    • Kale Kayış direnişine destek: Direniş, direniş alanından öğrenilir

    Akademisyen Nilgün Tunçcan Ongan, işçi sağlığı önlemleri için direnişte olan Kale Kayış işçilerini ziyaret etti.

    18 Mayıs 2019 14:58
    Paylaş

    İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümünde Öğretim Üyesi ve Evrensel Yazarı Nilgün Tunçcan Ongan, İstanbul Silivri’de kötü çalışma koşullarına, düşük ücretlere, işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğine ve sendikalaşma nedeniyle artan baskılara karşı 75 gündür direnişte olan Kale Kayış işçilerini ziyaret etti.

    İşçiler adına süreci özetleyen Petrol-İş Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz, pek çok yolu denedikleri halde fabrikanın patronu Faruk Dağlı’nın kendileriyle görüşmekten kaçındığını aktardı:

    “Çok araya girenler oldu. Milletvekilleri, gazeteciler. Onun  arkadaşlarını bulduk. Bizimle görüşmemek için elinden geleni yaptı. Mesela basın açıklaması yapacaktık, ‘oturup konuşalım, basın açıklaması yapmayın’ dediler. Yapmadık. Ancak bizi kandırdılar. En son Rıdvan Budak (Eski DİSK Genel Başkanı) geldi. Bir diyalog sağlamaya çalıştı. Onu da oyaladı. Telefonlarına bakmadı.”

    SİYASETÇİLER VE BÜYÜK BASIN PATRONUN YANINDA

    Geçtiğimiz günlerde direnişteki 7-8 işçi ile görüşme yaptığını aktaran Yavuz, “Yıllarca senin yanında çalışan insanlar can havliyle kendisini dışarı atıyorsa bir problem vardır deyip bizimle görüşmesi lazım. En başta arkadaşlarımızla görüşmek istedi. Arkadaşlarımız da bizim artık sendikamız var, sendikamızla görüşün dediler. Görüşmediler. Bir iki gün önce 8 kişilik bir grup görüştü. Görüşmede ‘Çok üzülüyorum sizin için, çocuklarınız için vicdanım kanıyor’ demiş. Biz acınacak durumda değiliz. Kendi çocuğunu alsın o makinede çalıştırsın, o fotoğraflarda gözüktüğü hale gelsin ondan sonra bize acısın. Kendi çocukları lüks arabalarda gezecek, o kendi çocuklarına acısın. Bu serveti kendi babasının parasıyla yapmadı. Bu işçileri çalıştırarak yaptı. Bunun gereğini yerine getirsin buradaki çalışanlara, o fabrikayı büyüten arkadaşlara sahip çıksın” dedi. Yavuz, kamuoyu desteğinin olmamasından da yakındı:

    “Ama şuna üzülüyorum. Siyasetçiler ve büyük basın bunun yanında. Hepsi sermayenin yanında. Tabi Evrensel Gazetesi ve yerel basın bize sahip çıkıyor ama her gün boş boş haberler sunan televizyonlar var. Bizi görmüyorlar. FOX TV de dahil.  Eğer İstanbul’un göbeğinde işçi sağlığı iş güvenliği için eylem yapıyorsa ve buna kulak tıkıyorlarsa onların hiçbirinin Faruk beyden farkı yoktur.”

    Akademisyen Nilgün Tunçcan Ongan Kale Kayış'ta direnen işçileri ziyaret etti.

    Fotoğraf: Evrensel

    GAYET ONURLU BİR MÜCADELENİN İÇİNDESİNİZ

    Fabrikadaki çalışma koşullarına ve direniş sürecine ilişkin işçilerle sohbet eden Ongan ise şöyle konuştu:

    “Acınacak bir durumunuz yok. Gayet onurlu bir mücadelenin içindesiniz. Hepimiz kendi mecralarımızda aynı mücadelenin içindeyiz ve bir birimizle dayanışarak yaşıyoruz. Üniversitelerde de bir çok hocamız işten atıldı bu süreçte. Emek gücüyle geçinen insanlar açısından ne iş yaptığımızın önemi yok. Kaderimiz ortak. Ayrıca hiçbirimizin iş güvencesi de yok.”

    “Vicdan edebiyatı emek-sermaye ilişkilerinde sömürüyü gizlemenin en kolay ve insancıl yoludur” diyen Ongan şöyle devam etti:

    “Patronun vicdanıyla ya da hırsıyla, ahlakıyla açıklanacak bir durum yok ortada. Ortada bir sınıf mücadelesi var. Ortada bir sınıfsal çelişki var. Faruk bey, Ayşe hanım, Fatma hanım, kimsenin aklıyla vicdanıyla, bireysel yaklaşımıyla alakası yok.  Faruk beyin ki bir sınıf tutumudur. Sizin ki de buna karşılık olması gereken bir sınıf tutumudur. Dolayısıyla aslında herkes yapması gereken şeyi yapıyor.”

