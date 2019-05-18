Aydın'da izinsiz JES çalışması başlatan firmaya halk tepki gösterdi

Aydın'da, jeotermal elektrik santrali (JES) kurmak için çalışma başlatan firma, mahallelinin tepkisi ve belediyeden izin alınmadığı gerekçesiyle çalışmalarını durdurdu.

Özel bir firmaya bağlı işçiler, Yılmazköy Mahallesi sınırları içerisinde jeotermal santrali kurmak için yol kenarına boru döşedi. Bunu fark eden mahalleli, firmanın izinsiz iş yaptığını iddia ederek jandarma ve Efeler Belediyesine ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ve belediye yetkilileri geldi.

Belediye görevlileri, kendi sorumluluk alanındaki yol güzergahında firmanın kendilerinden izin almadığını belirterek çalışmanın durdurulmasını istedi, yolu dozer ve kamyonlarla kapattı.

Mahallelinin tepkisi ve yapılan görüşmeler sonucu firma çalışmalarını durdurdu.

Gazetecilere açıklama yapan Aydın Çevre Platformu Başkanı Mehmet Vergili, firmanın hiçbir yasal prosedür olmadan çalışma yaptığını, vatandaşın da buna haklı olarak tepki gösterdiğini ifade etti. (Aydın/AA)