merkezi de bir mesaj gönderdi. Mesajda akademisyenlerin tutuklanması kınandı ve derhal serbest bırakılmaları gerektiği belirtildi.

Academics For Peace – UK adına konuşan Prof. Mehmet Uğur, savaşa karşı çıkan akademisyen arkadaşlarının cezalandırılmasının kabul edilemez olduğuna vurgu yaparak, onların özgürlüğü için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

“ERDOĞAN’A DESTEK VEREN İNGİLTERE HÜKÜMETİ DE SUÇLUDUR”

Türkiye Halklarıyla Dayanışma Kampanyası (SPOT) Merkez Yürütme Kurulu üyesi Charlie Kimber de yaptığı konuşmada, “Türkiye’deki baskıcı rejimin, kendisine muhalif olan tüm kesimleri hedef aldığını” belirterek, “Burada sadece kendi akademisyenini cezaevine koyan rejim suçlu değildir. Onu destekleyen Batılılar da en az o rejim kadar suçludur. Erdoğan ve AKP rejiminin işlediği suça destek veren İngiltere de May hükümeti de aynı suçu işliyor” diyerek, May iktidarının Erdoğan’dan desteğini çekmesini istedi.

Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil de yaptığı konuşmada, iktidarın anlayışının bin 500 yıllık baskıcı anlayışın devamı olduğunu belirterek akademisyenlere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

AKADEMİSYENLER BİLDİRİ DAĞITTI

Yapılan konuşmalar ve akademisyenler üzerindeki baskıları kınayan sloganlardan sonra toplanan akademisyenler, Başbakanlık Konutu önünden ayrılarak Tragalgar Meydanı’na doğru yürüdü. Akademisyenler üzerindeki baskı ve yıldırma politikalarına ilişkin dört kurumun ortak ele aldığı bildiri güzergah boyunca akademisyenler tarafından dağıtıldı. Yer yer olumlu tepkilerin alındığı eylem sonrası Evrensel’e konuşan Prof. Mehmet Uğur, “Akademisyenlere desteğimiz devam edecek. Eylemlerimizi daha etkili hale getireceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı barış talep eden bildiriyi imzaladığı için 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üstel, 7 Mayıs’ta cezaevine girdi.

Barış bildirisi imzacısı akademisyenlerden Doç. Dr. Tuna Altınel de Fransa’da konuşmacı dahi olmadığı bir panel gerekçe gösterilerek “Terör örgütü propagandası yapmak suçlaması”yla 11 Mayıs günü tutuklandı.