    Sınıf mücadelesinde işçilerin tavrının belirleyici olduğuna vurgu yapan Ongan, “Sendikaya yön verecek olan da, sendikanın politikasını belirleyecek olan da burasıdır. Sendikanın doğru ya da yanlış yapmasını da belirleyecek olan burasıdır. O yüzden sizin ne düşündüğünüz çok önemli. Her direniş ziyaretimde de söylüyorum. Direniş kitaplardan öğrenilmez. Biz hasbelkader kitaplardan öğreniyoruz. Ama esas direniş alanda öğrenilir. Bize öğretecek olan yer de burası.” (İstanbul/EVRENSEL)

    Kale Kayış işçileri ölmemek için direniyor

    Kale Kayış işçileri ölmemek için direniyor

    Direnişteki Kale Kayış işçileri: 'Halledeceğiz' diye diye 8 yıl bitti

    Direnişteki Kale Kayış işçileri: 'Halledeceğiz' diye diye 8 yıl bitti

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    'Hasta mahpus Mesude Pehlivan serbest bırakılsın'
    YAZARLAR
    Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Hayat onlara güzel! Altın kaplama et, tükürüklü hurma

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Açlık grevleri ve Öcalan'a uygulanan tecrit…

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Neden siyaset bu denli ön safta

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Leiter'lerin kızı!

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Intel işlemcilerde yeni açıklar: RIDL, Fallout ve Zombieload

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Dert olsun
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Avusturya’da Rus oligarkla gizli görüşme skandalı: Strache istifa etti
    Avusturya’da Rus oligarkla gizli görüşme skandalı: Strache istifa etti

    Avusturya'da Rus oligarkla gizli görüşmeleri açığa çıkan aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı Strache istifa etti. Ülkede erken seçim konuşuluyor.

    GÜNCELLENDİ
    Zonguldak'ta kaçak maden ocağında iş cinayeti: 2 kişi tutuklandı
    Zonguldak'ta kaçak maden ocağında iş cinayeti: 2 kişi tutuklandı

    Zonguldak'ın Gelik beldesinde kaçak maden ocağındaki göçükte 19 yaşındaki 1 işçi hayatını kaybetti. Ocağın sahibi olduğu belirtilen 2 kişi tutuklandı.

    Kale Kayış direnişine destek: Direniş, direniş alanından öğrenilir
    Kale Kayış direnişine destek: Direniş, direniş alanından öğrenilir

    Akademisyen Nilgün Tunçcan Ongan, işçi sağlığı önlemleri için direnişte olan Kale Kayış işçilerini ziyaret etti.

    'Hasta mahpus Mesude Pehlivan serbest bırakılsın'
    'Hasta mahpus Mesude Pehlivan serbest bırakılsın'

    İstanbul’da düzenlenen 373. F oturmasında hasta tutuklu Mesude Pehlivan'ın serbest bırakılması istendi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul Havalimanında uçaklar 1 saate varan rötarla iniş yaptı
    İstanbul Havalimanında uçaklar 1 saate varan rötarla iniş yaptı

    İstanbul Havalimanına "olumsuz hava" nedeniyle uçaklar uzun bir süre iniş yapamadı. Uçaklar 1 saate varan rötarla havalimanına inmeye çalıştı.

    Cumartesi Anneleri: Uluslararası sözleşme imzalansın, uygulansın
    Cumartesi Anneleri: Uluslararası sözleşme imzalansın, uygulansın

    Cumartesi Anneleri, 1994'te kaybedilen Ahmet Tekin için adalet istedi. Eyleme uluslararası kurumlardan da katılanlar oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Atlas Denim’de işçilere patron lehine slogan attırıldı
    Atlas Denim’de işçilere patron lehine slogan attırıldı

    Adana'daki Atlas Denim'de sendikalaşma mücadelesi yürüten Öz İplik-İş'in basın açıklamasında patron işçilere kendi lehine slogan attırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni ortaöğretim sistemini açıkladı
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni ortaöğretim sistemini açıkladı

    Ziya Selçuk yeni ortaöğretim sisteminin detaylarını açıkladı. Yeni model, 2020 - 2021 yılında 9'uncu sınıftan itibaren uygulanmaya başlanacak.

    Süper Lig'de 128. Trabzonspor-Beşiktaş randevusu
    Süper Lig'de 128. Trabzonspor-Beşiktaş randevusu
    Aşık Mahzuni Şerif mezarı başında anıldı
    Aşık Mahzuni Şerif mezarı başında anıldı
    GÜNCELLENDİ
    18 Mayıs akşamı ücretsiz ziyaret edilebilecek müzeler
    18 Mayıs akşamı ücretsiz ziyaret edilebilecek müzeler
    GÜNCELLENDİ
    Özgür yaşamın şairi: Ömer Hayyam
    Özgür yaşamın şairi: Ömer Hayyam
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    GÜNCELLENDİ
    Euroleague’de finalin adı: Anadolu Efes - CSKA Moskova
    Euroleague’de finalin adı: Anadolu Efes - CSKA Moskova
    CHP YSK Temsilcisi: Gerekçe çetele eksikliği ise YSK emsal göstermeli
    CHP YSK Temsilcisi: Gerekçe çetele eksikliği ise YSK emsal göstermeli

    CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne sürdüğü oy sayım döküm cetveli eksikliği iddiasını değerlendirdi.

    Bakanlık 1 askerin silah kazası sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı
    Bakanlık 1 askerin silah kazası sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı

    Milli Savunma Bakanlığı dün Hatay sınır bölgesinde devriye görevi sırasında bir askerin kaza sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencileri fişleme kararı aldı
    Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencileri fişleme kararı aldı

    Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara gönderdiği yazıda, sosyal medyada siyasi paylaşım yapan öğretmen ve öğrencilerin fişlenmesini istedi.

    FARC'ın sembol ismi Santrich cezaevi çıkışı yeniden gözaltına alındı
    FARC'ın sembol ismi Santrich cezaevi çıkışı yeniden gözaltına alındı

    ABD ve Kolombiya devletinin hedefindeki eski FARC liderlerinden Jesus Santrich serbest kalır kalmaz cezaevi bahçesinde yeniden gözaltına alındı.

    Urfa'da 2 cinsel istismar vakası: 7 kişi serbest, 2 kişi tutuklandı
    Urfa'da 2 cinsel istismar vakası: 7 kişi serbest, 2 kişi tutuklandı

    Urfa'nın Ceylanpınar ve Siverek ilçelerinde 2 cinsel istismar suçlaması vakasında 7 kişi serbest bırakıldı, 2 kişi tutuklandı.

    Avusturya’da AP seçimleri: Gerici söylem önde, emekçi hakları hiç yok
    Avusturya’da AP seçimleri: Gerici söylem önde, emekçi hakları hiç yok

    Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için Avusturyalılar 26 Mayıs’ta sandığa gidecek. Kampanya sürecinde ise sağcı partiler öne çıkıyor.

    Urfa'daki operasyonda çatışma: Komiser yardımcısı hayatını kaybetti
    Urfa'daki operasyonda çatışma: Komiser yardımcısı hayatını kaybetti

    Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'ndeki operasyonda 1 komiser yardımcısı yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.

    Bakanlık, 3 işçinin göçük altında kaldığı gün ‘denetim’ yapmış
    Bakanlık, 3 işçinin göçük altında kaldığı gün ‘denetim’ yapmış

    Muğla Milas'ta 3 işçinin yaşamını yitirdiği maden göçüğü ile ilgili soru önergesine Bakanlıktan skandal bir yanıt geldi.

    GÜNCELLENDİ
    Antalya'da Gazeteci İdris Özyol saldırıya uğradı
    Antalya'da Gazeteci İdris Özyol saldırıya uğradı

    Antalya'da yayın yapan Akdeniz'de Yeni Yüzyıl adlı gazetede çalışan Gazeteci İdris Özyol, saldırıya uğradı. Saldırganlar yakalandı.

    CHP'li Seyit Torun: YSK durumu açıklayacak cümle kuramıyor
    CHP'li Seyit Torun: YSK durumu açıklayacak cümle kuramıyor

    YSK'nin gerekçeli kararı açıklamamasına ilişkin konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Herhalde bu durumu açıklayacak bir cümle kuramıyorlar

    GÜNCELLENDİ
    AA muhabirini arayan 2 jandarma dere suyuna kapılarak yaşamını yitirdi
    AA muhabirini arayan 2 jandarma dere suyuna kapılarak yaşamını yitirdi

    Bayburt’ta uçuruma yuvarlanan AA Muhabiri Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan 2 jandarma dere suyuna kapılarak yaşamını yitirdi.

    "Önkol davasında devletin idari kusuru ve sorumluluğu kabul edildi"
    "Önkol davasında devletin idari kusuru ve sorumluluğu kabul edildi"

    Ceylan Önkol davasında Danıştay kararını değerlendiren Avukat Saman "Devletin bu konudaki idari kusuru ve sorumluluğu kabul edildi" dedi.

    MSB: Türkiye-Rusya çalışma grubu ilk toplantısını Ankara'da yaptı
    MSB: Türkiye-Rusya çalışma grubu ilk toplantısını Ankara'da yaptı

    Türkiye-Rusya arasında kurulan çalışma grubunun ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirdiği, İdlib ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı açıklandı.

    İsveç’te işçiler ve çevreciler iş güvencesi ve iklim için sokağa çıktı
    İsveç’te işçiler ve çevreciler iş güvencesi ve iklim için sokağa çıktı

    İsveç’in başkenti Stockholm’de işçiler ve çevreciler, iş güvenliği ve iklimin korunması için birlikte sokağa çıktı

    Öldürmek, sanat gösterisinden 9 bin TL pahalı
    Öldürmek, sanat gösterisinden 9 bin TL pahalı

    Ethem Sarısülük’ü vuran polisin tutuksuz yargılanmasını protesto eden sanatçıya 6 bin TL ceza verildi. Polise sadece 15 bin 200 TL ceza verilmişti.

    GÜNCELLENDİ
    Bahçeli kararını değiştirdi: 19 Mayıs davetine katılacak
    Bahçeli kararını değiştirdi: 19 Mayıs davetine katılacak

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığının 19 Mayıs için Samsun'a yaptığı davete katılacağı duyuruldu.